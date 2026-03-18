92% các chị em đều bỏ qua điều này khiến mái tóc mãi xác xơ, kém đẹp

Không ít người chăm chỉ dùng dầu gội tốt, dầu xả đắt tiền hay thậm chí đầu tư nhiều sản phẩm chăm sóc tóc nhưng mái tóc vẫn khô xơ, thiếu sức sống. Thực tế, tình trạng tóc kém đẹp đôi khi không nằm ở sản phẩm mà xuất phát từ những thói quen nhỏ trong quá trình chăm sóc tóc hằng ngày. Nhiều chuyên gia chăm sóc tóc cho rằng có đến 90% phụ nữ đang vô tình bỏ qua một vài bước quan trọng, khiến tóc ngày càng yếu, dễ gãy rụng và thiếu độ bóng mượt. Nếu muốn mái tóc mềm mượt và khỏe mạnh hơn, bạn có thể bắt đầu thay đổi từ những thói quen đơn giản dưới đây.

1. Không bảo vệ mái tóc khi ra nắng

Nhiều người chú ý bôi kem chống nắng cho da nhưng lại quên rằng mái tóc và da đầu cũng chịu tác động trực tiếp từ ánh nắng mặt trời. Tia UV có thể làm tóc mất độ ẩm, khiến sợi tóc trở nên khô, xơ và dễ gãy hơn. Đặc biệt, với những người thường xuyên ra ngoài vào buổi trưa hoặc làm việc ngoài trời, mái tóc rất dễ bị hư tổn nếu không được bảo vệ. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên tạo thói quen che chắn tóc khi ra ngoài. Đội mũ rộng vành, dùng khăn choàng nhẹ hoặc sử dụng các sản phẩm xịt chống nắng cho tóc đều là những cách đơn giản giúp giảm tác động của ánh nắng. Chỉ cần chú ý thêm bước nhỏ này, mái tóc sẽ giữ được độ mềm mại và ít bị khô xơ hơn.

2. Sấy tóc khô hẳn

Sau khi gội đầu, nhiều người có thói quen sấy tóc thật khô để cảm thấy dễ chịu và sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, việc sấy tóc đến khi khô hoàn toàn, đặc biệt với nhiệt độ cao, lại là nguyên nhân khiến tóc nhanh bị hư tổn. Nhiệt độ từ máy sấy có thể làm mất đi độ ẩm tự nhiên của tóc, khiến sợi tóc trở nên giòn và dễ gãy. Lâu dần, tóc sẽ mất đi độ bóng và trở nên khô xơ. Các chuyên gia thường khuyên rằng nên sấy tóc ở mức nhiệt vừa phải và chỉ sấy khoảng 80-90% độ khô. Sau đó, để tóc khô tự nhiên thêm một chút sẽ giúp giữ lại độ ẩm cần thiết cho tóc. Ngoài ra, việc dùng chế độ gió mát ở cuối quá trình sấy cũng giúp tóc mềm hơn và hạn chế tình trạng khô xơ.

3. Chỉ gội đầu một lần

Nhiều người cho rằng gội đầu một lần là đủ sạch, nhưng thực tế điều này chưa chắc đã loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu thừa và cặn sản phẩm trên da đầu. Đặc biệt với những người thường xuyên dùng keo tạo kiểu, dầu dưỡng hoặc sống ở môi trường nhiều bụi, việc chỉ gội một lần có thể khiến da đầu chưa được làm sạch hoàn toàn. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyên nên gội đầu hai lần. Lần gội đầu tiên giúp loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên bề mặt tóc. Lần thứ hai sẽ làm sạch sâu hơn và giúp các dưỡng chất trong dầu gội phát huy hiệu quả tốt hơn. Sau khi gội hai lần, da đầu thường có cảm giác sạch thoáng hơn và mái tóc cũng mềm mại hơn.

4. Không làm sạch kỹ phần chân tóc

Một sai lầm phổ biến khác là chỉ tập trung gội phần thân tóc mà bỏ qua việc làm sạch kỹ da đầu và chân tóc. Thực tế, chân tóc mới là nơi tích tụ nhiều dầu thừa và bụi bẩn nhất. Nếu phần da đầu không được làm sạch đúng cách, tóc dễ bị bết nhanh, thiếu độ phồng và thậm chí có thể xuất hiện gàu hoặc ngứa da đầu. Vì vậy, khi gội đầu, bạn nên dành thời gian massage nhẹ nhàng phần chân tóc bằng đầu ngón tay. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng lược gội đầu chuyên dụng để hỗ trợ làm sạch da đầu tốt hơn. Công cụ này giúp massage da đầu nhẹ nhàng, đồng thời hỗ trợ làm sạch các vùng khó tiếp cận mà không gây tổn thương da đầu.

5. Dùng dầu dưỡng trên tóc khô

Dầu dưỡng tóc là sản phẩm quen thuộc với nhiều người, đặc biệt với những ai có mái tóc khô hoặc dễ rối. Tuy nhiên, một sai lầm phổ biến là thoa dầu dưỡng khi tóc đã khô hoàn toàn. Khi tóc khô, dầu dưỡng thường khó thẩm thấu đều vào sợi tóc và có thể khiến tóc trông bết hơn nếu dùng quá tay. Cách tốt hơn là thoa dầu dưỡng khi tóc còn hơi ẩm, sau khi lau tóc bằng khăn và trước khi sấy. Lúc này, lớp dầu sẽ giúp giữ độ ẩm cho tóc, đồng thời tạo lớp bảo vệ trước nhiệt từ máy sấy. Ngoài ra, khi sử dụng dầu dưỡng, bạn chỉ nên thoa ở phần thân và đuôi tóc, tránh bôi trực tiếp lên da đầu để hạn chế tình trạng bết tóc.

Mái tóc khỏe đẹp không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm chăm sóc mà còn đến từ những thói quen nhỏ hằng ngày. Việc bảo vệ tóc khỏi ánh nắng, gội đầu đúng cách hay sử dụng dầu dưỡng hợp lý đều góp phần giúp mái tóc trở nên mềm mại và bóng mượt hơn. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen đơn giản trong routine chăm sóc tóc, bạn có thể cải thiện đáng kể tình trạng khô xơ và giúp mái tóc trông khỏe đẹp hơn theo thời gian.