Tuần mới 9/11 - 15/11 của 12 cung hoàng đạo nhí: Bạch Dương nhí có dịp trổ tài, bạn nhỏ Cự Giải dễ làm lành với bạn thân

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Học tập. Bạch Dương có thể là người giơ tay đầu tiên khi cô giáo mời cả lớp thử một bài khó. Nhiệt tình là điểm cộng, nhưng đọc lại đề một lượt sẽ giúp bé tránh mất điểm vì làm nhanh quá.

Sức khỏe. Bé có thể ham chạy nhảy đến mức quên nghỉ. Những khoảng nghỉ ngắn giữa hai lượt chơi sẽ giúp buổi vận động vui hơn.

Gia đình. Cuối tuần, Bạch Dương sẽ hào hứng nếu được giao một việc có thể tự làm từ đầu đến cuối, như bày bàn ăn hoặc chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi.

Bạn bè. Khi cả nhóm chưa thống nhất chơi gì, bé có thể đề nghị chơi lần lượt hai trò. Như vậy, bạn cũng có lượt làm người chọn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Học tập. Kim Ngưu dễ tiến bộ ở một việc cần luyện đều tay, như viết chữ, làm toán nhẩm hoặc tập một đoạn nhạc. Đến cuối tuần, bé có thể tự nhận ra mình đã làm nhanh hơn đầu tuần.

Sức khỏe. Sau những ngày học nhiều, một buổi đi bộ hoặc đạp xe nhẹ nhàng có thể hợp với nhịp của bé.

Gia đình. Một bữa tối có món Kim Ngưu thích dễ trở thành chuyện vui nhất tuần. Bé còn có thể xung phong phụ rửa rau hoặc trộn nguyên liệu.

Bạn bè. Kim Ngưu hợp với những cuộc hẹn ít người. Một buổi ngồi vẽ, xếp hình hoặc đổi truyện với bạn thân cũng đủ để bé mong đến cuối tuần.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Học tập. Một tiết học có thảo luận hoặc kể chuyện dễ khiến Song Tử hào hứng. Bé có nhiều ý muốn nói, thử chọn một ý hay nhất và kể cho trọn trước khi chuyển sang chuyện khác.

Sức khỏe. Những tối còn mải đọc truyện hoặc chơi dở, bé có thể muốn nấn ná thêm. Đánh dấu trang đang đọc để mai mở tiếp là cách dễ chịu hơn để kết thúc ngày.

Gia đình. Bữa cơm có thể rôm rả vì Song Tử đem về một câu đố hoặc mẩu chuyện nghe được ở lớp.

Bạn bè. Bé dễ bắt chuyện với một bạn mới khi phát hiện cả hai cùng mê khủng long, bóng đá hay một bộ truyện. Câu “Bạn cũng thích cái này à?” có thể mở đầu một tình bạn.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Học tập. Cự Giải có thể hơi ngại phát biểu ở đầu tuần. Tập nói trước với một bạn cùng bàn sẽ giúp bé dễ mở lời hơn khi đến lượt mình.

Sức khỏe. Sau một ngày nhiều hoạt động, bé có thể thích ngồi tô màu hoặc nghe kể chuyện một lúc trước giờ ngủ.

Gia đình. Cự Giải dễ vui vì được người thân nhớ một chi tiết bé từng kể, chẳng hạn hôm nay đến lượt bé trực nhật hay có tiết học bé đang mong.

Bạn bè. Một chuyện giận dỗi nhỏ có thể được gỡ khi bé chịu nói rõ mình buồn vì điều gì. Có khi bạn chỉ mải chơi mà chưa nhận ra Cự Giải đang đợi mình.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Học tập. Tuần này, Sư Tử dễ có dịp thể hiện trong một bài thuyết trình, tiết mục văn nghệ hoặc phần đọc trước lớp. Chuẩn bị trước câu mở đầu sẽ giúp bé tự tin hơn.

Sức khỏe. Bé có thể rất thích các trò vận động theo đội. Sau vài lượt chạy liên tiếp, nhớ dành thời gian uống nước và nghỉ một chút.

Gia đình. Sư Tử sẽ thích được cả nhà ngồi xem mình biểu diễn một bài hát vừa tập. Lời khen cụ thể như “Con đã nhớ được đoạn khó nhất rồi” dễ khiến bé vui cả tối.

Bạn bè. Nếu được làm đội trưởng, bé có thể thử mời bạn ít nói nhất chọn vai trước. Bạn ấy biết đâu lại có một ý tưởng rất hay.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Học tập. Xử Nữ có thể hoàn thành một việc đã để lâu, như làm nốt bài thủ công hoặc sửa phần bài tập còn dang dở. Bé dễ làm tốt khi chia việc thành từng phần nhỏ.

Sức khỏe. Nếu mải làm một bài đến sát giờ ngủ, bé có thể ghi lại chỗ đang dở và quay lại vào sáng hôm sau.

Gia đình. Xử Nữ có thể nổi hứng sắp xếp lại giá sách. Biết đâu cả nhà tìm được một cuốn truyện từng đọc cùng nhau và đã lâu không mở lại.

Bạn bè. Khi góp ý cho bạn, bé nên nói rõ một chỗ cần sửa. Một câu như “Chỗ này mình thử dán lại nhé” dễ nghe hơn việc chỉ ra cùng lúc mọi lỗi nhỏ.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Học tập. Thiên Bình dễ có hứng với bài tập được vẽ, phối màu hoặc trình bày theo ý mình. Bé có thể chọn bố cục trước để dành thêm thời gian cho phần nội dung.

Sức khỏe. Một buổi ra sân, đi dạo hoặc chơi cầu lông cùng người thân có thể giúp bé đổi nhịp sau những giờ ngồi học.

Gia đình. Khi cả nhà bàn chuyện cuối tuần, Thiên Bình có thể nói thẳng mình thích đi đâu. Người lớn sẽ dễ thu xếp hơn khi biết bé thực sự muốn gì.

Bạn bè. Nếu hai bạn cùng muốn mượn một món đồ chơi, Thiên Bình có thể nghĩ ra cách chia lượt công bằng. Bé cũng nhớ giữ một lượt cho mình.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Học tập. Bọ Cạp có thể mê mẩn một đề tài rồi tìm hiểu sâu hơn yêu cầu của lớp. Một câu hỏi hay để mang tới trường đôi khi bắt đầu từ chính chi tiết bé tình cờ đọc được ở nhà.

Sức khỏe. Khi đọc sách, vẽ hoặc lắp ghép lâu, bé nên đứng dậy đổi tư thế giữa chừng.

Gia đình. Nếu có chuyện muốn kể riêng, Bọ Cạp có thể chọn lúc đi bộ với bố mẹ hoặc lúc cả nhà đã ăn tối xong. Những lúc ít người thường dễ nói hơn.

Bạn bè. Bé dễ để bụng nếu một người bạn quên lời hẹn. Hỏi bạn một câu trước khi giận có thể giúp cả hai hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Học tập. Nhân Mã dễ nhớ bài khi được làm thử. Bé có thể dùng đồ vật trong nhà để tập đo độ dài hoặc vẽ lại đường đi của một nhân vật trong truyện.

Sức khỏe. Bé có thể muốn thử một trò vận động mới. Dành vài phút làm quen với động tác trước khi chơi nhanh sẽ giúp bé tự tin hơn.

Gia đình. Một chuyến đi ngắn cũng đủ khiến Nhân Mã háo hức. Bé có thể phụ chọn đường đi hoặc chuẩn bị túi đồ cho cả nhà.

Bạn bè. Nhân Mã dễ rủ được cả nhóm tham gia một trò mới. Khi giải thích luật, bé nhớ để ý xem các bạn đã hiểu và sẵn sàng chơi chưa.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Học tập. Ma Kết hợp với một mục tiêu vừa sức trong tuần, như luyện một dạng toán còn vướng. Làm vài bài rồi tự xem lại lỗi sai sẽ giúp bé thấy mình tiến bộ ở đâu.

Sức khỏe. Bé có thể tập trung làm cho xong việc đến quên giờ nghỉ. Một khoảng trống trong lịch cuối tuần sẽ cho Ma Kết thời gian chơi theo ý mình.

Gia đình. Nếu đang cố tự xoay xở với một việc khó, Ma Kết có thể thử nhờ bố mẹ giúp đúng đoạn đang mắc. Phần còn lại, bé vẫn có thể tự hoàn thành.

Bạn bè. Trong bài tập nhóm, bé dễ nhận phần khó về mình. Chia việc sớm sẽ cho các bạn cơ hội góp sức và để Ma Kết có người cùng bàn khi bí.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Học tập. Bảo Bình có thể nghĩ ra cách giải khác với ví dụ trên lớp. Bé thử trình bày từng bước để cô giáo và các bạn hiểu mình đã nghĩ thế nào.

Sức khỏe. Sau một buổi mê mải chế đồ chơi hoặc ngồi vẽ, ra ngoài vận động một lúc có thể giúp bé thấy dễ chịu hơn.

Gia đình. Một hộp giấy bỏ đi có thể được Bảo Bình biến thành rô-bốt hoặc xe buýt. Cuối tuần, cả nhà có thể bất ngờ khi thấy bé tận dụng cả nắp chai làm bánh xe.

Bạn bè. Trong lúc chơi, Bảo Bình có thể nghĩ ra luật mới. Hỏi xem cả nhóm có đồng ý trước khi đổi luật sẽ giúp mọi người dễ hưởng ứng hơn.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Học tập. Song Ngư có dịp khoe trí tưởng tượng trong một bài kể chuyện, vẽ tranh hoặc làm thủ công. Bé có thể ghi nhanh ý tưởng ra giấy để lúc bắt tay làm vẫn nhớ những chi tiết hay.

Sức khỏe. Nếu cuối ngày đã mệt, Song Ngư có thể để dành trò chơi đang dở cho hôm sau và chọn một hoạt động nhẹ nhàng trước giờ ngủ.

Gia đình. Bé dễ thích một tối cùng người thân xem ảnh cũ, nhất là khi được nghe kể hồi nhỏ mình từng nói ngọng hay làm cả nhà bật cười ra sao.

Bạn bè. Song Ngư có thể là người đầu tiên để ý khi một bạn ngồi riêng. Lời rủ “Cậu chơi cùng mình nhé?” đôi khi đã đủ để bạn thấy mình được nhớ tới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm