"Nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi Victoria Beckham chơi hàng nhái"

Victoria Beckham và Marc Jacobs giờ đây không còn chỉ là tên riêng của hai ngôi sao trong lĩnh vực của họ, mà còn đại diện cho hai thương hiệu đắt giá mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Thế nhưng, ít người biết mối quan hệ bạn bè giữa hai nhà thiết kế tài ba lại bắt đầu theo một cách vô cùng lạ thường: từ một chiếc túi hàng nhái.

Ở thời điểm hiện tại, khi Victoria Beckham đã đứng ở đỉnh cao với đế chế thời trang mang tên mình, thật khó để hình dung cô từng có một quá khứ vụng dại dùng hàng giả. Nhưng câu chuyện tưởng như khó tin ấy lại hoàn toàn có thật, và từ pha "bắt bài" kinh điển năm nào của Marc Jacobs đã trở thành đòn bẩy đưa Posh Spice bước chân vào thế giới thời trang cao cấp.

Nhà thiết kế Marc Jacobs và Victoria Beckham nhiều lần song hành cùng Marc trên thảm đỏ các sự kiện thời trang sau khi vô tình được kết nối bởi một chiếc túi giả.



Trở lại những năm đầu thập niên 2000, sau khi ban nhạc Spice Girls tan rã, Victoria Beckham bước vào giai đoạn loay hoay tìm kiếm hướng đi riêng. Trong một lần dạo phố Bond Street (London) cùng David Beckham, cặp đôi lọt vào ống kính của dàn paparazzi trong diện mạo cực "cháy". Nhiều năm về sau không ai có thể chê trách được tính thời trang của cặp đôi trong khung hình này, ngoại trừ một đôi mắt lão làng như cựu Giám đốc Sáng tạo Louis Vuitton.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên các mặt báo nước Anh và lập tức lọt vào tầm ngắm của Marc Jacobs. Là người đảm nhiệm "ghế nóng" của LV khi ấy, Marc nhận ra ngay có điểm bất thường: Chiếc túi Monogram Graffiti Alma trên tay Vic là thiết kế biểu tượng nằm trong BST Xuân/Hè 2001 do anh hợp tác cùng cố nghệ sĩ Stephen Sprouse, chính xác là một món hàng giả.

Khoảnh khắc đẹp đẽ của cặp đôi đình đám hoá ra lại trở thành khung hình ê chề của bà Beck.

Trong bài phỏng vấn trên tạp chí WWD, Marc Jacobs không giấu nổi sự bất ngờ lẫn buồn cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Nam nhà thiết kế chia sẻ câu nói đã trở thành kinh điển trong lịch sử thời trang: "Nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi là Victoria Beckham lại mang túi Louis Vuitton nhái. Thật là hài hước."

Theo lẽ thường tình, bà Beck có khi đã bị "cạch mặt" vĩnh viễn thế nhưng Marc Jacobs lại có một pha xử lý vô cùng tinh tế và cao tay. Thay vì chỉ trích hay làm rầm rộ, anh lập tức cho người gửi tặng Victoria một chiếc Monogram Graffiti Alma hàng xịn vừa xuất xưởng, kèm theo lời nhắn dí dỏm: "Tôi gửi cho cô một chiếc túi thật, vì cái cô đang dùng là đồ fake."

Louis Vuitton Graffiti Alma ra mắt trên sàn diễn Xuân/Hè 2001 của thương hiệu, được thiết kế bởi cố nhà thiết kế Stephen Sprouse hợp tác với Marc Jacobs.

Màn ứng xử văn minh và hài hước của Marc đã đỡ cho Posh Spice một đòn giáng, biến tình huống quê độ thành khởi đầu cho một mối quan hệ hợp tác. Victoria Beckham không chỉ trở thành bạn thân của Marc Jacobs mà còn xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của Louis Vuitton lẫn thương hiệu cá nhân của nam nhà thiết kế sau này. Chiếc túi giả năm ấy vô tình lại cho bà Beck nhiều hơn cô nghĩ.

Nhiều năm trôi qua, khi đã đứng ở vị thế hoàn toàn khác, Victoria Beckham không hề giấu giếm hay cố xóa bỏ quá khứ ấy. Trong buổi trò chuyện trên podcast Call Her Daddy hồi cuối năm 2025, bà xã David Beckham đã thoải mái nhắc lại sự cố chiếc túi nhái với thái độ vô cùng điềm nhiên.

Trước khi bị Marc Jacobs phát hiện sử dụng túi giả vào 2005, Vic từng bị cho là dùng hàng nhái, cũng hiệu Louis Vuitton.

"Tôi không phải lúc nào cũng sang chảnh như mọi người nghĩ đâu" - Vic hóm hỉnh thừa nhận. Cô chia sẻ rằng ở thời điểm đó, bản thân chỉ là một cô gái trẻ đang nỗ lực giữ nhiệt cho tên tuổi giữa lúc sự nghiệp ca hát chững lại, còn sự nghiệp thời trang thì chưa thành hình.

Giờ đây, ở tuổi ngũ tuần, Victoria Beckham không còn phải bận tâm về việc xách túi gì hay chứng minh đẳng cấp với ai. Bên cạnh sự nghiệp cá nhân thành công, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi bật mí "ngôn ngữ tình yêu" của David Beckham chính là mua tặng vợ những chiếc túi xách đắt giá.

Ảnh: Internet