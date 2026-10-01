Harper Beckham ngày càng giống mẹ từ style đến thần thái, tới nụ cười mỉm "bí ẩn" cũng y chang nhau

Càng lớn, Harper Beckham càng khiến công chúng nhận ra những nét tương đồng với người mẹ nổi tiếng Victoria Beckham. Không chỉ có gu thời trang thanh lịch, nữ tính và ngày càng trưởng thành, cô con gái út nhà Beckham còn sở hữu thần thái điềm tĩnh, kín đáo cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng rất giống mẹ. Đáng chú ý, việc Harper thường hạn chế cười thật tươi trước ống kính cũng khiến người hâm mộ tò mò, nhất là khi cô được cho là vẫn đang trong quá trình niềng răng. Trong khi đó, ở tuổi 14, Harper còn bắt đầu chuẩn bị cho một dự định đáng chú ý: xây dựng thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da của riêng mình.

Victoria Beckham từ lâu đã được xem là hình mẫu của phong cách thanh lịch hiện đại. Không cần những bộ trang phục quá phô trương hay phụ kiện phủ kín logo, nhà thiết kế người Anh vẫn tạo được dấu ấn với những bộ suit cắt may chỉn chu, váy dáng dài, quần ống rộng và bảng màu trung tính. Phong cách của Victoria đề cao phom dáng, chất liệu và sự tinh giản, mang đến cảm giác sang trọng nhưng không cần cố gắng gây chú ý. Harper Beckham dường như cũng đang dần tiếp cận tinh thần thời trang ấy. Trong những lần xuất hiện cùng gia đình tại các sự kiện, cô thường lựa chọn những bộ trang phục nữ tính, thanh lịch và được phối theo hướng tối giản. Từ những chiếc váy duyên dáng đến các thiết kế có đường cắt gọn gàng, Harper ngày càng cho thấy hình ảnh trưởng thành hơn so với tuổi.

Điểm thú vị là phong cách của Harper không chỉ giống mẹ ở việc ưu tiên những món đồ có phom dáng đẹp, mà còn ở cách tạo nên tổng thể hài hòa. Thay vì kết hợp quá nhiều màu sắc hay chi tiết nổi bật, cô thường xuất hiện với diện mạo được chăm chút vừa đủ. Chính sự tiết chế ấy khiến Harper gợi nhớ đến Victoria, người luôn biết cách tạo dấu ấn bằng những lựa chọn tưởng chừng đơn giản. Dĩ nhiên, ở tuổi thiếu niên, phong cách của Harper vẫn còn nhiều cơ hội thay đổi. Nhưng với một người mẹ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thời trang, việc Harper chịu ảnh hưởng từ gu thẩm mỹ của Victoria cũng không có gì khó hiểu.

Không chỉ có phong cách ăn mặc tương đồng, hai mẹ con còn có một điểm chung thú vị khi xuất hiện trước ống kính: nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Victoria Beckham nổi tiếng với biểu cảm điềm tĩnh, đôi khi có phần lạnh lùng trong những bức ảnh tại sự kiện. Thay vì luôn cười rạng rỡ, cô thường giữ nụ cười nhẹ trên môi, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và có phần bí ẩn. Đây cũng là một nét đặc trưng khiến hình ảnh của Victoria trở nên dễ nhận diện trong nhiều năm.

Harper cũng thường xuất hiện với cách biểu cảm tương tự. Trong các bức ảnh chụp tại sự kiện hoặc những khoảnh khắc được ghi lại trước công chúng, cô bé thường mỉm cười nhẹ nhàng thay vì cười thật tươi. Khi kết hợp với mái tóc dài được tạo kiểu chỉn chu và những bộ trang phục trang nhã, biểu cảm này càng khiến Harper gợi nhớ đến mẹ.

Một chi tiết khác khiến nụ cười của Harper được chú ý là bộ niềng răng kim loại mà cô được cho là vẫn đang sử dụng. Trong những hình ảnh trước đây, Harper từng được chú ý bởi khoảng cách giữa hai răng cửa. Cô được cho là đã bắt đầu quá trình chỉnh nha vào khoảng cuối năm 2024, khi 13 tuổi. Trong một khoảnh khắc hậu trường show diễn của Victoria Beckham gần đây, Harper tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi để lộ bộ niềng răng. Chi tiết này nhanh chóng được đặt cạnh thói quen mỉm cười kín đáo của cô trước ống kính.

Bên cạnh những điểm tương đồng về phong cách và thần thái, Harper Beckham còn khiến công chúng quan tâm bởi dự định phát triển thương hiệu chăm sóc da của riêng mình. Trong một cuộc trò chuyện trên podcast Aspire with Emma Grede, Victoria Beckham từng chia sẻ rằng con gái đã tự chuẩn bị bài thuyết trình để trình bày ý tưởng kinh doanh với mẹ. Theo lời Victoria, Harper muốn phát triển những sản phẩm chăm sóc da hướng đến nhu cầu của người trẻ, một phần xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi sử dụng các sản phẩm không phù hợp.

Thông tin này cho thấy Harper không chỉ quan tâm đến thời trang và làm đẹp với tư cách con gái của một nhà thiết kế nổi tiếng, mà còn bắt đầu suy nghĩ về việc xây dựng một dự án mang dấu ấn riêng. Nếu Victoria đã tạo dựng tên tuổi trong ngành thời trang và làm đẹp, Harper có thể đang tìm kiếm con đường phù hợp với thế hệ của mình. Ở tuổi 14, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng sự chủ động lên ý tưởng và thuyết trình đã cho thấy cô bé có những mối quan tâm vượt ra ngoài hình ảnh một thiếu nữ thường xuyên xuất hiện bên gia đình.

Từ gu thời trang thanh lịch đến nụ cười mỉm kín đáo, Harper Beckham ngày càng khiến người ta liên tưởng đến Victoria. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn cả là cách cô phát triển dấu ấn riêng trong những năm tới. Có thể Harper sẽ kế thừa tinh thần tối giản của mẹ, nhưng cũng hoàn toàn có thể tạo nên một phong cách khác biệt khi bước vào thế giới thời trang và làm đẹp bằng chính lựa chọn của mình.