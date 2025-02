Gu chọn giày của các nàng dâu hào môn: 5 mẫu mã tinh tế, phối kiểu gì cũng đẹp

Các nàng dâu hào môn thường sở hữu phong cách thời trang thanh lịch và sang trọng. Ngay cả đối với món thời trang phụ như giày dép, họ cũng lựa chọn khéo léo, tinh tế. Do đó, chị em có thể tham khảo được nhiều bí kíp mặc đẹp từ các nàng dâu hào môn. Gu chọn giày của các nàng dâu hào môn không quá cầu kỳ. Họ thường ưu tiên 5 mẫu giày dễ phối đồ, luôn chuẩn mốt sau đây:

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là món thời trang cần có trong tủ đồ của mọi chị em. Ưu điểm của mẫu giày này chính là sự chỉn chu, sang trọng, phù hợp để diện tới công sở hoặc khi dự sự kiện. Giày cao gót mũi nhọn còn mang đến hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng tối ưu.

Yêu thích sự đơn giản, chị em có thể sắm giày cao gót trơn màu trung tính như lựa chọn của Linh Rin. Phiên bản này trang nhã, rất dễ phối đồ. Bên cạnh đó, các nàng đừng bỏ qua mẫu giày nổi bật hơn là giày cao gót đính đá của Đỗ Mỹ Linh. Kiểu giày này sẽ tạo điểm nhấn long lanh cho tổng thể trang phục.

Giày hai tông màu

Giày hai tông màu là mẫu giày "ruột" của các quý cô sành điệu. Mẫu giày này mang vẻ đẹp vượt thời gian, giúp phong cách của chị em luôn chuẩn mốt. Giày hai tông màu sẽ giúp bộ cánh trở nên nổi bật, hút mắt hơn nhưng vẫn có sự hài hòa.

Các nàng dâu hào môn thường kết hợp giày hai tông màu với những set váy dịu dàng, thanh lịch. Nhờ vậy, họ có được tổng thể trang phục đầy tinh tế. Giày hai tông màu có nhiều biến tấu cho chị em lựa chọn, chẳng hạn như giày mũi nhọn hay giày mũi tròn cổ điển.

Giày loafer

Giày loafer là mẫu giày bệt rất đáng sắm cho tủ đồ vì nó không bao giờ lỗi mốt. Mẫu giày này không chỉ có sự cá tính mà còn ghi điểm thanh lịch, sang trọng. Giày loafer khá nhẹ chân nên phù hợp để diện từ mùa xuân sang hè.

Chị em nên chọn giày loafer mang tông màu trung tính để dễ phối màu sắc. Ngoài ra, các nàng cần chú trọng đến khoản tôn dáng khi đi giày loafer. Cụ thể, chị em nên học hỏi Tăng Thanh Hà và Tường San, kết hợp giày loafer với chân váy ngắn hoặc quần dài trên mắt cá chân để tôn dáng cao ráo.

Giày màu be

Giày màu be được coi là "bảo bối" tôn dáng dành cho nàng có chiều cao khiêm tốn. Lý do là bởi, mẫu giày này gần với màu da nên tạo cảm giác chân dài, dáng cao hơn. Giày màu be còn ghi điểm thanh lịch, trang nhã nhưng vẫn trẻ trung.

Với từng ấy ưu điểm, giày màu be chính là "chân ái" của nhiều nàng dâu hào môn sành mặc. Các nàng nên tham khảo một số phiên bản giày màu be như giày búp bê ngọt ngào hay giày gót vuông cổ điển của cặp chị em dâu Tăng Thanh Hà và Linh Rin.

Giày sneaker trắng

Các nàng dâu hào môn sang chảnh cũng không bỏ qua giày sneaker trắng trẻ trung, năng động khi xây dựng phong cách. Giày sneaker trắng đem lại cảm giác thoải mái, êm chân khi đi, rất phù hợp với những buổi dạo phố hay chuyến du lịch.

Giày sneaker trắng không chỉ "hack" tuổi hiệu quả mà còn có sự nữ tính, trang nhã. Vì vậy, các nàng có thể kết hợp giày sneaker trắng với váy điệu đà hoặc set áo và quần năng động.

Ảnh: Instagram các nhân vật