Chủ tịch Hà Nội FC khoe ảnh du lịch cùng con gái cực chill, netizen rần rần hỏi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đâu?

Tối 11/1, Chủ tịch CLB Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang gât chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường cực "chill" bên ái nữ trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Không phải khoảnh khắc trên sân cỏ hay những cuộc họp căng thẳng trong tập đoàn nghìn tỷ, hình ảnh vị chủ tịch quyền lực trong làng bóng đá Việt ngồi thư giãn, dịu dàng hôn má con gái giữa khung cảnh hoàng hôn ven biển khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Trong bức ảnh được lan truyền, doanh nhân Đỗ Vinh Quang ngồi cạnh con gái đầu lòng Tuệ An (biệt danh Titi) trên ban công, phía sau là view biển và cầu lung linh ánh đèn lúc chiều tà. Ông xã Đỗ Mỹ Linh diện đồ đơn giản, phong cách thoải mái đúng chất "đi nghỉ dưỡng", còn cô công chúa nhỏ thì chiếm trọn spotlight với vẻ ngoài đáng yêu, hồn nhiên. Khoảnh khắc ngọt ngào, bình yên này nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng loạt bình luận xuýt xoa: "Bản sao của Chủ tịch đáng yêu quá", "Nhìn là thấy cưng xỉu", "Chủ tịch đi du lịch mà vibe hiền ghê"...

Chủ tịch Hà Nội FC và ái nữ (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho sự gần gũi, tình cảm của hai bố con, cư dân mạng cũng đồng loạt đặt ra một câu hỏi quen mà không hề cũ: "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang đâu?". Bởi lẽ, từ trước đến nay, khi cả nhà đi du lịch, nàng hậu thường tung những tấm hình gia đình nhỏ bên nhau quây quần cực hạnh phúc. Nhiều người đoán rằng Đỗ Mỹ Linh chính là người bấm máy phía sau tấm ảnh của chồng và con gái ở nơi nghỉ dưỡng lần này.

Việc Đỗ Mỹ Linh không xuất hiện trong bức ảnh càng khiến netizen bàn tán nhiều hơn, nhất là trong bối cảnh nàng hậu thời gian gần đây liên tục vướng tin đồn đang mang thai con thứ hai. Trên mạng xã hội, không ít người soi ra việc Đỗ Mỹ Linh ít đăng ảnh cá nhân, hạn chế lộ diện tại các sự kiện đông người và nếu có xuất hiện thì cũng chọn trang phục rộng rãi, kín đáo.

Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán từ cư dân mạng. Phía Đỗ Mỹ Linh và gia đình chồng vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện bầu bí. Với phong cách sống kín tiếng, ưu tiên sự riêng tư, việc nàng hậu chọn "ở ẩn" trong một khoảng thời gian cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.