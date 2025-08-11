Hà Tăng chứng minh: Diện phụ kiện "thắp sáng" con người, gấp đôi sang chảnh

Mới đây Tăng Thanh Hà đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại vài khoảnh khắc trong kỳ nghỉ hè của gia đình, nhân tiện "khoe" 2 layout xinh sang của cô trong chuyến du lịch này. Dù diện toàn outfit đơn giản với những món trang phục kinh điển như áo thun và áo ba lỗ thì khí chất sang chảnh chuẩn dâu hào môn của Hà Tăng vẫn không lu mờ.

Ở cả 2 outfit, Hà Tăng đều không quên điểm xuyết kính râm - món phụ kiện "ruột" gắn liền với hầu hết trang phục thường ngày. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu khuyên tai và vòng cổ, là những phụ kiện được Hà Tăng yêu thích chẳng kém cạnh kính râm. Đặc biệt trong set áo thun hồng ngọt ngào, cô còn khéo léo "ăn gian tuổi" với hai chiếc kẹp tóc tone-sur-tone, tạo điểm nhấn trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và sành điệu đặc trưng.

Hà Tăng khoe 2 outfit xinh sang, một bên cá tính phóng khoáng, một bên trẻ trung sành điệu. Dù có sự đối lập, cả hai phong cách của Hà Tăng đều cuốn hút nhờ áp dụng công thức quen thuộc: trang phục tối giản kết hợp phụ kiện điểm nhấn

Từ đông sang hè, dễ nhận ra điểm chung bất biến trong mọi outfit của Hà Tăng chính là sự góp mặt của các phụ kiện "ruột" như kính râm, khuyên tai, vòng cổ... Chính sự xuất hiện của những món đồ này, cộng thêm cách phối tinh tế đã giúp phong cách của Hà Tăng luôn nổi bật. Cô thường ưu ái trang sức màu vàng hoặc các thiết kế ngọc trai, chỉ điểm xuyết vừa đủ chứ không mix match quá nhiều. Bởi vậy, dù ăn vận đơn giản, Hà Tăng vẫn luôn toát lên khí chất thanh lịch và cuốn hút khó rời mắt.

Nếu mê phong cách của Hà Tăng, chị em chắc chắn nên học cách mix phụ kiện để nâng tầm outfit. Chỉ cần sắm vài món phụ kiện "chân ái" và phối vừa đủ tinh tế, là ngay cả những set đồ giản đơn nhất cũng trở nên sang chảnh, cuốn hút hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm



