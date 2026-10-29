Hiếm hoi thấy Kỳ Duyên, Thiên Ân và Thanh Thủy cùng diện đồ sporty chic, ai cũng có visual nổi bật

Ngày 28/10, thương hiệu thời trang Việt ECOCHIC chính thức khai trương trụ sở chính tại số 7 Phố Trạm, phường Long Biên, Hà Nội. Sự kiện thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của ca sĩ Isaac cùng ba Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Thị Thanh Thủy. Không chỉ quy tụ những gương mặt quen thuộc của làng giải trí, buổi khai trương còn giới thiệu không gian trải nghiệm mới, nơi thời trang được kết nối với phong cách sống đương đại.

Kỳ Duyên, Thiên Ân, Thanh Thủy hội ngộ, Isaac khuấy động không khí với loạt hit

Xuất hiện tại sự kiện, ba nàng hậu mang đến những sắc thái thời trang khác biệt. Kỳ Duyên lựa chọn thiết kế đầm đen trễ vai ôm sát, tôn lên vẻ quyến rũ và sắc sảo. Thiên Ân ghi điểm với đầm trắng thanh lịch, kết hợp chi tiết choàng cổ mềm mại, trong khi Thanh Thủy nổi bật trong thiết kế đầm lụa ánh vàng champagne với những đường xếp nếp uyển chuyển. Ba phong cách đối lập tạo nên điểm nhấn thời trang trên thảm đỏ sự kiện.

Chia sẻ về sự yêu thích dành cho ECOCHIC, Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất chính là sự thoải mái và tính ứng dụng trong các thiết kế của thương hiệu. "Điều làm cho Duyên cảm thấy thích nhất là ECOCHIC luôn tôn vinh sự thoải mái trong những bộ trang phục của người phụ nữ. Chúng ta có thể bắt gặp những bộ đồ của ECOCHIC ở bất cứ nơi nào, có thể là khi đi makeup, đi sân bay. Dù là ở đâu, chúng ta cũng có thể cảm thấy thoải mái và thời thượng với những bộ trang phục này. Thêm một điều nữa, đó chính là sự sáng tạo. Những thiết kế luôn được đổi mới. Trong tủ đồ của Duyên, những trang phục ECOCHIC không có bộ nào bị trùng lặp hết. Duyên rất là yêu thích."

Bên cạnh màn hội ngộ của ba nàng hậu, ca sĩ Isaac trở thành tâm điểm khi mang đến ba tiết mục biểu diễn gồm Anh Sẽ Về Sớm Thôi, Nơi Anh Không Thuộc Về (No Love No Life) và Bống Bống Bang Bang. Với phong cách trình diễn giàu năng lượng cùng khả năng khuấy động sân khấu, nam ca sĩ khiến bầu không khí sự kiện trở nên sôi động. Những giai điệu quen thuộc không chỉ nhận được sự hưởng ứng của khách mời mà còn khiến Kỳ Duyên, Thiên Ân và Thanh Thủy hào hứng hát theo, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, vui vẻ bên ngoài hình ảnh chỉn chu thường thấy trên thảm đỏ.

Ba nàng hậu thay đổi phong cách, trải nghiệm không gian mua sắm và cà phê tại ECOCHIC

Sau các hoạt động chính của sự kiện, Kỳ Duyên, Thiên Ân và Thanh Thủy dành thời gian khám phá ECOCHIC Coffee, thưởng thức các món đồ uống trước khi tham quan cửa hàng thời trang và trụ sở mới.

Đáng chú ý, cả ba nàng hậu còn thay những bộ trang phục thảm đỏ bằng các thiết kế của ECOCHIC, mang đến màn chuyển đổi phong cách từ vẻ ngoài chỉn chu của sự kiện sang tinh thần thời trang đời thường, năng động và giàu tính ứng dụng.

Kỳ Duyên lựa chọn bản phối trắng đồng bộ gồm áo sát nách phom suông và chân váy dài. Thiết kế áo có phần cổ cao vừa phải, đường vai mở rộng nhẹ cùng cấu trúc dáng hộp. Kết hợp cùng chân váy maxi cạp cao với những đường xếp ly mềm mại, tổng thể trang phục tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Cách phối ton-sur-ton trên nền chất liệu có độ đứng phom vừa phải giúp cân bằng giữa vẻ thanh lịch và sự thoải mái, làm nổi bật tinh thần tối giản và tính ứng dụng của thiết kế.

Thiên Ân lựa chọn bản phối màu xanh navy đậm gồm áo khoác kéo khóa và chân váy ngắn đồng bộ. Phần áo có cổ bẻ, tay dài và phom dáng gọn, với đường bo nhẹ ở thân dưới giúp định hình vòng eo. Chân váy dáng chữ A tạo sự cân đối với phần thân trên, đồng thời mang lại vẻ trẻ trung cho tổng thể. Bảng màu trầm kết hợp chi tiết logo tối giản khiến bộ trang phục phù hợp với tinh thần sporty chic, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Trong khi đó, Thanh Thủy lại mang đến hình ảnh trẻ trung với áo sweatshirt màu xanh nhạt phối cùng chân váy ngắn đồng màu. Phần áo có phom rộng vừa phải, cổ tròn và tay dài, tạo cảm giác thoải mái, trong khi chân váy dáng chữ A ngắn trên gối giúp cân bằng tỷ lệ tổng thể và chi tiết túi đắp phía trước mang đến nét casual.

Dù mang ba phong cách khác nhau, những bản phối của Kỳ Duyên, Thiên Ân và Thanh Thủy đều cho thấy cách ECOCHIC tiếp cận thời trang ứng dụng thông qua phom dáng thoải mái, cấu trúc trang phục gọn gàng và khả năng phối hợp linh hoạt. Từ những thiết kế thanh lịch đến các bản phối mang cảm hứng thể thao, thương hiệu tập trung vào sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và trải nghiệm mặc.

ECOCHIC khai trương trụ sở riêng sau ba năm, hướng đến thị trường quốc tế

Lễ khai trương đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của ECOCHIC. Được xây dựng trong suốt một năm rưỡi, trụ sở mới tại số 7 Phố Trạm không chỉ là nơi làm việc của đội ngũ thiết kế, sáng tạo nội dung và vận hành, mà còn tích hợp không gian mua sắm và cà phê dành cho khách hàng.

Tại tầng 1, cửa hàng thời trang ECOCHIC và ECOCHIC Coffee được bố trí trong cùng một không gian, cho phép khách hàng kết hợp mua sắm, thưởng thức đồ uống và dành thời gian thư giãn. Mô hình này thể hiện định hướng mở rộng trải nghiệm thương hiệu, khi cửa hàng không đơn thuần là nơi trưng bày và bán sản phẩm mà còn trở thành một điểm đến gắn với nhịp sống thường ngày.

Đối với ECOCHIC, việc sở hữu trụ sở riêng sau ba năm hoạt động cũng phản ánh những bước tiến của một thương hiệu thời trang Việt theo đuổi phong cách hiện đại, tinh tế và tối giản.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Long, CEO ECOCHIC, chia sẻ về định hướng phát triển dài hạn, trong đó có kế hoạch đưa thương hiệu trở thành công ty đại chúng và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. “Nhân dịp khai trương lần này, chúng tôi cũng nhận được một tin vui là ECOCHIC đã xin được giấy phép tại Singapore và Philippines, sắp tới sẽ nhận được giấy phép tại Thái Lan và Indonesia. Tức là gần như đã có đầy đủ giấy phép để bảo hộ thương hiệu tại Đông Nam Á. Và đó chính là bước mở đường cho ECOCHIC đi xa hơn trên một chặng đường mới.”

Từ một thương hiệu thời trang trẻ đến việc xây dựng trụ sở riêng và chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng thị trường, ECOCHIC đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thương hiệu, đồng thời đầu tư vào trải nghiệm khách hàng bên cạnh hoạt động phát triển sản phẩm.

Nhân dịp khai trương, ECOCHIC cũng tổ chức chương trình tri ân khách hàng trong ba ngày 30/10, 31/10 và 1/11/2026 tại cửa hàng số 7 Phố Trạm, phường Long Biên, Hà Nội. Đây là dịp để khách hàng trực tiếp khám phá không gian mới, trải nghiệm các thiết kế thời trang và thưởng thức đồ uống tại ECOCHIC Coffee.