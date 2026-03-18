Hailey Bieber diện đồ ren đi chơi đêm cùng Justin Bieber: Cô vợ mặc váy ngủ đẹp nhất trần đời đây sao?

Nếu thảm đỏ Vanity Fair (16/3) vừa qua là nơi Hailey Bieber phô diễn quyền lực của một IT-Girl đơn độc trong bộ cánh báo đốm vương giả, thì cuộc vui thực sự lại chỉ bắt đầu khi màn đêm buông xuống tại bữa tiệc hậu Oscar do Jay-Z và Beyoncé chủ trì.

Ở tăng 3 siêu hội Oscar 2026, bà xã Justin Bieber đã trút bỏ vẻ ngoài lộng lẫy để khoác lên mình chiếc slip dress táo bạo nhất từ trước đến nay. Dù chỉ là những khoảnh khắc mờ ảo lọt vào ống kính paparazzi, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để giới mộ điệu phải thừa nhận: khi nói đến phong cách váy ngủ và những bộ cánh phối ren vốn nhiều "hiểm hoạ" khó ai có thể vượt qua được sức hút của Hailey ở thời điểm này. Không chỉ gây choáng ngợp bởi trang phục, gương mặt được ví như face card của bà xã Justin một lần nữa khiến công chúng xuýt xoa.

Nàng mẫu sinh năm 1996 dự tiệc cùng chồng trong một chiếc slip dress xuyên thấu đan xen các mảng ren đối lập - một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Spring 2026 của The Attico. Điểm nhấn táo bạo nhất chính là chiếc áo ngực ren màu hồng ngọt ngào trị giá $550 (khoảng 14 triệu đồng), được điểm xuyết bởi ba chiếc nơ nhỏ xinh xẻo, lấp ló sau lớp lưới của thân váy. Kết hợp cùng quần nội y ren đen và đôi mules cổ điển, Hailey khoe khéo vóc dáng chuẩn siêu mẫu với thần thái sang chảnh, không hề phô phang.

Trong bài post do chính chủ cập nhật sau đó, cô nàng đã rất khéo léo khi để hình ảnh bộ váy ngủ gợi cảm nằm ở phía sau của album ảnh, như một món quà bất ngờ dành cho những người hâm mộ kiên nhẫn. Kylie Jenner đã không tiếc lời khen ngợi dưới bài đăng: "Một cô gái rất xinh đẹp", trong khi Khloé Kardashian cũng phải thốt lên: "Em đã làm được rồi!".

Đặc biệt, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chuyên gia trang điểm Mary Phillips đang chăm chút cho hàng lông mày của Hailey đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các "thám tử mạng". Nhiều người dự đoán rằng đây chính là tín hiệu cho thấy thương hiệu mỹ phẩm Rhode sắp sửa trình làng dòng gel vuốt lông mày mới.

Trước khi "quậy đục nước" tại tiệc của Beyoncé, Hailey Bieber là một trong số những nhân tố chiếm spotlight tại Vanity Fair trong bộ váy dạ hội Giorgio Armani Privé may đo riêng. Chiếc váy không dây với họa tiết da báo được đính kết thủ công từ hàng ngàn hạt sequin lấp lánh, tạo nên hiệu ứng màu sắc thay đổi theo ánh sáng. Để hoàn thiện vẻ ngoài "hoang dã" và sang trọng, cô chọn vòng cổ choker kim cương màu champagne từ Lorraine Schwartz.

Vì tính chất là một bữa tiệc riêng tư, bộ trang phục after party "hiểm hóc" của Hailey đáng ra nên nhận được nhiều sự ồn ào và tung hô hơn thế. Nếu đứng trước ống kính của giới chuyên nghiệp chắc chắn chiếc váy của The Attico sẽ lại giúp Hailey Bieber tạo nên một cơn địa chấn truyền thông.

Chỉ mới tháng trước (12/2), khi có mặt tại Úc để quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm Rhode, Hailey đã có một "cú nổ" thực sự tại thảm đỏ buổi công chiếu phim Wuthering Heights, vì cách diện đồ xuyên thấu tinh tế.

Lúc bấy giờ, nàng mẫu đình đám chiếm trọn mọi ánh nhìn trong thiết kế ren đen mỏng tang từ Saint Laurent. Sự kết hợp giữa chiếc váy dài chạm sàn và bộ bodysuit khoét sâu bên trong không chỉ tôn vinh vẻ đẹp u tối, lãng mạn của tác phẩm điện ảnh mà còn chứng minh tư duy phối đồ bậc thầy. Nếu xu hướng ren xuyên thấu vốn đã thịnh hành, thì cách Hailey layering khéo léo cùng đôi sandal satin quai mảnh đã nâng tầm trào lưu này lên một bậc: vừa mang tinh thần nội y hiện đại mà vẫn giữ trọn nét quý phái của thời trang thảm đỏ cổ điển.

