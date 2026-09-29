Sau đám cưới cổ tích làm bùng nổ truyền thông châu Á tại Pháp hồi tháng 6, siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tổ chức tiệc cảm ơn hoành tráng tại Macau vào ngày 28/9/2026. Đáng chú ý, thay vì chọn một thiết kế hoàn toàn mới, nàng cựu siêu mẫu Victoria's Secret lại quyết định tái sử dụng chiếc váy cưới Dior Haute Couture đắt giá.

Buổi tiệc cảm ơn diễn ra tại khách sạn sang trọng Grand Lisboa Palace ở Macau, một bất động sản thuộc sở hữu của gia tộc họ Hà. Sự kiện được tổ chức nhằm bù đắp cho các thành viên trong gia đình, bạn bè và giới kinh doanh xứ Cảng Thơm không thể sang Pháp tham dự lễ cưới riêng tư tại tu viện cổ Mont Saint-Michel vài tháng trước.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân trong tiệc cảm ơn vừa tổ chức tại Macau (Clip: Weibo).

Tâm điểm của đêm tiệc dồn vào sự xuất hiện của Hề Mộng Dao trong siêu phẩm váy cưới Dior Haute Couture. Nhìn lại tủ đồ cưới xa xỉ của cô tại Pháp, công chúng từng choáng ngợp trước chuỗi sáng tạo được dàn dựng công phu: từ mẫu đầm Chanel vintage ra đời đúng năm sinh 1989 của cô dâu, thiết kế xanh icy blue bước ra từ sàn diễn Xuân Hè 2026, cho đến điểm nhấn đắt giá nhất là chiếc váy cưới chính thức từ Dior.

Đây cũng là sáng tạo váy cưới Haute Couture đầu tiên của GĐST Jonathan Anderson tại nhà mốt Pháp. Để đạt độ hoàn mỹ cho vóc dáng siêu mẫu, đội ngũ nghệ nhân Dior đã dành 600 giờ chế tác thủ công suốt 6 tháng với 3 lần fitting. Thiết kế sử dụng lụa tự nhiên ánh ngọc trai mềm mại, kết hợp chi tiết cúp ngực trễ vai, tay dài kín đáo và chân váy chữ A xòe nhẹ.

Cặp đôi diện lại 2 bộ lễ phục chính khi làm lễ ở tu viện cổ Mont Saint-Michel...

...khung cảnh đầy hoa cũng được set-up khá đồng nhất với hôn lễ hồi tháng 6.

Nhìn từ phía trước, chiếc váy gây ấn tượng bởi vẻ tinh giản thanh lịch, nhưng toàn bộ sự đắt giá lại tập trung ở phần lưng mở phía sau. Chi tiết này được xử lý như một cấu trúc có thể mở rộng, tạo hình gợi liên tưởng đến đôi cánh thiên thần chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân, giúp bộ đầm tràn đầy sức sống thay vì đứng yên như phom dáng cổ điển.

Vogue cùng các chuyên trang thời trang đánh giá đây là điểm tinh tế nhất của kỹ thuật Haute Couture: vẻ ngoài giản lược nhưng ẩn chứa kết cấu phức tạp bên trong để giữ phom dáng "đôi cánh" luôn chuẩn xác. Đi kèm tuyệt tác này là đôi giày búp bê đính nơ may riêng từ Dior và bộ trang sức kim cương Graff trị giá 200 tỷ đồng, nổi bật với chiếc vòng cổ 52 viên kim cương tượng trưng cho 7 năm bên nhau.

Tuy nhiên, khi so sánh với những bức ảnh cưới lung linh do nhiếp ảnh gia Jose Villa thực hiện tại Pháp, cư dân mạng nhận ra chiếc váy lần này mặc lên người Hề Mộng Dao đã trở nên rộng rãi hơn. Với một sản phẩm Haute Couture vốn được may đo chính xác tới từng milimet theo số đo cơ thể, nhiều ý kiến cho rằng sau đám cưới, Hề Mộng Dao đã tiếp tục sút cân đáng kể, khiến vóc dáng của cô trở nên mảnh mai hơn chỉ sau vài tháng.

Lần thứ 2 diện chiếc váy Couture của Dior, Hề Mộng Dao được nhìn thấy dường như đã sút cân kha khá...

... khiến phần vai và ngực không còn đứng phom như trước.

Lần này, cô dâu cũng lược bỏ khăn voan đội đầu và phối cùng bộ trang sức kim cương mới thay cho bộ trang sức Graff trị giá 200 tỷ đồng. Dù trang phục không còn vừa vặn như ban đầu, quyết định mặc lại váy cưới thiết kế riêng của Hề Mộng Dao vẫn nhận được cơn mưa lời khen từ giới mộ điệu. Nhiều ý kiến phân tích đánh giá cao tính trân trọng kỷ niệm của nàng siêu mẫu, đồng thời khẳng định phom dáng đỉnh cao cùng đường cắt may thủ công tinh tế của Dior là điều mà các bản nhái trên thị trường hoàn toàn không thể tái tạo.

Sức ảnh hưởng từ diện mạo của Hề Mộng Dao lan toả đến mức sau đám cưới, kiểu váy lụa trắng cổ ngang vai, tay dài, chân váy xòe nhẹ kết hợp phần lưng mở tạo điểm nhấn đã nhanh chóng trở thành một công thức cưới hot nhất nhì thị trường Trung Quốc. Thiết kế giải quyết triệt để bài toán khó của các cô dâu hiện đại: làm sao để mặc một chiếc váy cưới thật sang trọng, đắt giá nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế và không bao giờ bị lỗi mốt khi nhìn lại sau nhiều năm.

Thiết kế tinh giản đầy sang trọng của Dior dành cho Hề Mộng Dao trở thành trend của các cô dâu Trung Quốc năm nay.

Không chỉ cô dâu, thiếu gia Hà Du Quân cũng chọn mặc lại bộ lễ phục lịch lãm cùng điểm nhấn đắt giá trên cổ tay. Anh tiếp tục lựa chọn chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut Luce Haute Joaillerie màu xanh navy, chế tác bằng vàng trắng, đính kín kim cương và sapphire. Kiệt tác thời gian ra mắt tại Thụy Sĩ này có giá niêm yết khoảng 2,32 triệu Nhân dân tệ (hơn 8 tỷ Đồng), khẳng định đẳng cấp xa hoa của thiếu gia trùm sòng bạc.

Chú rể Hà Du Quân diện đúng bộ lễ phục và chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut xuất hiện ở Pháp.

Bên cạnh yếu tố thời trang, đêm tiệc mang chủ đề tranh dầu mùa thu với 10.000 bông hoa tươi nhập khẩu còn ghi dấu những khoảnh khắc gia đình xúc động. Màn phát biểu tự giễu hài hước của Hà Du Quân về việc thấp hơn vợ nửa cái đầu nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đã trở thành điểm nhấn rộn ràng nhất sự kiện. Sự ủng hộ từ Bà tư Lương An Kỳ cùng hình ảnh bốn thế hệ quây quần bên hai con nhỏ đã khép lại trọn vẹn chuỗi sự kiện cưới xin kéo dài của cặp đôi.

Ảnh: Weibo, IGNV