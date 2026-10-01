Mẹ chồng hào môn mặc gì trong đám cưới con dâu? Nhìn nhà Hề Mộng Dao là rõ

Đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân không chỉ thu hút sự chú ý bởi những bộ váy cưới xa hoa hay màn xuất hiện của các thành viên gia đình hào môn, mà ngay cả phong cách thời trang của mẹ chú rể - bà Lương An Kỳ - cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Nếu cô dâu liên tục biến hóa với những thiết kế cao cấp của Dior, Chanel hay Givenchy thì mẹ chồng lại lựa chọn cách xuất hiện kín đáo, thanh lịch và thiên về sự sang trọng không phô trương.

Sau hôn lễ tại Pháp hồi tháng 6, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới đáp lễ tại Macau vào ngày 28/9. Hai người vẫn diện lại trang phục trong hôn lễ trước đó, trong đó Hề Mộng Dao tiếp tục xuất hiện với thiết kế Dior Haute Couture được thực hiện riêng cho cô. Nhưng lần này, spotlight cũng được chia sẻ cho những thành viên trong gia đình, đặc biệt là bà Lương An Kỳ.

Trong một đám cưới quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, trang phục của mẹ chú rể thường được chú ý không kém cô dâu. Tuy nhiên, bà Lương An Kỳ lại không lựa chọn những bộ váy quá lộng lẫy hay phụ kiện phủ kín người. Ở hôn lễ tại Pháp, bà theo đuổi phong cách khá nhẹ nhàng với những thiết kế Brunello Cucinelli. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với tinh thần quiet luxury - sang trọng thông qua chất liệu, phom dáng và sự tinh tế thay vì logo hay những chi tiết phô trương.

Trong lễ cưới chính thức, bà diện áo len đan lưới kết hợp chân váy trắng dài. Bộ trang phục có tổng giá trị được chia sẻ vào khoảng gần 120 triệu đồng. Cách phối này không quá nổi bật về màu sắc nhưng tạo cảm giác thanh lịch, trang nhã, đồng thời phù hợp với không khí trang trọng của một hôn lễ tại Pháp. Điểm đáng chú ý là bà không cố gắng cạnh tranh với cô dâu. Khi Hề Mộng Dao xuất hiện trong chiếc váy Dior trắng tinh với phần phom cầu kỳ, mẹ chồng lại lựa chọn một diện mạo tối giản hơn, giúp tổng thể gia đình giữ được sự hài hòa.

Không chỉ có trang phục trong nghi lễ chính, diện mạo của bà Lương An Kỳ tại bữa tiệc dành cho khách mời cũng nhận được nhiều sự chú ý. Lần này, bà lựa chọn một chiếc đầm hồng với sắc độ nhẹ nhàng, kết hợp cùng áo khoác có giá được chia sẻ hơn 180 triệu đồng. Nếu bộ đồ trắng trước đó thiên về vẻ trang nhã thì gam hồng lại mang đến cảm giác mềm mại và phù hợp với không khí vui vẻ của tiệc cưới. Cách phối cũng cho thấy bà khá chú trọng đến tính ứng dụng của trang phục. Thay vì chọn một chiếc váy dạ hội phủ đầy đá hoặc có phom quá đồ sộ, bà ưu tiên những thiết kế có đường nét gọn gàng, màu sắc nhã nhặn và phần áo khoác tạo điểm nhấn. Đây cũng là công thức thường thấy ở phong cách thời trang của những phụ nữ yêu thích sự sang trọng kín đáo: không cần để món đồ "lên tiếng" quá lớn nhưng vẫn khiến người đối diện nhận ra chất lượng và giá trị của tổng thể.

Nếu những diện mạo tại Pháp thiên về quiet luxury thì trong tiệc cưới tại Macau, bà Lương An Kỳ lại chuyển sang một lựa chọn có dấu ấn thời trang rõ ràng hơn. Bà xuất hiện trong set đồ họa tiết của Chanel, gồm áo dệt kim dài tay kết hợp chân váy kẻ tông đỏ. Tổng giá trị của bộ trang phục được chia sẻ vào khoảng gần 400 triệu đồng. So với hai set đồ Brunello Cucinelli tại Pháp, thiết kế Chanel có màu sắc nổi bật hơn. Những đường kẻ đỏ khiến tổng thể trở nên sang trọng nhưng vẫn có sức sống, đặc biệt phù hợp với một bữa tiệc lớn tại Macau. Điều thú vị là dù màu sắc và thương hiệu thay đổi, công thức của bà vẫn khá nhất quán: trang phục kín đáo, phom dáng chỉn chu và không sử dụng quá nhiều phụ kiện để tạo hiệu ứng.

Nhìn xuyên suốt hai sự kiện, phong cách của bà Lương An Kỳ tạo cảm giác khá khác biệt so với hình dung thông thường về thời trang hào môn. Không nhất thiết phải mặc váy dạ hội lấp lánh hay đeo trang sức phủ kín người, bà lựa chọn những thương hiệu cao cấp nhưng để chất liệu, màu sắc và đường nét lên tiếng. Brunello Cucinelli tại Pháp mang đến vẻ quiet luxury, trong khi Chanel tại Macau tạo thêm một chút màu sắc và dấu ấn thời trang.

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Đặc biệt, bà luôn giữ được khoảng cách cần thiết với cô dâu. Hề Mộng Dao là nhân vật chính của hôn lễ, vì vậy trang phục của mẹ chồng không quá nổi bật để lấn át cô dâu, nhưng vẫn đủ chỉn chu để thể hiện vị thế của một thành viên quan trọng trong gia đình. Và có lẽ đây mới là điều thú vị nhất khi nhìn vào phong cách của một "mẹ chồng hào môn": sự sang trọng không nhất thiết phải đến từ việc mặc thật nhiều đồ đắt tiền, mà nằm ở khả năng lựa chọn đúng món đồ, đúng hoàn cảnh và đúng mức độ. Từ áo len cùng chân váy trắng của Brunello Cucinelli, đầm hồng phối áo khoác cho tới set Chanel gần 400 triệu đồng tại Macau, bà Lương An Kỳ cho thấy một công thức khá rõ: càng ở những sự kiện quan trọng, càng cần biết tiết chế để sự sang trọng trở nên tự nhiên.