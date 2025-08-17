Hành trình mang thổ cẩm của bà con vùng cao lên sàn diễn bằng Ký ức H’Mông của CHANCOS

Giữa thị trường thời trang đầy sắc màu và xu hướng xoay vần liên tục, một thương hiệu Việt đang lặng lẽ chọn con đường riêng: khởi nghiệp bằng ký ức, lớn lên bằng di sản và chinh phục bằng bản sắc. Đó là CHANCOS – thương hiệu thời trang nữ đã và đang ghi dấu ấn với hành trình kể chuyện văn hóa H’Mông bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thanh lịch và đầy cảm xúc.

Thương hiệu kể chuyện văn hóa trên sàn diễn hiện đại

Chancos là thương hiệu thời trang nữ cao cấp hướng đến những dòng sản phẩm thiết kế sáng tạo, may đo tỉ mỉ, với sự chú trọng đặc biệt vào việc lựa chọn chất liệu và tạo dáng đương đại. Mỗi sản phẩm của Chancos là thước đo cho chuẩn mực của sự thanh lịch và xa hoa, phản ánh qua nghệ thuật thêu đính thủ công cầu kỳ.

Triết lý thiết kế của Chancos bắt nguồn từ vẻ đẹp của phụ nữ cùng kỹ thuật tailoring cao cấp để tôn vinh dáng vóc người mặc, mang lại sự quyến rũ mà vẫn giữ được nét kín đáo, tạo nên những thiết kế vừa sang trọng vừa quý phái.

Theo đại diện Chancos, các sản phẩm của thương hiệu này không chỉ là những bộ váy áo vô tri mà chúng được ví như những tác phẩm nghệ thuật. Bởi lẽ hành trình tạo nên bộ cánh này đích thực là "vũ điệu" thăng hoa kim chỉ của người nghệ nhân may đo. Họ cũng chính là những người kể chuyện của Chancos.

Những nghệ nhân may đo, theo đại diện Chancos, được tuyển chọn kỹ, để ai cũng thành thạo kỹ thuật đo, am tường chất liệu vải, hiểu biết về văn hóa, nắm bắt xu hướng thời trang cao cấp, thấu hiểu những mong muốn tiềm ẩn của thân chủ. Yếu tố nghệ thuật thông qua chất vải, đường may, gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ.

Khách hàng của Chancos chủ yếu là quý bà, quý cô thời thượng, có những yêu cầu khắt khe trong các thiết kế. Bởi vậy cho nên từng vòng nách áo, hay đường rã tay đều được các nghệ nhân chú trọng, chính điều này làm nên tên tuổi của nhà mốt.

"Sự chặt chẽ, chính xác, trang trọng và nguyên tắc là điều chúng tôi ưu tiên trong từng thiết kế", đại diện Chancos chia sẻ.

Do đó, quy trình tạo ra một tác phẩm tại Chancos, là hành trình của chuẩn mực và khắt khe. Chỉ những "tay kéo già" cự phách với trình độ may đo thủ công điêu luyện mới có thể tạo ra thành phẩm hoàn hảo, biến hành trình này thành một cuộc thưởng lãm nghệ thuật thực thụ. Có như vậy, bộ cánh xa xỉ của Chancos mới xứng đáng khoác lên người những bà hoàng của giới thượng lưu, theo đại diện thương hiệu.

"Tất cả sản phẩm của Chancos được nghệ nhân làm thủ công trong hàng trăm giờ. Chúng tôi muốn tạo nên những thiết kế cao cấp bằng đôi tay khéo léo của người Việt", đại diện thương hiệu cho biết.

Chancos kỳ vọng với chiến lược này, thương hiệu có thể nâng cao vị thế của nghề truyền thống Việt Nam, đưa tinh hoa văn hóa dân tộc vào thiết kế thời trang hiện đại và lan tỏa đến thị trường trong nước, cũng như quốc tế. Đồng thời, với nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nghệ nhân, đơn vị cũng góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho hàng nghìn người lao động.

"Chúng tôi hướng tới giá trị cốt lõi là mang đến cơ hội công việc, thu nhập ổn định và một môi trường làm việc văn minh cho người làm nghề truyền thống", đại diện đơn vị nói thêm.

Phương châm phát triển của thương hiệu là "giúp khách hàng mua, thay vì không cố gắng bán". Mua sắm là giải pháp để giải trí, đồng thời, phục vụ nhu cầu làm đẹp, công việc của khách hàng. Do đó, mọi sản phẩm của Chancos đều phải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tốt từng đường kim, mũi chỉ.

H’Mông – Hành trình miền ký ức

Chancos khao khát kiến tạo một đế chế thời trang xa hoa, nơi mà giá trị nhân văn và tinh hoa văn hóa dân tộc được tôn vinh. Từ những ngày đầu ra mắt, Chancos đã nhanh chóng khẳng định phong cách đặc trưng qua từng bộ sưu tập độc đáo. Mỗi thiết kế của Chancos là sự hòa quyện tinh tế giữa nghệ thuật thêu đính thủ công và niềm đam mê của người nghệ nhân, qua đó phô diễn vẻ đẹp tao nhã và thần thái kiêu sa của những quý cô thượng lưu.

Tinh thần này của thương hiệu được phản ánh trong bộ sưu tập H’Mông – Hành trình miền ký ức, mà Chancos đã tìm cảm hứng từ những chuyến đi đến Hà Giang. Dù cho đường xá có xa xôi, thời tiết cuối năm có khắc nghiệt, hành trình qua những đám mây và làn sương sớm giữa không gian se lạnh của vùng cao biên cương phía Bắc đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Chancos.

Những thiết kế được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa vùng cao - dân tộc H'Mông tại Hà Giang, cùng sự kết hợp của chất liệu cao cấp và đổi mới phom dáng, CHANCOS mang đến luồng gió mới, thổi hồn cho những bộ trang phục truyền thống.

Qua tư duy sáng tạo và ngôn ngữ thiết kế riêng, dấu ấn văn hóa vùng cao được thương hiệu truyền tải ấn tượng thông qua họa tiết và kỹ thuật thêu đính thủ công tinh xảo.

Văn hóa và con người vùng cao Đông Bắc qua bộ sưu tập của CHANCOS mang hình ảnh mới mẻ, phóng khoáng và hiện đại. Không chỉ là những thiết kế thời trang, "H'Mông - Hành trình miền ký ức" còn là những trải nghiệm, đam mê và khát khao của thương hiệu về xu hướng khai thác các yếu tố văn hóa dân tộc trong sự phát triển của thời trang hiện đại.

Khai thác di sản văn hóa dân tộc thiểu số, CHANCOS cho biết đã dành thời gian nghiên cứu các yếu tố văn hóa bản địa, yếu tố lịch sử để định hướng khai thác. "Làm sao chuyển tải được hình ảnh và tinh thần lên những thiết kế hiện đại, vừa tôn vinh vẻ đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số vừa lan tỏa được sức sống mãnh liệt của những giá trị tinh túy thông qua bộ sưu tập độc đáo", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Từ ý tưởng, nghiên cứu xu hướng, phom dáng, chất liệu cũng như sự pha trộn màu sắc và cách xử lý bề mặt vải, mỗi công đoạn là một mắt xích được CHANCOS chú trọng. Lao động và sáng tạo nghiêm túc trong từng chi tiết, CHANCOS kể lên câu chuyện về văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ của tình yêu và lòng tôn thờ giá trị di sản.

Lưu giữ các nét đẹp truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc nhưng đổi mới khéo léo cho hợp thời, "H'Mông - Hành trình miền ký ức" đã tái hiện chiều sâu, phát huy bản sắc dân tộc với biết bao điều đẹp đẽ. Không chỉ ngợi ca con người, khung cảnh thơ mộng cùng nét văn hóa dung dị của người dân Đông Bắc, CHANCOS còn thổi bùng những khát khao diệu kỳ về văn hóa dân gian, cùng kỳ vọng góp phần bảo tồn nghệ thuật truyền thống của thương hiệu.

Đem sự chuyển động của thời trang chạm vào vùng đất yên bình, lựa chọn khai thác di sản và nét đẹp văn hóa của đồng bào H'Mông, CHANCOS dần khẳng định được tên tuổi của mình trên hành trình chinh phục giới mộ điệu trong nước và vươn tầm quốc tế.

Năm 2022, Chancos vinh dự được đón nhận nhận Kỷ niệm chương, Bằng khen từ Phó Chủ tịch nước nhờ những cống hiến trong lĩnh vực thời trang, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Trân trọng và biết ơn sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đào Tuấn Duy - Co-Founder của thương hiệu thời trang cao cấp Chancos khẳng định, Chancos sẽ không ngừng cố gắng để kế tục, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó, mang những tinh hoa, giá trị tốt đẹp của các tác phẩm nghệ thuật thời trang, nâng lên một tầm cao mới, sánh ngang với các thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới.

"Để hoàn thiện một bộ trang phục hoàn toàn thủ công, những nghệ nhân của Chancos phải mất đến hàng trăm giờ lao động miệt mài; thêu, đính tỉ mỉ thành phẩm. Bằng tình yêu cái đẹp, tinh thần tự tôn, phát huy giá trị văn hóa, mỗi sản phẩm thời trang của Chancos đều được chăm chút kỹ lưỡng để trở thành tác phẩm nghệ thuật "độc bản", vô cùng tinh xảo, mang đậm nét tinh hoa văn hóa dân tộc", Nhà đồng sáng lập thương hiệu Chancos chia sẻ.

Theo ông Đào Tuấn Duy, ngoài việc tạo ra những tác phẩm thời trang ấn tượng, giàu bản sắc, Chancos còn hướng tới những giá trị cộng đồng. Cụ thể, Chancos đã mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động thủ công, giúp họ có công việc và thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, Chancos còn xây dựng môi trường làm việc văn minh, đem đến cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức tổng quát cho những lao động này, từ đó nâng cao sức mạnh nội tại của thương hiệu để cạnh tranh với các ngành nghề thủ công trên thế giới.

"Hi vọng rằng, với tầm nhìn và sứ mệnh phát huy, gìn giữ những tinh hoa văn hóa của dân tộc, thương hiệu Chancos sẽ ngày càng phát triển, đưa ngành thủ công may mặc Việt Nam lên một tầm cao mới, xây dựng thương hiệu "hàng hiệu" riêng của Việt Nam", ông Duy nhấn mạnh.