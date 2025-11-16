Fanpage aFamily

Hà Hồ khiến Kim Lý nghẹn ngào

Chhrist,
Chia sẻ
Thích0

Hà Hồ và 2 con gây bất ngờ, khiến Kim Lý vô cùng xúc động trong ngày sinh nhật

Hôm 13/11 vừa qua, Kim Lý vừa có buổi tiệc đón sinh nhật tuổi 42 ấm cúng bên cạnh người thân và bạn bè. Trên trang cá nhân, Hà Hồ cũng đăng tải bài post chúc mừng sinh nhật chồng kèm hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc. Trong đó, một video quay lại khoảnh khắc nữ ca sĩ bất ngờ dành tặng Kim Lý món quà sinh nhật đã làm anh nghẹn ngào, xúc động.

Hà Hồ khiến Kim Lý nghẹn ngào- Ảnh 1.

Hà Hồ cùng Subeo xuất hiện cùng bánh sinh nhật đã khiến Kim Lý không giấu nổi hạnh phúc.

Theo clip, khi mọi người đang hát mừng, Hà Hồ xuất hiện. Trước khi kịp mở quà, Kim Lý bị ép phải hoàn thành thủ tục - thổi nến từ chiếc bánh trên tay Subeo. Nam doanh nhân còn bị bạn bè chọc ghẹo, nhắc nhở hãy ước có thêm baby. Câu nói đùa khiến Hà Hồ cười khổ. Kim Lý sau đó cũng đã không giấu được nước mắt phải cần đến con gái Lisa an ủi.

Hà Hồ khiến Kim Lý nghẹn ngào- Ảnh 2.

Hà Hồ và Kim Lý là một trong những cặp đôi luôn nhận được nhiều sự chú ý của Vbiz. Cả 2 không chỉ thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh đẹp mà còn hay dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, ngọt ngào, khiến dân tình ngưỡng mộ.

Theo phunuso.baophunuthudo.vn Copy link 11/15/2025 16:39 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://phunuso.baophunuthudo.vn/ha-ho-tang-chong-chiec-dong-ho-top-3-the-gioi-kim-ly-nghen-ngao-193251115125120833.htm
Từ bỏ son dưỡng, 5 serum dưỡng môi này vẫn giúp bạn có đôi môi căng mọng bất ngờ
Chia sẻ
Thích0