Mùa đông vẫn nên mặc chân váy ngắn vì có 10 cách diện đẹp long lanh

Chân váy ngắn tưởng như là đặc trưng của mùa hè, nhưng item này vẫn có những phiên bản phù hợp với mùa đông. Chị em nên ưu tiên những mẫu chân váy đủ dày dặn như chân váy dạ, chân váy kaki hay chân váy đen đơn giản. Ngoài ra, cũng có không ít công thức diện chân váy ngắn đủ ấm áp, không hề lạc điệu với mùa lạnh.

Muốn phong cách mùa đông trở nên tươi mới, trẻ trung hơn, chị em hãy tham khảo 10 cách diện chân váy ngắn sành điệu sau đây:

Cardigan mỏng rất phù hợp với những ngày thời tiết không quá lạnh. Sự kết hợp giữa áo cardigan mỏng và chân váy dạ ngắn đã tạo nên bộ trang phục không chỉ ngọt ngào mà còn sang trọng, thanh lịch.

Chân váy nhung dài tới đầu gối gây ấn tượng bởi nét nữ tính, cổ điển. Dẫu vậy, khi kết hợp item này với áo cardigan, áo khoác màu be và giày búp bê tối giản, tổng thể trang phục lại toát lên nét trẻ trung, hiện đại. Công thức này lên hình sống ảo rất "chất", chị em nên ghim cho những buổi cà phê, dạo phố cuối tuần.

Áo len mỏng và chân váy dạ dáng ngắn tạo nên tổng thể trang phục đơn giản, trang nhã. Dẫu vậy, vẻ ngoài sẽ trở nên vô cùng sang chảnh nhờ sự xuất hiện của chiếc áo khoác lông. Bộ đồ còn được nâng cấp hiệu quả hơn nữa nhờ đôi boots cao cổ.

Ngay cả khi diện một bộ cánh mang tông màu đen trắng làm chủ đạo, chị em vẫn dễ dàng có được vẻ ngoài nổi bật. Trong khi áo len cổ chữ V tôn dáng cao ráo, thanh thoát thì đôi boots cao cổ lại đóng vai trò tăng độ sang chảnh, thời thượng, từ đó làm nổi bật cả bộ cánh.

Áo thun cổ cao vẫn luôn lý tưởng để mặc vào mùa lạnh. Vốn dĩ, chiếc áo thun màu xanh xám đã rất cuốn hút nên chỉ cần kết hợp cùng chân váy ngắn màu xám, tổng thể sẽ có sự hài hòa, nhưng không kém phần sang xịn mịn. Chiếc quần tất màu đen không chỉ góp phần giữ ấm, mà còn nâng cấp vẻ sang chảnh, thời thượng cho người mặc.

Áo len xám cổ bẻ chính là tâm điểm của bộ cánh trên. Mẫu áo này tạo điểm nhấn trẻ trung, nổi bật và còn toát lên nét sang trọng. Chị em sẽ dễ dàng có được tổng thể trang phục đầy nữ tính khi kết hợp mẫu áo này với chân váy ngắn. Muốn đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho bộ cánh, chị em nên chọn túi xách và boots màu đen.

Bộ cánh trên là gợi ý hoàn hảo cho mùa lễ hội. Chiếc áo cardigan len xù mang đến nét long lanh, yêu kiều cho người mặc. Trong khi đó, chân váy màu đen lại đảm bảo sự trang nhã, nữ tính cho bộ cánh. Một trong những cách đơn giản nhất để nâng cấp tổng thể trang phục đó là diện quần tất đen, đi boots cao cổ.

Đừng chỉ giới hạn style với chân váy trơn màu, một chiếc chân váy chấm bi là đủ sức để tạo điểm nhấn nổi bật, bắt mắt cho cả bộ cánh. Áo khoác lửng là nửa kia hoàn hảo của chân váy ngắn, lý do là bởi item này tôn dáng tối ưu, đồng thời mang tới sự trẻ trung, năng động cho bộ cánh.

Áo cardigan màu xám và chân váy ngắn màu đen không phải là một combo quá cầu kỳ. Thế nhưng, chiếc quần tất màu đỏ rượu đã tạo điểm nhấn vô cùng bắt mắt, sành điệu cho cả tổng thể. Ngoài ra, bộ cánh vẫn có sự hài hòa, thậm chí là càng thêm sang trọng nhờ chiếc túi xách mang tông màu nâu.

Chị em nên ghim ngay công thức trên cho mùa lễ hội. Áo len mỏng mang tông màu đỏ cũng rất phù hợp với xu hướng màu sắc trang phục hiện tại. Bằng cách kết hợp áo len màu đỏ với chân váy màu be, các nàng sẽ có được tổng thể trang phục hài hòa, tươi tắn và sang trọng. Quần tất dày màu đen giúp giữ ấm hiệu quả, mà vẫn đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể.

