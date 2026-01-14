Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ diện giữa tin đồn mang bầu: Nhan sắc đời thường gây chú ý, vóc dáng ra sao?

Giữa lúc mạng xã hội đang râm ran tin đồn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - phu nhân Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang mang thai con thứ hai, mới đây, nàng hậu sinh năm 1996 bất ngờ lộ diện trong một khoảnh khắc đời thường khiến dân tình không khỏi "soi" kỹ từng chi tiết.

Xuất hiện trong không gian quán cà phê cùng hội bạn thân, Đỗ Mỹ Linh diện trang phục đơn giản với áo kẻ sọc tông sáng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ dịu dàng quen thuộc. Dễ nhận thấy, dung mạo của nàng hậu có phần tròn trịa hơn so với trước đây, đặc biệt là gương mặt đầy đặn, làn da mịn màng và thần thái khá thư thái. Chính sự thay đổi này lại càng khiến netizen thêm cơ sở để bàn tán về nghi vấn cô đang mang thai.

Và khi netizen còn đang đồn đoán, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ phong thái chụp ảnh kín đáo, lựa chọn góc chụp nửa người và trang phục rộng rãi để khéo che đi vóc dáng đặc biệt là vòng 2, điều vốn đã trở thành thói quen của nàng hậu kể từ khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Việc hạn chế xuất hiện trước truyền thông cũng khiến mọi động thái của cô đều nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng.

Đỗ Mỹ Linh lộ diện giữa tin đồn mang bầu (Ảnh: IGNV)

Trước những đồn đoán, Đỗ Mỹ Linh và gia đình vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào. Còn nhớ lần đầu mang bầu, Đỗ Mỹ Linh cũng giấu kín và chỉ chia sẻ bộ ảnh bầu sau khi đã hạ sinh con gái đầu lòng. Về phía người hâm mộ, nhiều ý kiến cho rằng nếu Đỗ Mỹ Linh đang có tin vui thật thì cũng hoàn toàn dễ hiểu khi nàng hậu lựa chọn giữ kín đời tư, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm.

Và dù thế nào, nhan sắc nhẹ nhàng, đằm thắm của Đỗ Mỹ Linh vẫn nhận được nhiều lời khen. Rõ ràng cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên thiếu gia nhà bầu Hiển theo cách rất riêng.

Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc bên chồng - Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang và con gái (Ảnh: FBNV)



