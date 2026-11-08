Phẫn nộ cảnh người phụ nữ đặt bé sơ sinh ở chỗ để chân xe máy rồi thản nhiên phóng đi

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ chở theo em bé sơ sinh bằng cách đặt bé nằm ngay trên phần sàn để chân của xe máy đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và bức xúc. Điều khiến người xem càng xót xa là khi bị người đi đường lên tiếng nhắc nhở, người phụ nữ chỉ đáp lại một câu ngắn gọn rồi tiếp tục điều khiển xe rời đi.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng trùm kín người, ngồi trên xe máy. Thế nhưng, thay vì có người bế hoặc tìm cách di chuyển phù hợp, chị lại đặt một em bé còn rất nhỏ, trên người vẫn quấn tã, nằm ở khu vực để chân phía trước. Em bé nằm lọt thỏm giữa khoảng không chật hẹp, hoàn toàn không có vật dụng bảo vệ hay điểm tựa an toàn.

Trước khi rời đi, người phụ nữ còn vội vàng lấy một chiếc khăn phủ lên mặt bé. Động tác này càng khiến người xem lo lắng bởi trẻ sơ sinh vốn rất non nớt, cần được giữ ở tư thế phù hợp và bảo đảm đường thở thông thoáng. Việc che kín vùng mặt, đặc biệt trong lúc di chuyển, có thể làm tăng thêm nguy cơ cho em bé.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, một người đi đường đã ghi lại và không giấu được sự ngạc nhiên, lên tiếng: "Bé tí thế này lại cho đi kiểu ấy...". Tuy nhiên, thay vì dừng lại để tìm phương án an toàn hơn, người phụ nữ đáp: "Không có ai bế thì làm thế". Ngay sau đó, chị phóng xe đi, để em bé vẫn nằm nguyên ở vị trí để chân.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lập tức gây phẫn nộ. Nhiều người không thể hiểu nổi vì sao một em bé sơ sinh lại bị đặt vào tình huống nguy hiểm như vậy. Với người lớn, một cú phanh gấp hay một đoạn đường xóc có thể chỉ gây giật mình, nhưng với trẻ nhỏ chưa thể tự giữ thăng bằng, những tình huống ấy có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đáng nói, khu vực để chân trên xe máy vốn không được thiết kế để chở người, càng không phải nơi dành cho trẻ sơ sinh. Chỉ một thao tác đánh lái đột ngột, một va chạm bất ngờ hoặc việc xe mất thăng bằng cũng có thể khiến em bé bị xô lệch, ngã khỏi xe.

Câu trả lời "Không có ai bế thì làm thế" cũng trở thành chi tiết khiến dư luận tranh luận gay gắt. Có thể người phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh bất tiện, không có người hỗ trợ, nhưng sự thiếu người bế không thể biến cách chở trẻ nguy hiểm thành lựa chọn chấp nhận được.

Hiện chưa có thông tin được xác thực về thời gian, địa điểm quay clip cũng như mối quan hệ giữa người phụ nữ và em bé. Dù vậy, những hình ảnh đang lan truyền là lời cảnh báo rõ ràng: An toàn của trẻ nhỏ không thể phụ thuộc vào may rủi.

Chỉ một phút chủ quan của người lớn cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn. Điều một em bé sơ sinh cần nhất khi ra đường không phải là chiếc khăn che vội, mà là sự bảo vệ cẩn trọng và có trách nhiệm.