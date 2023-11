Hàn gắn liên kết tóc: Phương pháp phục hồi hư tổn mà không cần cắt ngắn

Khi nhu cầu làm đẹp cho mái tóc ngày càng được để ý tới, chị em sẽ luôn muốn thay đổi “giao diện” cho mái tóc của mình bằng các dịch vụ uốn, ép, nhuộm. Việc sử dụng các dịch vụ hoá chất liên tục sẽ khiến cho các sợi tóc bị hư tổn đi, dần dần mái tóc sẽ trở nên khô xơ và thiếu sức sống.

Một số màu nhuộm thời trang bắt buộc cần tẩy tóc, điều này khiến cho mái tóc dễ bị đứt gãy, hư tổn.

Mintel - một công ty tư vấn nghiên cứu thị trường, đã công bố nghiêm cứu vào tháng 8/2023 và có tên là "The State of the Hair Care Market in the United States". Nghiên cứu này khảo sát hơn 2.000 người tiêu dùng ở Mỹ về thói quen chăm sóc tóc của họ. Nghiên cứu cho thấy rằng 86% người Mỹ tin rằng hàn gắn liên kết tóc là một cách hiệu quả để phục hồi tóc hư tổn. Cũng trong nghiên cứu này, số liệu thống kê có khoảng 26 triệu người Mỹ đã sử dụng dịch vụ hàn gắn liên kết tóc trong năm 2022, và người tiêu dùng Mỹ coi hàn gắn liên kết tóc là một cách hiệu quả để cải thiện tình trạng hư tổn của tóc, giúp tóc trở nên chắc khỏe, mềm mượt và bóng mượt hơn.

Nghiên cứu của Mintel cho thấy rằng xu hướng sử dụng dịch vụ hàn gắn liên kết tóc đang ngày càng gia tăng. Điều này là do nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc chăm sóc tóc khỏe mạnh ngày càng cao.

Hàn gắn liên kết tóc là gì?

Hàn gắn liên kết tóc là một phương pháp phục hồi tóc hư tổn bằng cách nối lại các liên kết lưu huỳnh trong sợi tóc. Các liên kết lưu huỳnh là các liên kết hóa học giúp giữ cho sợi tóc chắc khỏe. Khi tóc bị hư tổn, các liên kết này có thể bị đứt gãy, khiến tóc trở nên yếu, khô xơ, dễ gãy rụng.

Hàn gắn liên kết tóc có thể giúp cải thiện tình trạng hư tổn của tóc, giúp tóc trở nên chắc khỏe, mềm mượt và bóng mượt hơn. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả đối với những trường hợp tóc bị hư tổn nặng do tạo kiểu tóc bằng nhiệt, tẩy tóc hoặc thuốc nhuộm tóc.

Phương pháp này còn một cách hiệu quả để giúp tóc giữ được màu nhuộm lâu hơn, và cũng giúp tóc chịu được các tác động từ môi trường, chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao và các hóa chất.

2 phương pháp hàn gắn liên kết tóc chính

Hàn gắn liên kết tóc tại nhà: Phương pháp này sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc có chứa thành phần giúp hàn gắn liên kết tóc. Quá trình hàn gắn liên kết tóc tại nhà thường mất khoảng 30 đến 60 phút bằng các sản phẩm như dầu gội, dầu xả hay kem ủ.

Hàn gắn liên kết tóc tại salon: Phương pháp này được thực hiện bởi chuyên gia tóc, sử dụng các sản phẩm chuyên dụng. Quá trình hàn gắn liên kết tóc tại salon thường mất khoảng 2-3 giờ.

Với các sản phẩm trước đây, thợ làm tóc thường mất 1 thời gian khá lâu để thực hiện xong quy trình hàn gắn, nhưng mới đây b3 – Brazillian Bond Builder đã cho ra mắt sản phẩm giúp rút ngắn quy trình này.

Thomas Duffy – Global Artist của b3 – Brazillian Bond Builder

Trong sự kiện công bố b3 – Brazillian Bond Builder tại Việt Nam do công ty Greenlife tổ chức tại Hotel de l’Opera Hanoi – MGallery. Chuyên gia Thomas Duffy – Global Artist cho biết, khi sử dụng sản phẩm của b3 – Brazillian Bond Builder, thì quy trình hàn gắn liên kết tóc chỉ trong khoảng 20 phút, điều này giúp tiết kiệm thời gian của khách hàng và thợ làm tóc. Với những người có tóc hư tổn nhiều mà không muốn cắt bớt phần đuôi tóc, thì phục hồi liên kết chính là cách hiệu quả để giữ được mái tóc suôn và khỏe.