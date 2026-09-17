Sở hữu chiều cao 1m61 cùng cân nặng 43,4kg, Miyeon (I-dle) vốn nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn và đường viền hàm V-line sắc nét. Thế nhưng, đối thủ nhan sắc của Jisoo từng tiết lộ cô cũng thuộc tạng người rất dễ bị sưng mặt, vì vậy phải duy trì một routine chăm sóc đều đặn mỗi sáng để gương mặt trông gọn gàng hơn.

Vóc dáng mảnh mai, săn chắc của Miyeon.

Xuất hiện trên chương trình YouTube 117 – Sungchan's Eterview, Miyeon đã trực tiếp chia sẻ những thói quen giúp cô xử lý tình trạng mặt sưng phù. "Tôi là người khá dễ bị sưng, nên sáng nào tôi cũng uống trà đậu đỏ", nữ idol cho biết. Đây được xem là bước quan trọng nhất trong routine buổi sáng của cô. Ngoài đậu đỏ, loại trà Miyeon thường uống còn có sự kết hợp của bo bo, củ dền và rễ ngưu bàng.

Được biết đến với gương mặt nhỏ cùng phần cằm V-line thon gọn, Miyeon thừa nhận để duy trì diện mạo sắc nét không chỉ phụ thuộc vào yếu tố bẩm sinh mà còn cần sự chăm sóc thường xuyên. Những ngày tình trạng sưng phù nghiêm trọng hơn, cô sẽ áp dụng thêm một số cách như đeo dây chun quanh tai, uống trà xanh pha chút đường và massage mặt bằng gua sha.

Trà đậu đỏ là "chân ái" mỗi sáng

Trong số các phương pháp được Miyeon chia sẻ, uống trà đậu đỏ là thói quen cô duy trì đều đặn nhất. Đậu đỏ chứa kali, một khoáng chất tham gia vào quá trình cân bằng chất lỏng trong cơ thể và hỗ trợ điều hòa lượng natri. Sau những bữa ăn có nhiều muối, cơ thể có thể giữ nước nhiều hơn, từ đó khiến gương mặt hoặc một số vùng trên cơ thể trông sưng hơn.

Bên cạnh đó, đậu đỏ cũng chứa chất xơ. Công thức trà của Miyeon còn bổ sung bo bo, củ dền và rễ ngưu bàng - những nguyên liệu thường được sử dụng trong các loại trà hoặc chế độ ăn chú trọng đến chất xơ và dinh dưỡng thực vật.

Tuy nhiên, uống trà đậu đỏ không thể giúp gương mặt nhỏ đi ngay lập tức hay thay đổi cấu trúc khuôn mặt. Hiệu quả với tình trạng sưng phù, nếu có, cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn nhiều hay ít natri, lượng nước, giấc ngủ và nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Đeo dây chun quanh tai những ngày mặt sưng

Một phương pháp khá đặc biệt được Miyeon áp dụng là móc dây chun quanh hai tai vào những ngày thức dậy với gương mặt sưng hơn bình thường. Cách làm này cũng từng được một số ngôi sao Hàn Quốc chia sẻ trước đó.

Lý thuyết đằng sau phương pháp này là lực tác động nhẹ quanh tai có thể tạo cảm giác thư giãn và hỗ trợ kích thích tuần hoàn tại khu vực lân cận. Tuy nhiên, hiện vẫn có ít bằng chứng khoa học cho thấy việc đeo dây chun quanh tai có thể trực tiếp làm giảm lượng nước tích tụ trên gương mặt. Nếu đeo quá chặt hoặc trong thời gian dài, phương pháp này còn có thể gây đau và kích ứng da, vì vậy không nên tùy tiện siết quá mạnh.

Uống trà xanh và massage gua sha

Một thói quen khác của Miyeon là uống trà xanh, đôi khi pha thêm một chút đường để dễ uống hơn. Trà xanh chứa caffeine và catechin, trong đó caffeine có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Dù vậy, thêm đường không giúp cơ thể giảm sưng nhanh hơn, đồng thời còn làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào. Vì thế, nếu mục tiêu là kiểm soát cân nặng và duy trì chế độ ăn lành mạnh, trà xanh không đường vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Cuối cùng là massage mặt bằng gua sha - phương pháp làm đẹp đã quá quen thuộc với nhiều ngôi sao. Miyeon sử dụng dụng cụ có bề mặt nhẵn để massage nhẹ nhàng trên da, đặc biệt vào những buổi sáng gương mặt trông thiếu sắc nét vì sưng phù. Việc massage đúng cách có thể giúp cơ mặt thư giãn và khiến đường nét trông gọn gàng hơn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, gua sha không thể làm tan mỡ mặt hay thay đổi vĩnh viễn cấu trúc xương. Thao tác quá mạnh thậm chí có thể khiến da bị đỏ, bầm hoặc kích ứng.

Routine của Miyeon cho thấy ngay cả khi sở hữu vóc dáng chưa đến 45kg và gương mặt vốn đã nhỏ nhắn, nữ idol vẫn rất chú trọng những thay đổi nhỏ trong cơ thể mỗi ngày. Thay vì tìm kiếm một phương pháp "thần tốc", cô duy trì các thói quen đơn giản như uống trà, điều chỉnh sinh hoạt và massage nhẹ nhàng để hạn chế tình trạng sưng phù tạm thời, từ đó giữ được diện mạo tươi tắn và V-line sắc nét vốn là thương hiệu.

Ảnh: Instagram.