Hàn Hằng tung bộ ảnh đón tuổi mới: Nhan sắc thăng hạng, vóc dáng nóng bỏng đúng kiểu "gái 1 con trông mòn con mắt"

Hàn Hằng đón tuổi 27 bằng một bộ ảnh sinh nhật. Với những người đã theo dõi cô từ thời còn được gọi là "hot girl tạp hóa", đây cũng là dịp nhìn lại một năm có nhiều thay đổi của cô gái sinh năm 1999. Mùa thu năm ngoái, Hàn Hằng khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh bụng bầu và báo tin đã sinh con. Đến mùa hè năm nay, cô lại xuất hiện trong bộ bikini trên bãi biển, với phong cách nóng bỏng từng là dấu ấn của mình.

Từ "hot girl tạp hóa" đến mẹ một con ở tuổi 27

Trước khi chuyện tình với Huyme được nhiều người quan tâm, Hàn Hằng đã là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Biệt danh "hot girl tạp hóa" gắn với cô từ những bức hình đời thường chụp trong cửa hàng. Gương mặt xinh xắn, cách ăn mặc trẻ trung và những kiểu tạo dáng tự nhiên giúp cô gái quê Thanh Hóa được chú ý. Hình ảnh của cô từng xuất hiện trên trang tin Sharefie của Trung Quốc, cũng từ một bộ ảnh có bối cảnh giản dị như vậy.

Tháng 10/2024, Huyme cầu hôn Hàn Hằng tại Rome, Ý. Tháng 3/2025, cả hai tổ chức đám hỏi tại nhà gái ở Thanh Hóa. Đến đầu tháng 9 cùng năm, Hàn Hằng mới công khai chuyện đã đón con đầu lòng. Những bức hình cô chia sẻ khi ấy được chụp khoảng 20 ngày trước lúc sinh, khi bụng bầu đã lớn. Lúc người theo dõi lần đầu nhìn thấy loạt ảnh ấy, hai người đã bước vào những ngày đầu làm bố mẹ.

Sau khi sinh, Hàn Hằng từng đăng ảnh kỷ niệm sáu năm bên Huyme và gọi vui cả hai là những phụ huynh "tập sự". Cách gọi ấy nghe rất đúng với một cặp đôi vừa có con. Trước đây, người theo dõi biết đến họ qua những bức ảnh hẹn hò, chuyến đi chơi và màn cầu hôn. Giờ đây, giữa những hình ảnh quen thuộc ấy đã có thêm một thành viên nhỏ. Hàn Hằng cũng dần chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường bên con gái.

Diện bikini giữa biển chiều, Hàn Hằng vẫn giữ phong cách nóng bỏng quen thuộc

Một trong những bộ ảnh nổi bật nhất của Hàn Hằng sau sinh được công bố vào tháng 4/2026. Cô chọn bãi biển lúc hoàng hôn làm bối cảnh. Ánh nắng cuối ngày phủ tông ấm lên khung hình, còn bikini và cách tạo dáng làm nổi bật vóc dáng của bà mẹ một con. Bộ ảnh có vẻ phóng khoáng của một chuyến đi biển, đồng thời vẫn đủ sắc sảo để người xem nhận ra ngay phong cách Hàn Hằng.

Vóc dáng thon gọn là chi tiết dễ được chú ý đầu tiên. Nhưng sức hút của loạt hình còn đến từ cách Hàn Hằng chọn thời điểm chụp và thể hiện trước ống kính. Ánh sáng dịu vào cuối ngày làm tổng thể mềm hơn, trong khi cách tạo dáng giữ được vẻ gợi cảm của bộ ảnh. Đây cũng là lần xuất hiện cho thấy sau khi sinh con, cô vẫn thoải mái diện những thiết kế vốn là sở thích của mình.

Đến tháng 9/2026, khoảng một năm sau khi công khai tin sinh con, Hàn Hằng vẫn chuộng trang phục tôn dáng và còn quay clip bắt trend biến hình. Trong ảnh thời trang, cô có thể trông sắc sảo và nữ tính. Qua một đoạn clip ngắn, nét tinh nghịch lại gợi nhớ đến cô gái từng nổi tiếng nhờ những bức ảnh chụp ở tiệm tạp hóa. Sự trẻ trung của Hàn Hằng ở tuổi 27 hiện rõ trong những lần đổi phong cách như thế.

Lúc lên đồ thì sắc sảo, lúc ở bên con lại rất đỗi dịu dàng

Xen giữa những bộ ảnh được chăm chút là những khoảnh khắc Hàn Hằng ở cạnh con gái. Nếu ảnh bikini khiến người ta nhớ đến gu thời trang gợi cảm của cô, ảnh bên con lại dễ khiến người xem dừng lại ở ánh mắt, nụ cười và vẻ thư thái của một bà mẹ trẻ. Hai kiểu hình ảnh ấy xuất hiện cạnh nhau trên trang cá nhân, khiến chân dung Hàn Hằng sau sinh có nhiều nét để kể hơn chuyện vóc dáng thay đổi ra sao.

Nhìn lại từ lúc Hàn Hằng đăng bộ ảnh bầu từng giữ kín đến dịp cô mừng sinh nhật tuổi 27, thay đổi dễ thấy nhất có lẽ nằm ngay trong những gì cô chọn chia sẻ. Trước kia, người ta chờ xem hôm nay "hot girl tạp hóa" mặc gì, chụp ảnh ở đâu. Bây giờ, giữa những lần lên đồ vẫn rất hút mắt ấy, người theo dõi còn có thể bắt gặp một khoảnh khắc cô ở bên con gái. Cô bé từng được giữ kín trong những tháng mẹ mang thai giờ đã trở thành một phần trong câu chuyện Hàn Hằng kể về cuộc sống của mình.