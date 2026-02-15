Dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh miệt mài làm việc giáp Tết, ái nữ Chủ tịch Hà Nội FC làm "thư kí" cực yêu

Những ngày cận Tết, khi nhiều người đã bắt đầu nghỉ ngơi, sắm sửa và tận hưởng không khí sum vầy, thì Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn miệt mài với công việc. Là nàng dâu của gia đình bầu Hiển - một doanh nhân nổi tiếng, lại đồng hành trong nhiều hoạt động của tập đoàn và CLB bóng đá gia đình chồng, Đỗ Mỹ Linh cho thấy hình ảnh một "dâu hào môn" không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng chỉn chu, chuyên nghiệp.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc ngồi làm việc ngày cuối năm, bên cạnh máy tính xách tay, trên bàn làm việc còn có cây quất nhỏ xinh trang trí đúng không khí Tết.

Đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của cô con gái nhỏ Tuệ An (biệt danh Ti Mướp), con gái đầu lòng của cô và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang. Cô bé lăng xăng đứng cạnh bàn làm việc, biểu cảm đáng yêu, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm. Đỗ Mỹ Linh ví von: "Tuyển được em thư kí làm việc cuối năm".

Trước đó, nàng hậu cũng chia sẻ hình ảnh ông xã - Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang - nắm tay con gái trong không gian trường học. Thiếu gia thứ hai nhà bầu Hiển đưa con gái đến lớp trong ngày đi học cuối cùng của năm, trước khi Titi được nghỉ tết.

Hình ảnh bé con lí lắc bên bố khiến cư dân mạng tan chảy. Dù còn nhỏ xíu, cô bé Tuệ An đã ra dáng tiểu thư nhà giàu, mặc toàn đồ hiệu, đi cạnh bố tíu tít nói chuyện với biểu cảm đáng yêu hết nấc. Nhiều người hài hước bình luận rằng "thư ký này chắc chắn được cưng nhất công ty".

Từ sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh ngày càng được khen ngợi vì sự trưởng thành và kín đáo. Cô không ồn ào khoe cuộc sống xa hoa mà chọn cách chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp bên gia đình. Hình ảnh vừa làm việc chuyên nghiệp, vừa tranh thủ chăm con trong những ngày giáp Tết càng giúp nàng hậu ghi điểm trong mắt công chúng.