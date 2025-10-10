Hà Tăng trở lại, nóng bỏng chưa từng thấy

Ngọc nữ của màn ảnh Việt Tăng Thanh Hà vừa khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện trên bìa Đẹp Magazine . Không còn là hình ảnh "dâu hào môn" thanh lịch, kín đáo thường thấy, Hà Tăng lần này chọn cho mình một diện mạo hoàn toàn mới: quyến rũ, táo bạo và đầy lôi cuốn.

Tăng Thanh Hà táo bạo chưa từng thấy trên bìa của tạp chí Đẹp.

Trong layout ảnh mang gam đỏ nóng bỏng, nữ diễn viên diện thiết kế đầm đen cổ sâu gợi cảm, tôn trọn bờ vai và đường cong cơ thể. Ánh sáng ấm áp phủ lên nền xe cổ sang trọng, mái tóc xoã bồng bềnh cùng ánh nhìn sắc sảo tạo nên tổng thể vừa hoài cổ vừa hiện đại – đúng với tinh thần chủ đề "The Velvet Flame" của ấn phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà xuất hiện trên bìa tạp chí với phong cách hở bạo đến vậy, đánh dấu sự chuyển mình ấn tượng trong hình ảnh sau nhiều năm gắn bó với nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch chuẩn "ngọc nữ".

Điều khiến khán giả thích thú là sự "lột xác" của người đẹp vẫn giữ được vẻ sang trọng vốn có, không phô trương mà gợi cảm theo cách rất riêng. Vẫn là Tăng Thanh Hà, vô cùng dịu dàng, nền nã nhưng nay càng xinh đẹp, mặn mà và gợi cảm hơn. Có thể thấy, sau quãng thời gian rất dài rời xa màn ảnh để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, Hà Tăng vẫn giữ nguyên sức hút của một biểu tượng nhan sắc Việt.

Netizen vô cùng bất ngờ, thích thú trước tạo hình quyến rũ này của người đẹp.

Trước đó, Tăng Thanh Hà nhiều lần xuất hiện trên trang bìa của các ấn phẩm tạp chí nhưng với giao diện kín đáo, nền nã hơn.

Đáng nói, ngoài đời thường, phong cách thời trang của cô cũng luôn gắn với hình tượng tối giản, sang trọng và trang nhã. Từ những bộ váy midi, áo sơ mi, quần tây đến các gam màu trung tính, tất cả đều toát lên khí chất quyền quý, cuốn hút mà không cần gắng gượng. Chính vì thế, tạo hình "hở bạo" lần này càng khiến khán giả bất ngờ và thích thú hơn bao giờ hết.