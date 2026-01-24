Hành động tinh tế của Đỗ Hà trong đám cưới Phương Nhi

Không chạy theo xu hướng phô trương hay những thiết kế quá cầu kỳ, nàng hậu sinh năm 2001 luôn ưu tiên hình ảnh thanh lịch, trang nhã, vừa đủ thu hút nhưng không quá nổi bật. Mới đây, góp mặt trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng, Đỗ Hà tiếp tục ghi điểm với tạo hình nhẹ nhàng, nền nã nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Đáng chú ý, thay vì lựa chọn những thiết kế của các nhà mốt xa xỉ, Đỗ Hà ưu ái một mẫu váy đến từ local brand Việt. Để tổng thể thêm phần sang trọng nhưng không quá nổi bật, nàng hậu khéo léo kết hợp cùng trang sức cao cấp, tạo điểm nhấn vừa đủ tinh tế.

Đỗ Hà "lên đồ" cùng chồng dự đám cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng hút hơn 3,2 triệu lượt xem. (Nguồn: doha_20.07)

Thay vì lựa chọn những gam màu nổi bật, Đỗ Hà ưu ái tông trắng kem trang nhã, hài hòa tuyệt đối với không khí trang trọng của tiệc cưới. Bộ trang phục có phom dáng gọn gàng, đường cắt tinh giản nhưng đủ để tôn lên vóc dáng cao ráo, thanh mảnh – lợi thế ngoại hình vốn đã trở thành “thương hiệu” của nàng hậu. Tổng thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch, vừa nổi bật vừa không lấn át nhân vật chính của buổi tiệc. Được biết, đây là 1 thiết kế của local brand Việt Delicate, có giá khoảng hơn 2,3 triệu VNĐ.

Đõ Hà ghi điểm với trang phục thanh lịch, trang nhã tham dự đám cưới Phương Nhi.

Đỗ Hà dành trọn spotlight cho phần phụ kiện diện kèm. Trên cổ tay phải, cô đeo chiếc Patek Philippe Nautilus mạ vàng hồng 18k, mặt viền kim cương – mẫu đồng hồ có giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Ở tay còn lại, nàng hậu phối cùng chiếc vòng tay Cartier Juste Un Clou trị giá 8.700 USD (gần 230 triệu đồng). Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ riêng hai món phụ kiện này đã đủ nâng tầm toàn bộ set đồ, tạo nên vẻ sang trọng đúng chất “quiet luxury”.

2 món trang sức đắt đỏ được Đỗ Hà diện đi đám cưới Phương Nhi có giá hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chiếc túi xách nhỏ của Self-Portrait được Đỗ Hà lựa chọn như một điểm nhấn mềm mại, vừa đủ nữ tính, vừa cân bằng với những món trang sức đắt giá. Cách phối đồ của Đỗ Thị Hà cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng: không phô trương logo, không chạy theo xu hướng cầu kì bắt mắt, mà tập trung vào những món phụ kiện nhỏ đúng chất quiet luxury – thứ làm nên khí chất của một hoa hậu đã bước vào giai đoạn chín muồi về phong cách.

Đỗ Hà chọn chiếc túi nhỏ xinh của Self-Portrait để hoàn thiện outfit.

Nhiều người nhận xét Đỗ Thị Hà mang đúng “vibe dâu hào môn”: nhẹ nhàng, kín đáo nhưng toát lên sự sang trọng rất riêng. Sự đồng điệu về trang phục giữa hai vợ chồng cũng giúp cặp đôi ghi điểm với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu và vô cùng ăn ý. Với sự kết hợp hài hòa giữa trang phục tối giản, phụ kiện xa xỉ và phong thái tự tin, mỹ nhân sinh năm 2001 tiếp tục chứng minh rằng cô không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc, mà còn ngày càng chín chắn trong hình ảnh.