Ngày Tết lười makeup thì cần ghim ngay 5 kem chống nắng nâng tông tự nhiên này

Tết đến xuân về là dịp để chúng ta gặp gỡ bạn bè, người thân và tạo dáng trong những bộ trang phục mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian và tâm trạng để trang điểm cầu kỳ. Trong những ngày Tết bận rộn, việc sử dụng kem chống nắng vừa bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, vừa giúp nâng tông da tự nhiên là lựa chọn hoàn hảo. Dưới đây là 5 sản phẩm kem chống nắng nâng tông tự nhiên mà bạn nên ghim ngay cho mùa Tết này.

1. Torriden Dive In Hyaluronic Acid Sun Cream SPF 50+ PA++++

Torriden Dive In Hyaluronic Acid Sun Cream là sản phẩm chống nắng tuyệt vời với chỉ số SPF 50+ và PA++++, giúp bảo vệ da khỏi cả UVA và UVB. Sản phẩm này không chỉ giúp chống nắng mà còn cung cấp độ ẩm nhờ thành phần Hyaluronic Acid, giúp da luôn mềm mại và căng bóng. Kết cấu kem nhẹ nhàng, dễ thẩm thấu vào da mà không gây bết dính. Đặc biệt, kem có khả năng nâng tông da nhẹ nhàng, mang lại vẻ ngoài tự nhiên và rạng rỡ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu làn da sáng khỏe mà không cần trang điểm quá nhiều.

Nơi mua: Torriden

2. Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence Rose SPF 50+ PA++++

Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence Rose là sản phẩm kem chống nắng nổi bật với chiết xuất hoa hồng, giúp làm sáng da và nâng tông tự nhiên. Với chỉ số SPF 50+ và PA++++, sản phẩm này giúp bảo vệ da hiệu quả khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không để lại cảm giác nhờn rít. Đặc biệt, kem cho hiệu ứng sáng da ngay lập tức, giúp bạn tự tin hơn trong những bức ảnh Tết. Nếu bạn muốn có làn da hồng hào và tươi tắn mà không cần phải dùng nhiều lớp trang điểm, Skin Aqua Tone Up UV Essence Rose chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Nơi mua: Sunplay

3. INNISFREE Tone Up No Sebum EX SPF 50+ PA++++

INNISFREE Tone Up No Sebum EX là sản phẩm chống nắng không chỉ giúp bảo vệ da mà còn kiềm dầu hiệu quả. Với chỉ số SPF 50+ và PA++++, sản phẩm này giúp chống nắng mạnh mẽ, đồng thời kiểm soát bã nhờn, giữ cho làn da luôn khô thoáng. Kết cấu kem nhẹ nhàng, không gây bết dính và có khả năng nâng tông da tự nhiên, mang lại cảm giác mịn màng. Sản phẩm rất phù hợp cho những ai có làn da dầu hoặc hỗn hợp, giúp bạn tự tin hơn khi tham gia các buổi tiệc Tết mà không lo lắng về tình trạng da.

Nơi mua: INNISFREE

4. Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++

Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus có chứa chiết xuất từ rau má Madagascar, giúp làm dịu và phục hồi da. Với chỉ số SPF 50+ và PA++++, sản phẩm này không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV mà còn giúp giảm kích ứng và viêm da. Kết cấu kem nhẹ như không khí, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây cảm giác nặng nề. Sản phẩm có khả năng nâng tông tự nhiên, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ và khỏe mạnh cho làn da. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bảo vệ da một cách dịu nhẹ trong những ngày Tết.

Nơi mua: Skin1004

5. Make P:rem Soothing Pink Tone Up Sun Cream SPF 50+ PA++++

Make P:rem Soothing Pink Tone Up Sun Cream với màu hồng nhẹ nhàng, giúp làm sáng da tức thì. Với chỉ số SPF 50+ và PA++++, sản phẩm này cung cấp bảo vệ toàn diện khỏi tia UV. Kết cấu kem nhẹ nhàng, dễ thẩm thấu và không gây bết dính. Sản phẩm không chỉ giúp bảo vệ da mà còn mang lại vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ. Nếu bạn muốn có làn da hồng hào và đầy sức sống trong những ngày Tết mà không cần trang điểm cầu kỳ, Make P:rem Soothing Pink Tone Up chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Trong những ngày Tết bận rộn, việc lựa chọn kem chống nắng vừa bảo vệ da vừa nâng tông tự nhiên là điều cần thiết. Những sản phẩm trên không chỉ giúp bạn có làn da khỏe mạnh mà còn giúp bạn tự tin hơn trong các cuộc gặp gỡ và chụp ảnh. Hãy ghim ngay 5 kem chống nắng này để luôn rạng rỡ và tươi tắn trong mùa Tết nhé!