Với độ nổi tiếng toàn cầu cùng lượng người hâm mộ hùng hậu, Jisoo trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón và liên tục đảm nhận vai trò đại sứ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ sở hữu visual đẹp tựa nữ thần, chị cả BLACKPINK còn cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh đáng nể để phù hợp với tinh thần riêng của từng nhãn hàng.

Mới đây, một bức hình tổng hợp loạt tạo hình của Jisoo trong các chiến dịch quảng bá, event của thương hiệu tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý. Khi thì nữ tính, thanh lịch, lúc lại cá tính, sang chảnh hay trẻ trung, ngôi sao hàng đầu Kpop dường như có thể “cân” được nhiều phong cách, thể hiện được đúng DNA của brand. Sự linh hoạt này phần nào lý giải vì sao mỹ nhân sinh năm 1995 được nhiều thương hiệu ưu ái. Với mỗi lần hợp tác, cô lại mang đến một phiên bản khác biệt và ấn tượng.

Bức hình cho thấy sự biến hóa đa dạng của Jisoo.

Khi đặt những hình ảnh mới nhất của Jisoo cho các thương hiệu cô làm đại sứ, ta càng thấy rõ khả năng biến hóa để hòa vào tinh thần riêng của từng thương hiệu. Với Dior, Jisoo phát huy thế mạnh ở hình ảnh nữ tính, thanh lịch và sang trọng, mang hơi hướng cổ điển nhưng không quá cứng nhắc. Đây cũng là kiểu hình ảnh khá tương đồng với khí chất vốn có của nữ idol, giúp người đẹp mang đến cảm giác tự nhiên khi khoác lên mình tinh thần thời trang cao cấp. Đến Cartier, mỹ nhân sinh năm 1995 chuyển sang vẻ trưởng thành, sắc sảo và quyền lực hơn. Nếu Dior thiên về nét tiểu thư, Cartier lại làm nổi bật khí chất quý phái, quyền lực cùng vẻ đẹp có phần lạnh và sang của Jisoo.

Với Dior, Jisoo đích thị chính là công chúa.

Trong khi đó, với những thương hiệu mang tinh thần thể thao như Alo hay Salomon, Jisoo lại cho thấy một phiên bản trẻ trung, năng động và hiện đại. Mỹ nhân hàng đầu Kpop không còn bị giới hạn trong hình ảnh nữ tính, yểu điệu và nhẹ nhàng mà có thể dễ dàng chuyển sang phong cách sporty, khỏe khoắn, thậm chí pha chút cool ngầu. Tommy Hilfiger tiếp tục khai thác khía cạnh trẻ trung của Jisoo nhưng theo hướng preppy, casual và có phần đáng yêu. Cách biến hóa này khiến nàng đại sứ toàn cầu trông gần gũi hơn mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng.

Riêng Self-Portrait, chị cả BLACKPINK mang đến một màu sắc hoàn toàn khác: tươi mới, cá tính và có phần phá cách. Đây là phiên bản giàu năng lượng, thời thượng hơn, cho thấy cô không chỉ hợp với những hình tượng sang trọng mà còn có thể thử nghiệm những phong cách trẻ và nổi bật. Nhìn tổng thể, mỗi thương hiệu lại khai thác một khía cạnh khác của Jisoo: Dior là thanh lịch và nữ tính, Cartier là sang trọng và quyền lực, Alo - Salomon là năng động và sporty, Tommy Hilfiger là trẻ trung, còn Self-Portrait là tươi mới và cá tính. Khả năng thay đổi khí chất linh hoạt nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng chính là điều giúp Jisoo dễ dàng thích nghi với nhiều màu sắc thời trang khác nhau.

Ảnh: Instagram.