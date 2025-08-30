Hà Tăng có đôi chân đầy khuyết điểm nhưng "giấu tiệt" bằng loạt giày đẹp điên, muốn chê cũng không được

Hà Tăng từ lâu đã được xem là "sách mẫu" mặc đẹp của Vbiz, ngọc nữ không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc thanh thoát mà còn bởi phong cách thời trang tinh tế. Dù vậy, cô cũng có một khuyết điểm khó che giấu: đôi chân hơi xương xẩu, kém mềm mại. Thay vì né tránh, Hà Tăng lại cao tay trong cách chọn giày dép, biến điểm trừ thành điểm cộng. Những thiết kế cô ưu ái luôn khéo giấu nhược điểm, đồng thời tôn dáng và giúp outfit trông chỉn chu, sang trọng hơn hẳn. Chính bí quyết này khiến style của Hà Tăng luôn được chị em khen ngợi và muốn học theo.

Hà Tăng sở hữu đôi chân xương xẩu và khá thô, nhưng cô lại biết cách chọn giày dép phù hợp để tạo nên những outfit sang xịn

Hãy cùng điểm qua những đôi giày dép được Hà Tăng ưu ái, chị em chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều gợi ý hay ho cho tủ đồ của mình.

Trong chuyến nghỉ dưỡng ở trời Tây, Tăng Thanh Hà liên tục kết thân với 1 kiểu giày sục xinh xắn. Đây là "giày lười" nửa kín nửa hở với thiết kế mũi tròn, quai da cùng đế cao su êm, chỉ cần xỏ vào là có thể đi ngay mà không cần tốn thời gian buộc dây hay chỉnh trang. Món đồ này hợp diện trong thời tiết se lạnh, mix cùng quần suông và áo gile hay sơ mi đều rất hợp, mang đến diện mạo sành điệu, năng động.

Trong tủ giày của Tăng Thanh Hà, sneaker luôn chiếm vị trí quan trọng. Dù sở hữu nhiều mẫu mã và thương hiệu khác nhau, dễ nhận ra cô vẫn ưu ái những thiết kế giày trắng hơn cả. Đây là lựa chọn vừa tinh giản vừa tôn dáng, lại cực kỳ dễ phối cùng mọi kiểu outfit. Bất kể là đông sang hè, những đôi sneaker trắng luôn xuất hiện trong phong cách thường ngày của Hà Tăng, lúc kết hợp với quần jeans năng động, lúc đi cùng váy áo nhẹ nhàng.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m66 nhưng Tăng Thanh Hà vẫn thường xuyên diện các thiết kế dép cao gót để hoàn thiện phong cách. Ưu điểm của kiểu dép cao gót đế xuồng là vừa giúp ăn gian chiều cao, vừa mang lại sự thoải mái hơn so với dáng cao gót mũi nhọn. Hà Tăng thường ưu ái những đôi có thiết kế đơn giản, gam màu trung tính để dễ phối với váy maxi, quần jeans hay đầm suông. Nhờ đó, outfit của cô luôn toát lên vẻ trẻ trung, thanh lịch nhưng vẫn nhẹ nhàng, yêu kiều.

Tủ giày dép đa dạng của Tăng Thanh Hà phải nhắc ngay đến những chiếc guốc cao gót đế vuông. Tương tự như đế xuồng, kiểu dáng này cũng đem lại sự chắc chắn và thoải mái tuyệt đối khi di chuyển. Với phong cách ăn vận đơn giản, Hà Tăng thường chọn những thiết kế có gam màu trung tính để hài hòa tổng thể, tạo nên vẻ ngoài hiện đại, tinh gọn và nữ tính.

Là một trong những người lăng xê mốt giày lưới, Tăng Thanh Hà khiến nhiều tín đồ thời trang trầm trồ khi diện outfit đen toàn tập gồm áo đen, váy lụa đen, sau đó kết hợp cùng giày lưới đỏ rực. Chính điểm nhấn màu sắc này đã làm bừng sáng cả set đồ, khiến tổng thể trông vô cùng cuốn hút và sang xịn. Chị em mê giày lưới nhất định phải học ngay cách mix-match của Hà Tăng để nâng tầm phong cách.

