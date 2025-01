Han So Hee đi fashion week nhưng gặp "kiếp nạn”

Han So Hee lựa chọn phong cách cá tính, trẻ trung với set đồ all black lệch vai, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ còng vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Nữ diễn viên cũng khoác hờ áo bomber để diện mạo thêm phần phá cách, ấn tượng. Với show diễn lần này, Han So Hee makeup theo tông cam với điểm nhấn vào phần mắt và má. Tuy nhiên, do lớp phấn quá dày mà gương mặt của ngôi sao My Name có phần kém tươi tắn, rạng rỡ qua ống kính Getty Images.