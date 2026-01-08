Han So Hee, Mingyu lép vế hoàn toàn trước đàn em CORTIS tại event mới nhất của Dior

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập Spring/Summer 2026 của GĐST Jonathan Anderson tại Seoul (Hàn Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng ngay từ những hình ảnh đầu tiên được lan truyền. Với không gian sự kiện mang đậm tinh thần thời trang đương đại, dàn sao đình đám của làng giải trí như Han So Hee, Mingyu (SEVENTEEN), Nam Joo Hyuk hay “nữ hoàng trượt băng” Kim Yuna... đều đổ bộ, tạo nên "bữa tiệc visual" mãn nhãn. Đặc biệt, màn chào sân của tân binh hot hit CORTIS tại một sự kiện luxury brand cũng khiến dân tình không khỏi phấn khích.

Dàn sao khủng đổ bộ event ra mắt BST mới của Dior tại Seoul. (Nguồn: B&F Studio)

Đại sứ Han So Hee xuất hiện với set đồ đơn giản một cách bất ngờ. Minh tinh xứ Hàn diện jacket dáng ngắn, điểm xuyết họa tiết cá tính phối cùng quần jeans và chiếc túi Lady Dior, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động nhưng lại khá mờ nhạt. Mái tóc thả suông tự nhiên cũng khiến tạo hình nữ diễn viên tẻ nhạt, thiếu sự bùng nổ. Mỹ nhân sinh năm 1993 lựa chọn layout makeup tông cam rạng rỡ để tôn lên làn da trắng sáng quen thuộc.

Tạo hình thiếu sự bùng nổ của Han So Hee tại sự kiện. (Nguồn: SportsQ)

CORTIS chiếm sóng truyền thông với lần đầu tiên tham dự event của 1 luxury brand. Không còn phong cách "boy phố" thường ngày, 5 mỹ nam trẻ "đốn tim" người hâm mộ với những bộ suit, vest dạ đầy lịch lãm. Những set đồ gam màu trung tính giúp nhóm thành công gây ấn tượng cho màn chào sân, mang đến hình ảnh 1 CORTIS nam tính, trưởng thành nhưng vẫn rất thời trang. Việc tham dự sự kiện của Dior cũng khiến giới mộ điệu bàn tán sôi nổi về tương lai của CORTIS cùng nhà mốt Pháp.

Dù lần đầu tham dự event thời trang nhưng CORTIS ghi điểm từ thần thái đến trang phục. (Nguồn: SportsQ)

Visual cùng thần thái tuyệt đối điện ảnh của tân binh CORTIS. (Nguồn: Instagram)

Mingyu diện chiếc áo sơ mi trắng với điểm nhấn hàng khuy cách điệu phối cùng quần trắng đồng bộ. Tuy nhiên, việc kết hợp set đồ này cùng kiểu tóc xoăn rối lãng tử khiến diện mạo trở nên sến súa, mờ nhạt. Cũng may, visual điển trai cùng vóc dáng vạm vỡ của mỹ nam sinh năm 1997 cứu vớt được phần nào.

Mingyu hóa bạch mã hoàng tử ngay từ khi xuất hiện. (Nguồn: Instagram)

Nam Joo Hyuk chọn phong cách smart-casual với lớp layer tinh tế, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Áo sơ mi trắng phối cùng sweater cổ đổ lạ mắt, khoác ngoài là áo dạ dáng dài, mang lại cảm giác lịch lãm nhưng không cứng nhắc. Quần jeans sáng màu giúp tổng thể bớt trang trọng giúp set đồ thêm phần trẻ trung, đồng thời tôn lên đôi chân dài miên man của nam diễn viên.

Nam đại sứ ghi điểm với visual điển trai, rạng rỡ. (Nguồn: SportsQ)

Vẫn với phong cách nữ tính, sang trọng quen thuộc, Kim Yuna khoác lên mình set váy màu xanh than trẻ trung, phối cùng áo họa tiết họa nhí và túi Lady Dior hồng pastel. Nữ hoàng trượt băng khoe trọn nhan sắc xinh đẹp cùng làn da trắng mịn không tì vết.

Kim Yuna xinh đẹp, nhẹ nhàng tại event. (Nguồn: Instagram)

Nữ diễn viên Roh Jeong Eui xinh như búp bê với style makeup tông cam đào trong trẻo. Mỹ nhân sinh năm 2001 diện set denim oversized sáng màu đầy trẻ trung, năng động phối cùng phụ kiện tối giản.