Hà Hồ khiến Kim Lý nghẹn ngào

Hôm 13/11 vừa qua, Kim Lý vừa có buổi tiệc đón sinh nhật tuổi 42 ấm cúng bên cạnh người thân và bạn bè. Trên trang cá nhân, Hà Hồ cũng đăng tải bài post chúc mừng sinh nhật chồng kèm hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc. Trong đó, một video quay lại khoảnh khắc nữ ca sĩ bất ngờ dành tặng Kim Lý món quà sinh nhật đã làm anh nghẹn ngào, xúc động.

Hà Hồ cùng Subeo xuất hiện cùng bánh sinh nhật đã khiến Kim Lý không giấu nổi hạnh phúc.

Theo clip, khi mọi người đang hát mừng, Hà Hồ xuất hiện. Trước khi kịp mở quà, Kim Lý bị ép phải hoàn thành thủ tục - thổi nến từ chiếc bánh trên tay Subeo. Nam doanh nhân còn bị bạn bè chọc ghẹo, nhắc nhở hãy ước có thêm baby. Câu nói đùa khiến Hà Hồ cười khổ. Kim Lý sau đó cũng đã không giấu được nước mắt phải cần đến con gái Lisa an ủi.