2026, dáng túi này sẽ hiện diện khắp nơi: Jennie đẩy Chanel hot nhất trend, giờ thì brand nào cũng có

Nếu bạn đang tự hỏi đâu là "IT Bag" sẽ thống trị tủ đồ của hội sành điệu trong năm 2026, thì câu trả lời đã lộ diện rõ mồn một trên các sàn diễn và đường phố thời gian gần đây: Túi quai dài (Long-handle bags) đã chính thức trở lại và lợi hại hơn xưa! Khác với những chiếc túi quai ngắn mang lại vẻ ngoài cầu kỳ, tinh tế có phần "gồng", thiết kế quai dài giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể cực tốt, cho phép phái đẹp chuyển đổi linh hoạt giữa việc xách tay và đeo vai một cách tự nhiên nhất.

Từ những đường nét retro, tối giản cho đến các họa tiết monogram kinh điển, hàng loạt "ông lớn" xa xỉ đến những thương hiệu trung cấp đều đồng loạt tung ra quân bài chiến lược này, hứa hẹn tạo nên một cơn sốt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dưới đây là danh sách những siêu phẩm túi quai dài đáng đồng tiền bát gạo nhất, từ những thương hiệu dễ tiếp cận đến các nhà mốt bậc nhất mà bạn không thể bỏ qua.

Chanel Flap Bag (Preppy Coco): Kỷ nguyên mới của sự tối giản sang trọng

Xuất hiện trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026, mẫu túi có giá 144 triệu đồng đang được giới mộ điệu gọi với cái tên thân thương là Preppy Coco. Đây là một trong những thiết kế tiêu biểu của Chanel dưới thời kỳ Matthieu Blazy, sử dụng chất liệu da bê hạt bóng bẩy với những đường nét sạch sẽ, gọn gàng. Chiếc túi toát lên vẻ trẻ trung nhưng vẫn đậm chất thượng lưu nhờ logo hai chữ C lồng vào nhau và các chi tiết kim loại vàng kim. Đặc biệt, thiết kế quai dài giúp tổng thể bộ trang phục thêm phần sắc sảo và thời thượng, xứng đáng là biểu tượng phong cách mới dành cho thế hệ gen Z yêu thích Chanel.

Ngoài ra BST Chanel SS26 còn giới thiệu những thiết kế như Shopping Bag, Bowling Bag đều là những mẫu túi quai dài.

Coach Empire 34: Vẻ đẹp cổ điển từ tinh thần New York tự tin

Chiếc túi Empire Carryall có giá 16,5 triệu đồng của nhà Coach là một bản giao hưởng giữa cảm hứng vintage và thái độ phóng khoáng, tự tin của phong cách New York. Với kích thước 34 rộng rãi, mẫu túi dáng dài này được chế tác từ chất da thuộc mềm mịn như bơ, đi kèm kỹ thuật lau màu đặc biệt để tạo ra hiệu ứng mài mòn tự nhiên, mang lại cảm giác như một món đồ yêu thích đã nhuốm màu thời gian. Bên trong túi được chia ngăn thông minh, có cả dây móc khóa tiện lợi. Điểm cộng lớn nhất chính là phần quai đeo thanh mảnh nhưng chắc chắn, ôm sát bờ vai một cách thanh lịch, kết hợp cùng dàn charm đặc trưng của Coach tạo nên một tổng thể vừa cá tính vừa có tính ứng dụng cao.

Balenciaga Le City Bag East-west: Tinh thần nổi loạn được định nghĩa lại

Tiếp nối DNA của dòng túi "Motorcycle" kinh điển, phiên bản Le City Bag East-west (giá $2450 - 65 triệu đồng) mang đến một cái nhìn mới mẻ thông qua tỷ lệ nằm ngang và phần quai dài đầy phá cách. Sử dụng chất liệu da cừu Arena đặc trưng vừa mềm mại vừa có cấu trúc kết hợp cùng các chi tiết kim loại đồng và dây kéo thắt nút, chiếc túi này toát lên vẻ ngoài bụi bặm nhưng không kém phần thời thượng. Với thiết kế tích hợp cả quai xách lẫn dây đeo vai, đây là mẫu túi có tính ứng dụng cực cao, phù hợp với nhịp sống hối hả của những cô nàng hiện đại yêu thích sự cá tính.

Longchamp Looong: Đường cong mềm mại lấy cảm hứng từ yên ngựa

Mẫu túi đeo vai này thực sự là một làn gió mới khi tái hiện vẻ đẹp tao nhã của những đường cong trên yên ngựa vào trong một thiết kế đời thường. Được làm từ da bò mềm mại với những nếp gấp tinh tế ở viền, Longchamp Looong (giá $690 - 18 triệu đồng) sở hữu form dáng thuôn dài, tôn lên chiều cao và sự thanh thoát cho người diện. Phần khóa hình chữ nhật tông vàng nhạt không chỉ tạo điểm nhấn sang trọng mà còn rất thực dụng. Với quai đeo có thể điều chỉnh độ dài, chiếc túi này cho phép bạn biến hóa phong cách từ xách tay đến đeo vai chỉ trong tích tắc, mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng như đang được ôm ấp bởi một món phụ kiện tinh xảo.

Goyard Bonbonnière: Sự cân bằng hoàn hảo giữa kín đáo và kiêu kỳ

Bonbonnière của Goyard (giá $3040 - 80 triệu đồng) là minh chứng cho việc bạn có thể vừa nổi bật mà vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết. Dáng túi "bánh mì" (baguette) thuôn dài kết hợp cùng phần quai da được kéo dài thêm giúp chủ nhân tự do thay đổi cách diện, dù là đeo ngang hay đeo dọc đều tạo nên những tầng lớp phong cách riêng biệt. Họa tiết canvas Goyardine huyền thoại khi kết hợp với các chi tiết da thật không chỉ giữ vững đẳng cấp của thương hiệu mà còn tạo ra sự hiện diện mạnh mẽ về mặt thị giác. Thiết kế quai dài giúp túi ôm sát vào nách một cách tự nhiên, là lựa chọn hoàn hảo cho cả những bộ cánh dạo phố lẫn các sự kiện trang trọng.

Louis Vuitton Hang On: Bản phối Retro từ thập niên 80

Louis Vuitton đã khéo léo "hồi sinh" dòng túi Cité từ kho lưu trữ của thập niên 80 để mang đến mẫu Hang On với dáng vẻ của một chiếc túi bowling hiện đại. Sử dụng chất liệu Monogram canvas bất hủ kết hợp cùng viền da VVN tương phản, điểm xuyết thêm ổ khóa vàng và thẻ tên hành lý quen thuộc, chiếc túi có giá $2770 - 72 triệu đồng, mang đậm hơi thở phục cổ. Khóa kéo chắc chắn và quai đeo có thể điều chỉnh giúp dáng túi quai dài này ôm khít lấy cơ thể, tạo nên một sự cân bằng tuyệt vời giữa phong cách thời trang và sự tiện lợi trong sử dụng hàng ngày.

Gucci Borsetto: Di sản mã hàm thiếc trong diện mạo hiện đại

Cái tên "Borsetto" là sự kết hợp thú vị giữa "borsa" (túi) và "morsetto" (mã hàm thiếc) trong tiếng Ý, phản ánh đúng tinh thần vừa chơi bời vừa trực quan của thiết kế này. Chi tiết mã hàm thiếc vốn có nguồn gốc từ cảm hứng cưỡi ngựa những năm 1940, nay xuất hiện trở lại với tỷ lệ mảnh mai hơn trên dáng túi thuôn dài. Phần quai xách kéo dài cùng dây đeo vai có thể tháo rời giúp Gucci Borsetto trở nên đa năng, thể hiện sự thanh lịch ngẫu hứng nhưng vẫn cực kỳ đẳng cấp đặc trưng của nhà mốt nước Ý. Mẫu túi có giá $3100 (82 triệu đồng).

Alaïa Le Teckel: Cơn sốt "chó lạp xưởng" khuynh đảo giới mộ điệu

Le Teckel - cái tên trong tiếng Pháp có nghĩa là "chó lạp xưởng". Đúng như tên gọi, chiếc túi có giá $2950 (77 triệu đồng) gây ấn tượng mạnh với cấu trúc hình trụ thuôn dài cực đại (kích thước 27cm x 9cm x 8cm) kết hợp cùng phần quai xách siêu mảnh và dài. Thiết kế này mang đến một hơi thở đương đại cho dòng túi tối giản vốn được các siêu mẫu thập niên 1990 lăng xê nhiệt tình. Vừa mang tính hoài cổ nhưng vẫn cực kỳ hiện đại, không ngạc nhiên khi Le Teckel trở thành món phụ kiện "bất ly thân" của dàn sao hạng A và những tín đồ street style sành sỏi nhất.

Prada Bonnie: Sự hồi sinh của phong cách Baguette những năm 2000

Lấy cảm hứng từ dáng túi kẹp nách (baguette) lừng lẫy của những năm 2000, thiết kế này đánh trúng tâm lý yêu thích phong cách phục cổ (vintage revival) đang lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi nơi. Điểm khiến chiếc túi Prada có giá $3400 (89 triệu đồng) trở nên khác biệt chính là tính ứng dụng tuyệt vời và khả năng biến hóa linh hoạt. Nhà mốt nước Ý đã cực kỳ ưu ái khi tung ra mẫu túi này với hàng loạt chất liệu, tông màu và bảng màu đa dạng, từ da trơn sang trọng đến các cấu trúc bề mặt lạ mắt. Dù bạn là cô nàng yêu thích sự tối giản hay muốn tìm kiếm một điểm nhấn nổi loạn cho outfit, Prada Bonnie luôn có một phiên bản khiến bạn phải "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Miu Miu Beau: Sự giao thoa giữa nét "Preppy" và tinh thần tự do

Không thể hoàn thiện danh sách những chiếc túi thống trị năm 2026 nếu thiếu đi đại diện từ Miu Miu - thương hiệu đang nắm giữ "ngôi vương" trong việc định hình xu hướng cho giới trẻ toàn cầu. Miu Miu Beau leather bag mang lại vẻ ngoài vừa preppy vừa có chút phóng khoáng, bất cần. Điểm đắt giá nhất của dòng túi này chính là đôi quai xách được thiết kế kéo dài đầy ý đồ, giúp chiếc túi không chỉ là món đồ xách tay đơn thuần mà còn có thể đeo vai một cách thoải mái, ôm sát cơ thể một cách tinh tế. Thiết kế có giá khởi điểm từ $2500 - $5800 (65 triệu đồng - 152 triệu đồng).

The Row Terrasse To-Go Bag: Đỉnh cao của sự "xa xỉ thầm lặng"

Trong cuộc đua của những chiếc túi quai dài, không thể không nhắc đến đại diện đến từ "đế chế tối giản" của chị em nhà Olsen - The Row. Đúng như cái tên "Terrasse" gợi liên tưởng đến một khoảng không gian trải dài, chiếc túi Terrasse To-Go có giá $1950 (51 triệu đồng) sở hữu hình khối chữ nhật nằm ngang cực kỳ ấn tượng, tạo nên một tuyên ngôn thời trang không cần logo nhưng vẫn đầy quyền lực.

