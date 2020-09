HIỆN TƯỢNG LẠ: Hàng hiệu mới về là dàn IT girl Việt bỗng nhiên được "nhân bản vô tính"?

5 năm trước đây cái danh xưng "hot girl" còn khá danh giá và trội bật. Giờ đây thời thay đổi và thế cũng thay đổi, các cô đổ xô nhau đi làm "IT girl".

Thế "IT girl" là gì? Theo từ điển thì định nghĩa của từ này dành cho những cô nàng "tạo nên xu hướng và có khả năng chi phối trào lưu". Họ có nhan sắc, có cá tính, có bản năng mạnh mẽ trong cả phong cách sống cũng như phong cách thời trang. Họ chưa chắc là cá nhân xuất sắc nhất, nhưng chí ít phải "độc bản". Bởi đơn giản, muốn trở thành nhân tố tiên phong thì bạn phải khác biệt.

Đấy là quy chuẩn trên thế giới thôi, chứ ở Việt Nam thì các nàng IT girl có vẻ như đang lội ngược từ rồng về làm... cá chép: họ từng khác biệt, và rồi khi được công nhận về sự khác biệt thì lại trở nên giống y hệt nhau (?!).

Chẳng hạn mới đây nhất, các tín đồ Instagram ngờ ngợ khi thấy có đến 3 cô IT girl như vừa ba viên gạch xinh xẻo vừa xuất xưởng chung từ một lò. Đó là Salim...

Quỳnh Anh Shyn...

... và Khánh Linh. Họ cùng diện trang phục trong BST Thu-Đông 2020 của Dior

Mặc giống nhau từ áo trong ra đến áo ngoài đã đành, đến cả cách buộc khăn lên đầu của Quỳnh Anh Shyn và Khánh Linh cũng y hệt nhau

Khác biệt lớn nhất chỉ là độ dài của mái tóc

Nên dành lời khen cho Salim. Nỗ lực trèo cây của Salim đã tạo nên chất riêng không thể so sánh với hai cô nàng chỉ dám mặc Dior đứng trên mặt đất

Liên tưởng đôi chút, nhạc sĩ đáng kính Dương Khắc Linh từng phát biểu rằng "Lời khác, cách hát khác, người khác hát là đã thành một bài mới". Có khi từ câu đấy mà suy ra rằng trong mảng thời trang thì "Tóc khác, góc chụp khác, người mặc khác là đã thành một bộ mới".

Kỳ thực thì chuỗi "nhân bản vô tính" đã từng xuất hiện trước đó khá nhiều chứ không chỉ dăm ba lần qua loa.

Chẳng hạn cũng với Dior, cũng với Quỳnh Anh Shyn - Khánh Linh - Salim, chúng ta cũng có sự vụ tương tự

Cả ba cô nàng cùng diện chân váy giống nhau, áo jacket giống nhau, túi giống nhau. Không rõ đây là tâm linh tương thông hay sao?

Chẳng biết kiếp trước ba nàng IT girl có duyên nợ gì với nhau hay không mà kiếp này lại thành ra hợp tâm hợp tính nhau đến thế, không rủ về sống cùng với nhau cũng hơi lạ!

Khánh Linh...

Quỳnh Anh Shyn...

... và Châu Bùi từng tình cờ tạo nên "bộ ba phép thuật" chấn động làng mốt Việt vào năm ngoái. 3 nàng IT girl cùng "mặc chung" một thiết kế trong BST Thu-Đông 2019 của Balmain. Đặc biệt, trên tay Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi đều là mẫu túi Guirlande de Cartier, chỉ khác mỗi màu

Cùng thúc đẩy chuỗi "nhân bản vô tính" này còn có Ngọc Trinh...

... và Minh Hằng. Hai cái tên tưởng chừng cách xa nhau cả chục cây số mà hóa ra lại giống nhau mới hay

Vẫn là Balmain, nhưng lần tiếp theo gương mặt thay thế Châu Bùi lại là Tú Hảo. Hai nàng IT girl này từng được netizen nhận xét là có nét tương đồng chẳng khác nào chị em ruột

Quỳnh Anh Shyn...

... và Khánh Linh trong thiết kế Balmain y xì đúc

Nhưng cuộc vui chưa dừng ở đó. Cả Ngọc Trinh...

... và Minh Hằng cũng tề tựu cùng các IT girl

Tạm biệt những bộ ba trên, giờ là thời điểm cho một bất ngờ mới toanh.



Đó là Chi Pu...

... cùng Châu Bùi...

... và Ninh Dương Lan Ngọc. Có vẻ cả ba rất "hợp vía" nhau nên "mặc chung" đến tận... 3 set đồ liên-xoành-xoạch. Tất thảy đều thuộc BST Xuân-Hè 2020 của Louis Vuitton

Không chỉ diện trang phục giống nhau, các nàng còn cầm túi xách y hệt nhau...

Món nào đi với bộ nào, không khác biệt một milimet chi tiết!

Một pha "diện nguyên cây" giống nhau khác của Chi Pu, Châu Bùi...

... và Ninh Dương Lan Ngọc

Dân tình cũng "soi" được rằng Chi Pu và Khánh Linh cũng rất hợp gu nhau khi cùng diện một chiếc đầm cực bốc của Gucci

Với concept sáng tạo, Khánh Linh trông thú vị hơn hẳn giọng ca "Cung đàn vỡ đôi"

Thú vị ở chỗ, tuy từng là chị chị em em thân thiết với nhau nhưng Chi Pu lẫn Quỳnh Anh Shyn chưa "nhân bản" nhau trong một cánh hàng hiệu nào bao giờ

Chi Pu có vẻ cùng gu với Châu Bùi hay Ninh Dương Lan Ngọc hơn

Liệu có lời giải thích hợp lý nào cho "hiện tượng lạ" đang lan truyền từ IT girl này sang It khác chăng?

Theo chia sẻ từ chính một trong những cô nàng IT girl đang kẹt trong chuỗi "nhân bản vô tính" kia thì các trang phục hàng hiệu mà họ xúng xính đều là do thương hiệu tài trợ. Trong cuộc bắt tay này, IT girl đóng vai trò influencer, nhân vật có tác động lớn đến các hoạt động quảng bá nhãn hàng, nhất là tăng nhận diện thương hiệu.

Những trang phục cao cấp đó có thể từ Dior, Louis Vuitton, Gucci... với số lượng đồ mẫu (sample) khá ít ỏi được chuyển về Việt Nam từ các kinh đô thời trang danh tiếng. Danh sách influencer thì đông như quân nguyên mà số lượng trang phục thì như nước nhỏ giọt, đâm ra thời hạn để mỗi người sử dụng lại càng hạn hẹp hơn. Thậm chí có trường hợp cô này mặc chưa ấm người để chụp hình đã bị bên khác giục giã cởi ra để còn đưa cho người khác chụp với chứ.

Suy cho cùng thì là vì bất đắc dĩ mà các cô phải trở thành "bản sao" của nhau. Đành gửi lời mong các thương hiệu hãy "thương" IT girl hơn vậy. Họ cũng khổ tâm ra phết đấy!