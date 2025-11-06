Hài như cách Đoàn Di Băng khoe đồ hiệu: Mua Louis Vuitton vì bắt chước biệt thự 400 tỷ nhà mình?

Hình ảnh Đoàn Di Băng từ bao năm qua không còn xa lạ với cảnh được bao vây bởi hàng hiệu xa xỉ, được chồng đại gia vung tiền cho những chuyến shopping tiền tỷ. Nói cách khác, phú bà trên phim có gì Đoàn Di Băng có nấy, chỉ khác là nữ đại gia quận 7 làm gì cũng phải "show bill", chụp bằng chứng bảo vệ sự giàu có của bản thân.

Với lối sống xa hoa và thói quen chia sẻ đời tư lên mạng xã hội, sở thích xài đồ hiệu của Đoàn Di Băng từ chỗ được ngưỡng mộ lúc nào đã trở thành chủ đề hài hước của netizen, mỗi khi cô xuất hiện cùng những drama xung quanh mình:

Chốt đơn không phanh, thẻ 2 tỷ cũng không đủ xài

Cứ dăm bữa nửa tháng, nữ đại gia lại rút hầu bao chi tiền tỷ để mua sắm hàng hiệu. Cứ thế Đoàn Di Băng không cần phải tính toán kĩ lưỡng, cứ thích là "chốt đơn" không suy nghĩ. Có thông tin, nữ đại gia quận 7 từng tâm sự: dù được ngân hàng cấp cho chiếc thẻ 2 tỷ để xài thoải mái, thế nhưng vừa lượn được 2 cửa hàng đồ hiệu cô đã phải gọi cầu cứu chồng.

Điều này không lấy làm lạ khi trong một lần shopping từng viral trước đây, Đoàn Di Băng "than trời" khi cả gia đình không biết làm gì mà trong vòng 15 phút đã bay hết 1,8 tỷ tại một cửa hàng của Louis Vuitton.

Đoàn Di Băng và chồng shopping 15 phút hết 1,8 tỷ (Nguồn Đoàn Di Băng).

Một lần khác, như thói quen đùa giỡn của vợ chồng nhà Đoàn Di Băng, cô chụp màn hình tin nhắn chốt đơn gần 20 món đồ hiệu tổng trị giá hơn 284 triệu đồng trong lúc chồng đi dự đám cưới. Danh sách xuất hiện hàng loạt luxury brand có thể kể đến túi Chanel, đầm Gucci, giày Moschino. Ông xã Đoàn Di Băng lúc này chỉ biết ngậm ngùi để lại bình luận... đòi méc mẹ.

Túi Louis Vuitton lấy cảm hứng từ biệt thự 400 tỷ của vợ chồng nữ đại gia?

Nhắc đến Louis Vuitton lại nhắc đến câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến căn biệt thự 400 tỷ do NTK Thái Công thiết kế cho vợ chồng nữ đại gia quận 7. Năm 2021, Đoàn Di Băng khiến nhiều người bất ngờ khi hài hước cho rằng BST mới của Louis Vuitton lấy cảm hứng từ kiến trúc căn nhà của cô: "Phải chăng BST mới nhất của LV lấy cảm hứng từ nhà mình, cười muốn xỉu. Chắc phải mua rồi" - Đoàn Di Băng cảm thán, còn không quên tag tên ông xã vào nhắc khéo.

Chiếc túi được nhắc đến chính là bản collab nằm trong BST Thu Đông 2021 của Louis Vuitton với Fornasetti Capucines - một xưởng may đồ gia dụng nổi tiếng của Ý. Chiếc BB Black/White có giá khoảng 175 triệu đồng. Hình vẽ kiến trúc đen trắng trên túi được một chuyên trang thời trang cho là nhà rửa tội Florence ở Italy - chắc chắn không liên quan gì đến biệt thự nhà Đoàn Di Băng.

Không lâu sau đó, mẫu túi này cũng được nhìn thấy đã nằm chễm chệ nằm trên kệ túi nhà nữ đại gia. Lý do ra đời của bức hình ấy lại nằm trong một câu chuyện khác.

Đại gia liên tục bị "check VAR"

Chuyện là năm 2023, nhân kỷ niệm 8/3, Đoàn Di Băng gây sốc khi khoe nhận được quà trị giá đến 7 tỷ đồng gồm 4 chiếc túi hiệu từ chồng, trong đó có chiếc Hermès da cá sấu bạch tạng xa xỉ. Thế nhưng, với độ hiếm ai cũng biết của mẫu túi này, nhiều người bắt đầu nghi ngờ việc gia đình Đoàn Di Băng mua phải hàng giả.

Ngay lập tức cô đăng ảnh tủ túi hiệu cùng giấy tờ, hoá đơn, phụ kiện của chiếc Hermès để làm tin: "Hổm giờ mọi người lo chồng em không rành bị mua phải túi bạch tạng giả tặng em nhiều quá, em cám ơn mọi người lo cho em ạ. Dạ, bill đây ạ. Mọi người yên tâm trở về cuộc sống hằng ngày mưu sinh thôi nào". "Em nói rồi. Sau này thắc mắc món gì cứ nhắn em cho coi bill để đỡ mất thời gian tranh cãi nè" - cô nói thêm.

Nói là làm, Đoàn Di Băng còn có thêm 2 lần khác phải nhờ cậy đến hoá đơn để "thanh minh":

Một lần nọ, khi bị xì xầm về bộ trang sức kim cương có giá 32 tỷ đồng, Đoàn Di Băng chụp thẳng giấy tờ từ GIA cho người kia để chứng minh. Nữ đại gia không nói quanh co, mà còn cho rằng người xem không hiểu tờ giấy mình gửi có ý nghĩa là gì.

(Giấy chứng nhận GIA là chứng chỉ quốc tế do Viện Đá quý Hoa Kỳ (Gemological Institute of America) cấp, nhằm xác nhận chất lượng và các thông tin chi tiết của kim cương hoặc đá quý.)

Tương tự, khi cho tủ đồng hồ có giá vài chục tỷ của vợ chồng mình lên sóng, Đoàn Di Băng tiếp tục bị kêu dùng fake. Không cam tâm khi chiếc đồng hồ GRAFF đắt tiền bị mang tiếng xấu, nữ đại gia lại tiếp tục dùng lại chiêu cũ - show thêm 2 chiếc bill khác có chữ ký và mộc đỏ.

Có thể nói, hoá đơn giấy tờ đã trở thành "vũ khí phòng thân" không thể thiếu của Đoàn Di Băng. Mua gì cũng phải giữ hoá đơn, bởi biết đâu một ngày nào đó lại phải lôi ra làm chứng.