Hà Tăng up ảnh đen trắng cùng 1 câu làm rõ đẳng cấp ngọc nữ

Sức hút mạnh mẽ của Hà Tăng luôn được thể hiện qua những điều nhỏ nhất từ bức ảnh check-in không rõ outfit đến một story cập nhật bí quyết làm đẹp cũng khiến người hâm mộ của cô nhiệt tình để mắt. Mới đây trên trang cá nhân, ngọc nữ hiếm hoi đăng tải ảnh selfie cận mặt, bức hình show trọn từng đường nét sắc sảo như một minh tinh đương thời của Hà Tăng, mấy ai còn nghĩ đây là một phụ nữ 3 con đã lui về ở ẩn chục năm trời.

Điều thú vị ở chỗ, nữ diễn viên còn chia sẻ: Lâu lâu mới trang điểm một lần mà mém không nhận ra mình. Hà Tăng liệu có quá lời rồi không khi mà qua bức hình đen trắng, nhan sắc này của cô dù được makeup mà trông có như không. Nếu chính chủ không đề cập, nhiều người thậm chí chỉ tập trung vào vẻ đẹp của gương mặt mà không nhận ra cô đang show cận lớp trang điểm của mình.

Bức ảnh trắng đen vừa gây sốt của ngọc nữ màn ảnh Việt.

Thành công của layout vô cùng tự nhiên này là lớp nền mỏng nhẹ, tôn lên làn da mịn mướt không tì vết; hàng chân mày vốn sắc nét của chính chủ được tô vẽ thêm cho sắc nét; đôi mắt chỉ điểm xuyết chút mascara và eyeliner mảnh để tạo chiều sâu; đôi môi được tô lớp son lì vừa đủ làm gương mặt thêm thần thái. So với ảnh OOTD với lớp trang điểm cực nhẹ mà cô vẫn thường đăng tải, cả 2 không có quá nhiều khác biệt khi ngọc nữ luôn toát lên khí chất đẳng cấp, đẹp bất cần kỹ xảo khiến người xem khó lòng rời mắt.

Nhan sắc trong ảnh đời thường mộc mạc của Hà Tăng vốn dĩ cũng đã quá sắc nét.

Dưới phần bình luận, nhiều bình luận "có cánh" được các fan và bạn bè của Hà Tăng không tiếc lời dành tặng, kể cả gọi cô là huyền thoại nhan sắc. Một trong số đó còn cho rằng tạo hình này rất giống một buổi chụp ảnh tạp chí. Những năm qua số lượng các bộ hình editorial được Hà Tăng cho lên sóng thật chất cũng vô cùng nhỏ giọt nhưng lần nào tái xuất cũng đều khiến người hâm mộ xốn xang. Lần gần nhất, một bộ ảnh chuyên nghiệp do Hà Tăng đăng tải là trong một dự án của GĐST Dzung Yoko về đồ tái chế từ nhựa. Cách đây gần 1 năm, Hà Tăng cũng bất ngờ đánh úp với bộ ảnh thời trang của riêng mình, người đẹp khi ấy tiết lộ ekip hờn trách việc cô chụp ảnh nhưng không bao giờ chia sẻ lên mạng xã hội.