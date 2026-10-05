Hề Mộng Dao sắm 1 lúc "cả lố" hàng hiệu, con gái 4 tuổi bé xíu cũng có phần

Có mẹ là siêu mẫu quốc tế, bố là con trai của một trong những gia đình kinh doanh sòng bạc nổi tiếng Macau, cuộc sống của cô bé Romee - con gái Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - từ nhỏ đã gắn liền với những điều kiện mà không phải đứa trẻ nào cũng có được. Mới 4 tuổi, cô bé đã sở hữu tủ đồ với hàng loạt món đồ đến từ những thương hiệu xa xỉ, từ túi xách Hermès, Louis Vuitton, Chanel cho tới quần áo Dior, Loro Piana và phụ kiện Gucci. Mỗi lần Hề Mộng Dao chia sẻ những khoảnh khắc mua sắm cho con gái, dân tình lại có dịp trầm trồ trước độ chịu chi của bà mẹ hào môn.

Trong một clip đời thường được Hề Mộng Dao chia sẻ, nữ siêu mẫu khiến nhiều người chú ý khi khoe chiếc Hermès Picotin mới mua cho bản thân. Mẫu túi có thiết kế tối giản, dễ sử dụng, thuộc nhóm những dòng túi kinh điển của Hermès và có giá trị không hề nhỏ. Điều đáng chú ý hơn nằm ở món đồ dành cho cô con gái 4 tuổi. Không chỉ sắm cho mình, Hề Mộng Dao còn mua thêm một phiên bản Hermès Picotin mini dành riêng cho Romee. Theo mức giá được chia sẻ, chiếc túi mini này có giá gần 100 triệu đồng, trong khi mẫu túi của mẹ có giá khoảng 120 triệu đồng.

Với người lớn, Picotin vốn đã là một chiếc túi xa xỉ đáng mơ ước. Nhưng khi xuất hiện trên tay một cô bé mới 4 tuổi, món phụ kiện lại càng khiến khoảnh khắc đời thường trở nên đặc biệt. Romee không cần diện váy công chúa cầu kỳ hay trang điểm nổi bật, chỉ cần một chiếc túi Hermès phiên bản mini cũng đủ khiến outfit trẻ em trở nên rất khác biệt. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Hề Mộng Dao chơi lớn theo phong cách "mẹ một chiếc, con một chiếc".

Trước đó, cô từng nhiều lần sắm những cặp túi có kiểu dáng hoặc tinh thần tương đồng cho hai mẹ con. Từ Louis Vuitton, Chrome Hearts đến Chanel, những phiên bản lớn dành cho mẹ và nhỏ dành cho con từng xuất hiện trong tủ đồ của gia đình. Cách phối đồ này không chỉ thể hiện sự yêu thích thời trang của Hề Mộng Dao mà còn tạo nên hình ảnh mẹ con đồng điệu rất đặc trưng.

Nếu chỉ có vài chiếc túi xách thì có lẽ câu chuyện đã không gây chú ý đến vậy. Điều khiến dân tình trầm trồ hơn là việc Hề Mộng Dao dường như rất chăm chút cho từng món đồ của con gái.

Trong những hình ảnh đời thường, Romee từng xuất hiện với nhiều trang phục và phụ kiện đến từ các thương hiệu cao cấp. Những chiếc váy trẻ em Dior, áo cardigan Loro Piana hay phụ kiện tóc Gucci đều là những món đồ có giá trị cao nếu đặt trong thế giới thời trang trẻ em. Đặc biệt, với những thương hiệu vốn nổi tiếng bởi chất liệu và kỹ thuật hoàn thiện cao cấp như Loro Piana, một chiếc cardigan dành cho trẻ nhỏ cũng có thể có mức giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Những món đồ ấy được lựa chọn khá đúng với tinh thần thời trang của Hề Mộng Dao: không quá nhiều màu sắc, thiên về những thiết kế thanh lịch, chất liệu đẹp và logo không nhất thiết phải xuất hiện quá nổi bật. Nói cách khác, Romee không diện hàng hiệu theo kiểu "khoe logo", mà thường được mẹ lựa chọn những món đồ mang tính ứng dụng, phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng.

Điều thú vị là dù còn rất nhỏ, Romee đã sớm trở thành một nhân vật được chú ý trong những chia sẻ đời thường của mẹ. Hề Mộng Dao không xây dựng hình ảnh con gái theo kiểu một "fashionista nhí" phải xuất hiện liên tục trong những bộ cánh cầu kỳ. Thay vào đó, cô bé thường được ghi lại trong những khoảnh khắc rất đời thường: đi chơi, đi du lịch, ở nhà hay xuất hiện cùng bố mẹ. Chính trong những khoảnh khắc ấy, những món đồ xa xỉ lại vô tình trở thành điểm nhấn.

Một chiếc túi Hermès mini đặt cạnh trang phục trẻ em, một chiếc cardigan Loro Piana hay chiếc kẹp tóc Gucci nhỏ xinh đều khiến người xem nhận ra sự khác biệt trong điều kiện sống của cô bé. Với Romee, hàng hiệu dường như không phải món đồ chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt mà đã trở thành một phần trong tủ đồ được mẹ chuẩn bị từ sớm. Tất nhiên, điều khiến người ta chú ý không chỉ nằm ở giá tiền. Hề Mộng Dao vốn có nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang nên việc cô dành sự quan tâm đặc biệt cho quần áo, phụ kiện của con gái cũng không quá bất ngờ. Những lựa chọn ấy phần nào phản ánh gu thẩm mỹ của chính nữ siêu mẫu: thanh lịch, tinh tế và ưu tiên những món đồ có thiết kế vượt thời gian.

Nhìn tủ đồ của Romee ở tuổi lên 4, dân tình không khỏi cảm thán: đúng là cuộc sống của một cô bé sinh ra trong gia đình hào môn có nhiều khác biệt. Khi những chiếc túi Hermès trăm triệu, váy Dior, cardigan Loro Piana hay phụ kiện Gucci đã xuất hiện từ những năm tháng đầu đời, có lẽ Romee còn chưa biết mình đang sở hữu một "tủ đồ trong mơ" mà nhiều người lớn cũng phải ao ước.