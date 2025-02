4 mẫu giày hoàn hảo dành cho phụ nữ 40+ có chiều cao khiêm tốn

Giày dép đóng vai trò quan trọng khi xây dựng phong cách. Món thời trang này sẽ giúp chị em hoàn thiện những tổng thể trang phục hài hòa, chuẩn mốt. Chưa hết, một số kiểu giày còn mang đến hiệu quả tôn dáng, giúp kéo chân dài hơn, từ đó vẻ ngoài thêm cuốn hút. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi có chiều cao khiêm tốn, những mẫu giày thanh lịch và giúp "hack" dáng chính là lựa chọn đáng đầu tư nhất cho tủ đồ xuân và hè 2025.

Sau đây là 4 mẫu giày hoàn hảo dành cho phụ nữ 40+ sở hữu chiều cao khiêm tốn:

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là mẫu giày không còn xa lạ đối với phái đẹp. Kiểu giày này không bao giờ lỗi mốt, luôn xứng đáng để bổ sung cho tủ đồ. Chi tiết mũi nhọn là đắt giá nhất vì tạo hiệu ứng chân thon dài, tôn dáng thanh thoát. Giày cao gót mũi nhọn phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh, chẳng hạn như tới công sở, dự sự kiện hay đi cà phê cuối tuần.

Sự xuất hiện của đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp tổng thể trang phục của chị em thêm sang trọng, tinh tế. Bên cạnh giày cao gót thiết kế tối giản, phụ nữ 40+ đừng bỏ qua những biến tấu như giày gắn nơ mảnh, giày có quai cổ chân để phong cách thêm mới mẻ.

Giày màu be

Giày màu be nên có mặt trong tủ đồ của các quý cô trên 40 tuổi sành điệu. Kiểu giày này mang đến rất nhiều công dụng. Cụ thể, giày màu be sẽ tạo cảm giác chân dài hơn, giúp tăng chiều cao hiệu quả. Giày màu be còn có sự trang nhã, dịu dàng, kết hợp ăn ý với mọi kiểu trang phục.

Phụ nữ trên 40 tuổi có thể ưu tiên những mẫu giày màu be đang thịnh hành như giày cao gót mũi nhọn, sandal hoặc giày búp bê… Mẹo diện giày màu be đẹp xuất sắc chính là kết hợp với những outfit mang tông màu sáng làm chủ đạo.

Giày mule cao gót

Giày mule cao gót là lựa chọn lý tưởng cho tủ đồ mùa hè sắp tới. Mẫu giày này tạo cảm giác thoáng mát và thoải mái khi diện. Giày mule được các quý cô sành điệu ưa chuộng từ năm này qua năm khác là bởi nó giúp bộ trang phục trở nên nổi bật, thú vị hơn. Ngoài ra, giày mule còn tạo cảm giác thanh thoát và cao ráo cho vóc dáng.

Chị em nên chọn giày mule màu trung tính để dễ dàng kết hợp với mọi kiểu trang phục. Ngoài ra, giày mule ánh bạc cũng đáng tham khảo vì tạo cảm giác long lanh cho bộ đồ, đồng thời không khó phối màu sắc.

Sandal cao gót

Sẽ là một thiếu sót nếu tủ giày mùa xuân và hè 2025 của chị em không có những đôi sandal cao gót. Ưu điểm của sandal cao gót là sự thoải mái, thoáng chân. Ngoài ra, sandal cao gót còn kéo chân hiệu quả, đặc biệt là khi chị em ưu tiên sandal quai ngang, sandal quai mảnh… Mẫu giày phóng khoáng này không chỉ phù hợp với trang phục dạo phố, mà còn có thể mix cùng những outfit công sở thanh lịch, hay bộ cánh dự tiệc lung linh.

Sandal cao gót kết hợp ăn ý nhất với những kiểu trang phục như váy điệu đà, quần jeans năng động, cá tính.

Ảnh: Sưu tầm