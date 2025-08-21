Hành trình ‘thoát kén’ để tung bay trên bầu trời quốc tế của thương hiệu mỹ phẩm thuần chay đầu tiên tại Việt Nam

Những năm trở lại đây, Cocoon trở thành một cái tên quen thuộc trong giới làm đẹp, điều này tạo nên một làn sóng “test & review” các sản phẩm của thương hiệu này và vô tình trở thành “đòn bẩy” chất lượng khiến Cocoon đến gần hơn với người dùng.

Cocoon và hành trình thoát kén

Cocoon là đứa con của 3 bạn trẻ Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Bảo Tín và Phạm Minh Dũng, được ra mắt vào 2013. Tháng 8/2020, Cocoon nhận được chứng nhận "Animal test-free & Vegan" (không thử nghiệm trên động vật và thuần chay) từ tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật toàn cầu PETA.

Sản phẩm Cocoon thuộc top bán chạy nhất của các hệ thống mỹ phẩm Matsukiyo - chuỗi bán lẻ mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản

Theo chia sẻ của phía đại diện thương hiệu, "Cocoon" được hiểu là "cái kén", một nơi để ủ ấp và nuôi dưỡng con sâu nhỏ cho đến ngày chúng trở thành những nàng bướm xinh đẹp và lộng lẫy. Từ đó, Cocoon đã cam kết mang đến cho người Việt sự trẻ trung, làn da tràn đầy sức sống và một mái tóc khoẻ mạnh để họ tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Sứ mệnh ban đầu mà Cocoon đặt ra đơn giản là muốn sử dụng chính những nguyên liệu quen thuộc của người Việt để làm đẹp cho người Việt. Bên cạnh đó giúp thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa, phát triển kinh tế nước nhà.

Với niềm tin rằng mỗi nguyên liệu đều chứa đựng một câu chuyện đặc trưng về vùng đất và con người Việt Nam, nhóm sáng lập nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm hơn với nhiều nguyên liệu đa dạng hơn như cà phê (Đắk Lắk), hoa hồng hữu cơ (Cao Bằng), nghệ (Hưng Yên), đường thốt nốt (An Giang), dầu dừa (Bến Tre)... Trong quá trình quảng bá mỗi sản phẩm, họ đều đính kèm câu chuyện về nguyên liệu được sử dụng.

9 Faces of the APAC Beauty Industry 2024

Không chỉ đi lên từ chất lượng, Cocoon còn khiến người dùng “yêu từ cái nhìn đầu tiên” bằng hình thức bên ngoài của sản phẩm. Thương hiệu tạo được dấu ấn riêng thông qua bộ nhận diện mộc mạc nhưng đậm chất Việt Nam từ hình ảnh của cô gái đội nón lá. Thiết kế bao bì được đầu tư chỉn chu và tỉ mỉ cộng với hộp đựng sản phẩm từ giấy mỹ thuật, không cán màng nhựa hướng đến sự thân thiện với môi trường khiến Cocoon trở thành sản phẩm “must have” của những người theo đuổi lối sống xanh. Bên cạnh đó, những bộ sưu tập giới hạn được thiết kế đầy sáng tạo của thương hiệu như “thổi một luồng gió mới” cho trải nghiệm của người dùng Việt.

Nhờ chất lượng tốt, giá cả phải chăng và biết cách kể chuyện, các sản phẩm của Cocoon được giới trẻ yêu chuộng như Cà phê Đắk Lắk làm sạch da chết cơ thể, Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi, Son dưỡng dầu dừa…; và là một trong những thương hiệu được ưa chuộng trên các sàn TMĐT.

Năm 2022, Cocoon hai lần liên tiếp có mặt trong Top 5 nhà bán nổi bật thuộc ngành hàng Chăm sóc cá nhân vào các sự kiện 9/9 và 10/10 trên Shopee.

Cocoon đã được tạp chí Elle Vietnam trao tặng giải thưởng “Beauty of kindness” trong khuôn khổ Elle Beauty Awards 2023

Theo dữ liệu của Vietdata, trong vòng 2 năm, từ mức doanh thu chỉ gần 13 tỷ đồng (năm 2020) Cocoon đã nâng con số này lên 184 tỷ đồng vào năm 2022.

Hiện nay, các sản phẩm của Cocoon đã lên kệ tại hơn 1.000 điểm bán lớn nhỏ trải dài từ Bắc chí Nam và luôn thuộc top các sản phẩm làm đẹp được yêu thích nhất tại các hệ thống phân phối mỹ phẩm uy tín như Guardian, Hasaki, Watsons, Matsukiyo Vietnam, cũng như các “ông lớn” về dược phẩm như Long Châu, Pharmacy, An Khang... Không những vậy, Cocoon còn trở thành “thương hiệu nội địa nổi bật” tại các sàn thương mại điện tử uy tín như Shopee, Lazada, Tiktok…

Cocoon “chào” thế giới

Sự tin yêu của khách hàng trong nước đã trở thành chiếc cầu nối uy tín để đưa Cocoon đến với các đối tác quốc tế. Trong lễ kí kết thuận hợp tác giữa Cocoon và Guardian Malaysia, hồi tháng 8/2023, đại diện của Guardian Malaysia, bà Tiffany Choo Yann Shan - General Manager đã chia sẻ: "Cocoon là thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại các cửa hàng Guardian Malaysia.

Với những giá trị cốt lõi: sản phẩm thân thiện với làn da và mái tóc, luôn hướng tới sự bền vững và thân thiện với môi trường, Cocoon sẽ rất phù hợp với định hướng của Guardian. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Cocoon sẽ nhanh chóng tìm được đội ngũ "fan hâm mộ" của riêng mình trong phân khúc mỹ phẩm thuần chay tại Guardian Malaysia."

Lễ ký kết hợp tác giữa Cocoon và Guardian Malaysia

Sau lễ kí kết này, các sản phẩm của Cocoon sẽ lên kệ tại 500 cửa hàng thuộc hệ thống Guardian Malaysia - hệ thống bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á - chính thức “nói lời chào” với thế giới. Điều này đã và đang góp phần nâng tầm thương hiệu mỹ phẩm Việt trên thị trường mỹ phẩm quốc tế.

Ngoài Guardian, mới đây Cocoon cũng cập nhật thêm thông tin, thương hiệu đã có mặt tại các thị trường khác như: Mỹ (Amazon), Đài Loan (7 - Eleven), Mông Cổ…. Giờ đây, không chỉ người dùng trong nước mà bạn bè quốc tế cũng có thể trải nghiệm những tinh túy của rau củ Việt Nam ở một hình thức mới mẻ nhưng vô cùng hiệu quả cho mái tóc và làn da.

9 Faces of the APAC Beauty Industry 2024

Nguyễn Bảo Tín – Chief Product Officer tại Nature Story và là một trong 3 nhà đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Việt thuần chay Cocoon đã được vinh danh như 1 trong 9 gương mặt có ảnh hưởng mạnh mẽ và làm thay đổi cục diện ngành làm đẹp của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), trong khuôn khổ giải thưởng “9 Faces of the APAC Beauty Industry 2024”.

Giải thưởng “9 Faces of the APAC Beauty Industry 2024” là một sáng kiến mới do sự kiện in-cosmetics Asia khởi xướng, nhằm vinh danh 9 cá nhân có đóng góp quan trọng cho ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại khu vực APAC. Đây là những cái tên được coi là những nhà kiến thiết, nhà sáng tạo, và các cá nhân làm việc thầm lặng nhưng tạo ra ảnh hưởng to lớn trong công nghiệp làm đẹp toàn khu vực.

Nguyễn Bảo Tín (sinh năm 1991) – đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon

Chia sẻ ngay sau khi được vinh danh cho những cống hiến trong ngành làm đẹp cùng đội ngũ Cocoon Việt Nam, Nguyễn Bảo Tín cho biết: "Một trong những thành tựu khiến tôi tự hào nhất trong cuộc đời của mình là đã cùng với những nhà sáng lập khác xây dựng được niềm tin của người dùng Việt vào mỹ phẩm Việt thông qua việc phát triển Cocoon trở thành thương hiệu mỹ phẩm thuần chay hàng đầu thị trường trong nước.

Giờ đây, Cocoon không chỉ được biết đến ở Việt Nam mà còn từng bước mở rộng sang thị trường quốc tế, đặc biệt là tại Mỹ, Canada và nhiều nước châu Á. Đây là một cột mốc quan trọng đối với tôi và tôi tin cũng là niềm tự hào cho ngành mỹ phẩm Việt Nam".

Cocoon x AAF: chung tay bảo vệ loài gấu

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, Cocoon còn tạo được được thiện cảm với người dùng thông qua các hoạt động hướng đến môi trường, động vật và con người. Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: “Thu hồi vỏ chai”, “Thu hồi pin cũ bảo vệ trái đất xanh” kết hợp với trường ĐH Sư Phạm TP. HCM, “Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển” cùng Viện Hải Dương Học Nha Trang, “Chung tay bảo vệ loài gấu” và "Chung tay chấm dứt cưỡi voi” với sự đồng hành của Tổ chức Động vật Châu Á AAF, “Love Your Nature – cứ tự nhiên đi!” nhằm tôn vinh giá trị tốt đẹp của con người kết hợp với đại sứ truyền cảm hứng Suboi….