Gợi ý loạt đồ chơi bố mẹ nên mua làm quà 1/6, con chơi vừa vui vừa kích thích phát triển trí tuệ, kĩ năng

Ngày 1/6 sắp tới, hẳn bé nào cũng háo hức được nhận những món quà của bố mẹ. Tuy nhiên, thay vì thích gì mua nấy, thấy vừa mắt là chọn ngay thì bố mẹ nên cân nhắc món đồ nào vừa nhiều chức năng vừa giúp bé cảm thấy thích thú. Để kích thích óc sáng tạo cũng như góp phần phát triển tính cách, tâm lý cho trẻ, bố mẹ nên mua đồ chơi cho con dựa vào độ tuổi, kỹ năng và tính cách của bé. Dưới đây là một số gợi ý về các món đồ bố mẹ nên mua cho con, phụ huynh có thể tham khảo.

0 - 12 tháng tuổi

1. Quyển sách vui học đa năng cho bé

Quyển sách theo chủ đề trường học chứa đầy các hoạt động vui nhộn, đèn nhiều màu, âm thanh và âm nhạc 3 cấp độ học theo giai đoạn với hơn 40 bài hát, âm thanh và cụm từ về bảng chữ cái, số đếm 1-10, màu sắc và hình dạng, từ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và thời tiết.

Nhấn các nút của máy tính để phát sáng, quay bánh xe màu hoặc nhấn bút chì để kích hoạt đèn, âm thanh và nhạc sôi động. Rất nhiều hoạt động thực hành bao gồm cửa hình dạng ú òa, thanh trượt kính lúp, thước đo lật lên và trượt hạt clacker chắc chắn sẽ khiến bé mê mẩn.

2. Thảm chơi cao cấp hình vuông nhiều họa tiết

Thảm nằm chơi hình vuông cao cấp cực kỳ êm ái, mềm mại mang đến sự dễ chịu và thoải mái cho bé trong những giờ vui chơi khám phá thế giới xung quanh. Các con vật nhồi bông nhỏ nhắn, dễ thương nhiều màu sắc đi kèm với thảm chơi để bé ngắm nhìn hoặc cầm nắm thỏa thích. Chất liệu cao cấp, cực kỳ an toàn cho sự phát triển của bé trong giai đoạn đầu đời.

3. Đồ chơi xếp chồng lúc lắc

Đây là bộ sản phẩm được thiết kế vô cùng nổi bật với đa dạng màu sắc, kích thước với các vòng tròn khác nhau được xếp chồng lên một cách ngay ngắn. Sản phẩm giúp các bé thư giãn, học hỏi về màu sắc, hình dạng và rèn luyện khả năng vận động linh hoạt của trẻ sơ sinh.

- Vì là đồ chơi sơ sinh dành cho các bé từ 6 tháng tuổi trở lên nên chất liệu sản phẩm an toàn tuyệt đối, không gây hại đến sức khỏe.

- Bề mặt được thiết kế láng mịn, không gây trầy xước da tay.

- Gồm có các màu sắc quen thuộc như: xanh, đỏ, cam, vàng, giúp các bé dễ nhận dạng và ghi nhớ, áp dụng vào đời sống.

- Vòng tròn được sắp xếp với kích thước nhỏ dần từ trên xuống dưới, xếp chồng gọn gàng với đế cố định.

- Các bé có thể cầm, lắc, xếp các vòng tròn với nhau theo vị trí tùy ý.

4. Đồ chơi chút chít hổ con

Đây là đồ chơi cho bé của thương hiệu Toyroyal mô phỏng hình ảnh của chú hổ dễ thương, ngộ nghĩnh giúp bé học hỏi và nhận biết tốt về hình dáng, mà sắc và khả năng tư duy.

Đặc điểm nổi bật của đồ chơi chút chít hổ con: được làm từ chất liệu nhựa dẻo cao cấp, đảm bảo an toàn cho bé khi chơi. Đồ chơi được cấp chứng chỉ đạt chuẩn chất lượng đồ chơi an toàn của Nhật Bản vì thế ba mẹ có thể an tâm hơn khi lựa chọn.

5. Thú bông kèm khăn

Được làm từ chất liệu vải siêu mềm mại và ấm áp, sản phẩm thú bông kèm khăn đáng yêu sẽ giúp bé cảm thấy an tâm và đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

1-3 tuổi

1. Tàu lửa học đếm số

Bộ đồ chơi với 10 viên gạch số để trẻ mới biết đi có thể vui chơi thỏa thích. Trẻ mới biết đi có thể đặt các viên gạch số lên và ra khỏi toa xe, xếp chúng theo đúng thứ tự và xây chúng lại với nhau thành một bức tường số. Với bánh xe di chuyển, mái che mở và các nhân vật thân thiện để chia sẻ niềm vui, chuyến tàu số sẽ đưa trẻ mới biết đi của bạn đến một thế giới chơi giàu trí tưởng tượng và phát triển.

2. Bập bênh chòi chân 2 trong 1 hình thú

Chiếc xe này có thiết kế 2 trong 1, chuyển từ bập bênh thành xe chòi chân cho bé. Chất liệu an toàn đảm bảo quá trình bé vui chơi không gặp nguy hiểm. Chất liệu PE thân thiện môi trường, kết cấu bền chắc, các chi tiết bo tròn nhẵn.

3. Bộ bóng Bowling

Bộ đồ chơi vận động của thương hiệu Anto mô phỏng bộ bóng bowling nhiều màu sắc chắc chắn sẽ thu hút sự hứng thú của bé cũng như giúp bé học nhận diện màu sắc tốt hơn.

Sản phẩm được làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PP, bên ngoài là lớp sơn cao cấp được nhập khẩu từ Hàn Quốc nên cha mẹ hoàn toàn an tâm về chất lượng nguyên liệu của bộ bóng này sẽ không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

Bề mặt của những quả bóng hay bowling đều được xử lý rất cẩn thận, không sắc cạnh nên an toàn cho làn da của bé. Bộ sản phẩm gồm 2 quả bóng và 10 quả bowling với kích thước vừa phải, phù hợp với bàn tay của bé để bé dễ dàng cầm chơi.

4. ORI làm nhà thiết kế nội thất

Búp bê ORI làm nhà thiết kế nội thất là dòng búp bê cao cấp, mô phỏng nhân vật ORI trong phim hoạt hình Công Chúa Ori được nhiều bạn nhỏ yêu mến. Cùng ORI hóa thân thành một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp và khám phá thêm nhiều điều thú vị của công việc này nhé. Hãy trổ tài sắp xếp nhà cửa thật đẹp, biến hóa chiếc kệ yêu thích thành chiếc giường đọc sách xinh đẹp!

Bộ đồ chơi còn đi kèm nhiều phụ kiện khác nhau liên quan đến công việc thiết kế nội thất để bé thỏa sức tưởng tượng, chơi đùa với cô nàng búp bê ORI xinh đẹp. Các bé có thể sưu tập nhiều búp bê Công Chúa ORI để làm phong phú cho bộ sưu tập của mình.

5. Đồ chơi câu cá Nimo

Để các bé có những giờ chơi bổ ích, thú vị sau những giờ học trên lớp hay những ngày nghỉ ở nhà có thể cùng chơi với bạn bè, anh chị em trong gia đình thì bố mẹ thường lựa chọn cho các bé những món đồ chơi an toàn, mang tính giải trí lành mạnh cao. Đồ chơi câu cá Nimo sẽ là một gợi ý đáng yêu mà bố mẹ có thể dành tặng cho bé. Đồ chơi được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, an toàn với làn da của bé. Thiết kế đồ chơi thông minh mang đến cho bé trò chơi thú vị giúp phát triển các giác quan, rèn luyện sự khéo léo.

4-6 tuổi

1. Bộ đồ chơi xếp hình, ghép hình

- Giúp bé giải trí, thoải mái tinh thần, cảm thấy thư giãn hơn vào những lúc căng thẳng.

- Kích thích sự phát triển của trí não giúp tăng cường trí thông minh của bé.

- Giúp bé khám khá, mang lại cho bé sự sáng tạo không ngừng về thế giới, tương lai. Sự sáng tạo ở trẻ sẽ làm mẹ phải ngạc nhiên. Vì bé chưa nhận thức được nhiều về cuộc sống nên sự sáng tạo của bé là một sự phát triển hoàn toàn hồn nhiên và trong sáng nhất theo suy nghĩ non nớt của trẻ.

- Giúp bé chơi ngoan hơn, không phiền nhiễu với cha mẹ.

- Chất liệu: Sản phẩm đồ chơi cho bé được làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé.

- Được sản xuất 100% bằng nhựa nguyên sinh, sản phẩm đã được kiểm định chất lượng và chứng nhận tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2. Két sắt tiết kiệm

Két sắt tiết kiệm độc đáo dạy bé cách quản lý tài chính và tiết kiệm tiền ngay từ khi còn nhỏ.

- Đặt tiền vào trước khe hút tiền, tiền sẽ được hút tự động.

- Để mở khóa: Ấn mật khẩu 4 số sau đó chạm vào nút vân tay, cửa sẽ tự động mở.

- Mật khẩu mặc định ban đầu là 0000. Để đổi mật khẩu: Lúc cửa mở, giữ nút * sau đó nhập mật khẩu 4 số mới vào, nhấn # để xác nhận. Mật khẩu sẽ được tự động chuyển về mặc định 0000 sau khi tháo pin.

- Không chỉ có vậy, sản phẩm còn có chế độ phát nhạc với 3 bài nhạc vui nhộn.

- Ấn đồng thời * và # để bật chế độ phát nhạc. Ấn # để thoát chế độ phát nhạc.

3. Máy ảnh thổi bong bóng

Máy ảnh nhiều màu sắc, thổi ra những chùm bong bóng tuyệt đẹp chắc chắn sẽ khiến các bé thích mê. Với cách sử dụng khá đơn giản, bé chỉ cần sử dụng dung dịch tạo bọt đi kèm pha với ít nước và đường rồi khuấy đều. Sau đó cho vào ngăn đựng trên đồ chơi và thổi bong bóng. Bé cũng có thể dùng xà phòng pha với nước để chơi lại nhiều lần nữa đấy.

4. Đồ chơi nhà bếp trẻ em

Lợi ích từ bộ đồ chơi nấu ăn:

-Giúp trẻ đam mê nấu ăn ngay từ khi còn nhỏ, màu sắc tươi sáng đảm bảo cả mẹ và bé sẽ ưng.

- Đồ chơi nấu ăn chất lượng cao được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, làm từ nhựa nguyên sinh, có chứng nhận chất lượng.

- Bộ đồ chơi nấu bếp giúp bé học hỏi được nhiều điều bổ ích, rèn luyện tính ngăn nắp và trở nên năng động, khéo léo hơn.

