5 thói quen khiến da lên mụn triền miên, còn rãnh nhăn li ti xuất hiện liên tục

Một làn da khỏe đẹp không chỉ đến từ mỹ phẩm đắt tiền, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào thói quen chăm sóc hằng ngày. Nhiều người dù đầu tư vào skincare kỹ lưỡng, nhưng da vẫn nổi mụn, xỉn màu hoặc lão hóa sớm - nguyên nhân nằm ở chính những hành động nhỏ tưởng chừng vô hại. Dưới đây là 5 thói quen phổ biến mà bạn nên loại bỏ ngay nếu muốn duy trì làn da mịn màng, khỏe khoắn lâu dài.

1. Dùng khăn mặt sau khi rửa mặt

Nhiều người có thói quen dùng cùng một chiếc khăn mặt trong nhiều ngày liền. Tuy nhiên, khăn ẩm là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi, đặc biệt là trong phòng tắm. Mỗi lần lau mặt, bạn vô tình đưa bụi bẩn, nấm mốc và vi khuẩn trở lại lên da, khiến da dễ nổi mụn, viêm đỏ, thậm chí hình thành mụn viêm sâu dưới da.

Giải pháp: Hãy thay khăn mỗi ngày, hoặc tốt hơn là dùng bông tẩy trang sạch để lau mặt, dùng một lần để đảm bảo vệ sinh. Nếu vẫn muốn dùng khăn vải, hãy phơi khô nơi thoáng khí và giặt sạch bằng nước nóng định kỳ.

2. Không làm sạch đồ dưỡng da định kỳ

Mỹ phẩm dưỡng da, cọ rửa mặt, máy massage, thanh lăn đá, gua sha, bông phấn, cọ makeup… đều là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da mặt. Khi không được vệ sinh thường xuyên, chúng tích tụ bụi, dầu thừa và vi khuẩn - nguyên nhân chính khiến da bị mụn ẩn, viêm nang lông hoặc dị ứng.

Giải pháp: Hãy rửa sạch các dụng cụ và sản phẩm dưỡng da ít nhất 1 lần/tuần, dùng xà phòng nhẹ hoặc dung dịch làm sạch chuyên dụng. Với cọ trang điểm, nên giặt 2–3 lần/tuần nếu bạn makeup thường xuyên.

3. Dùng mỹ phẩm makeup quá hạn sử dụng

Không ít người tiếc tiền nên vẫn sử dụng mỹ phẩm đã mở nắp từ lâu. Tuy nhiên, sản phẩm makeup sau khi mở nắp chỉ an toàn trong một thời gian nhất định - thường từ 6 đến 12 tháng. Khi quá hạn, thành phần dễ bị oxy hóa, biến chất, gây kích ứng, bí tắc lỗ chân lông và làm da yếu đi nhanh chóng.

Giải pháp: Luôn kiểm tra hạn sử dụng và ghi lại ngày mở nắp. Nếu sản phẩm có mùi lạ, tách nước, đổi màu thì nên bỏ ngay, dù chưa hết hạn in trên bao bì.

4. Tẩy trang qua loa, không làm sạch kỹ

Ngay cả khi không trang điểm, bụi mịn, kem chống nắng, dầu thừa và ô nhiễm môi trường vẫn bám lên da suốt cả ngày. Việc chỉ rửa mặt qua loa hoặc bỏ qua bước tẩy trang khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, da dễ xỉn màu, nổi mụn và nhanh lão hóa.

Giải pháp: Hãy tẩy trang kỹ mỗi tối dù không makeup. Nên chọn dầu tẩy trang hoặc nước micellar dịu nhẹ, mát-xa kỹ vùng chữ T và đường viền tóc. Sau đó rửa lại bằng sữa rửa mặt để đảm bảo da được làm sạch sâu nhưng không mất đi độ ẩm tự nhiên.

5. Không che chắn da khi ra đường

Dù bạn chăm dưỡng đến đâu, không bảo vệ da khỏi tia UV và bụi bẩn thì mọi nỗ lực gần như "công cốc". Ánh nắng mặt trời không chỉ gây sạm nám mà còn phá hủy collagen, khiến da nhanh chảy xệ và lão hóa sớm. Cộng thêm khói bụi ô nhiễm sẽ khiến da yếu đi, dễ kích ứng và mất sức sống.

Giải pháp: Hãy bôi kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi chỉ ở trong nhà hoặc trời râm mát. Kết hợp che chắn bằng mũ, khẩu trang, áo chống nắng để hạn chế tác động của bụi và tia cực tím.

Làn da phản ánh rõ nhất thói quen sống của bạn. Dù sở hữu sản phẩm dưỡng da cao cấp, nhưng nếu vẫn duy trì 5 thói quen trên, da sẽ rất khó khỏe mạnh lâu dài. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất - giặt khăn mặt, vệ sinh đồ skincare, tẩy trang kỹ, kiểm tra hạn mỹ phẩm và che chắn cẩn thận. Kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy da sạch hơn, ít mụn hơn và rạng rỡ hơn từng ngày.