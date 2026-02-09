Hình ảnh từ tai em bé 7 tuổi ở Khánh Hoà khiến nhiều cha mẹ "nổi da gà": Nuôi con không thể lơ là điều này được!

Một hình ảnh nội soi tai được chia sẻ từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã khiến không ít cha mẹ phải… nổi da gà. Trong khung hình tròn mờ đục, sát màng nhĩ của một em bé 7 tuổi là những con ve chó bám chặt, kèm theo nhiều phân ve nằm rải rác trong ống tai.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi là bé P.N.G.H. (7 tuổi, ngụ xã Nam Ninh Hòa). Trước đó vài ngày, bé có biểu hiện đau tai âm ỉ. Gia đình nghĩ con chỉ bị viêm tai nhẹ nên chủ quan theo dõi tại nhà. Chỉ đến khi cơn đau tăng dần, bé quấy khóc nhiều hơn, phụ huynh mới đưa con đi khám. Kết quả nội soi khiến chính các bác sĩ cũng phải thận trọng: ve chó nằm sát màng nhĩ, nếu xử lý không khéo có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thính lực của trẻ.

Trong khung hình tròn mờ đục, sát màng nhĩ của một em bé 7 tuổi là những con ve chó bám chặt, kèm theo nhiều phân ve nằm rải rác trong ống tai.

Để đảm bảo an toàn, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành gây mê ngắn, nội soi làm sạch và gắp toàn bộ ve cùng phân ve ra khỏi tai bé. Ca thủ thuật diễn ra thuận lợi, sau đó bệnh nhi tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở một ca cấp cứu thành công mà mở ra nỗi lo lớn hơn đối với nhiều gia đình có con nhỏ.

Nuôi thú cưng - Đừng chủ quan

Thực tế, nuôi thú cưng trong nhà không hề xấu, thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em: giúp con học cách yêu thương, trách nhiệm và đồng cảm. Nhưng đi kèm với đó là những nguy cơ không thể xem nhẹ, đặc biệt khi thú cưng không được chăm sóc, tẩy ký sinh trùng định kỳ.

Ve chó, bọ chét hay các loại ký sinh trùng khác hoàn toàn có thể từ vật nuôi “ghé thăm” cơ thể trẻ, nhất là tai, mũi, da đầu, những nơi trẻ khó tự nhận biết bất thường.

Nhiều phụ huynh thừa nhận sau khi xem hình ảnh nội soi này, họ mới giật mình nhìn lại thói quen sinh hoạt trong gia đình. Có nhà để chó mèo ngủ chung giường với con, có nhà cho trẻ ôm ấp thú cưng cả ngày mà ít khi để ý đến việc vệ sinh tai, tay chân sau khi chơi. Những cơn đau tai thoáng qua, cảm giác ngứa ngáy hay khó chịu ở trẻ thường dễ bị bỏ qua, cho đến khi sự việc trở nên nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho biết, ve chó không chỉ gây đau nhức, viêm nhiễm tại chỗ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mang theo vi khuẩn, virus, thậm chí gây biến chứng nếu xâm nhập sâu hoặc xử lý chậm. Với trẻ nhỏ, việc tự mô tả triệu chứng còn hạn chế, nên vai trò quan sát của cha mẹ là vô cùng quan trọng. Chỉ một biểu hiện bất thường kéo dài như trẻ kêu đau tai, gãi tai nhiều, ngủ không yên cũng cần được kiểm tra sớm.

Nếu gia đình có chó, mèo, cần tẩy ký sinh trùng định kỳ, giữ môi trường sống sạch sẽ, hạn chế để thú cưng tiếp xúc quá gần với vùng tai, mũi của trẻ. Song song đó, cha mẹ cũng nên tạo thói quen kiểm tra sức khỏe tai, mũi, họng cho con và đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.