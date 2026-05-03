Góc sống ảo “chui” quyền lực nhất Met Gala: Jennie phải tranh suất check-in, năm nào netizen cũng hóng
Hàng năm, ngoài váy áo lồng lộn, Met Gala còn gây sốt với một góc sống ảo.
Met Gala có thể đổi chủ đề từng năm nhưng có một thứ đặc sản mà năm nào cũng có đó là những bức ảnh selfie, ảnh hậu trường trong nhà vệ sinh sự kiện. Nếu thảm đỏ là nơi nghiêm túc, mọi thứ được stylist/khách mời tính toán kĩ lưỡng đến từng chi tiết thì phía sau cánh cửa nhà vệ sinh ở đây lại là một Met Gala phiên bản hoàn toàn khác. Đó là nơi các celeb tụ tập và tạo ra những khoảnh khắc viral mà không một ekip nào có thể dàn dựng trước.
Chính vì thế, những tấm hình đặc biệt này đã trở thành một “thông lệ ngầm” hàng năm của các khách mời. Ngoài váy áo đắt tiền, xa hoa, những khoảnh khắc đời thường của dàn celeb đình đám cũng là thứ luôn được dân tình mong đợi để chiêm ngưỡng mỗi mùa Met Gala.
Hiện tượng này thực sự bùng nổ từ năm 2016 - 2017, khi một nhóm celeb đình đám bất ngờ tụ lại trong nhà vệ sinh và chụp chung một tấm ảnh. Khoảnh khắc ấy không được set-up sẵn, cũng không bố cục phức tạp, nhưng lại mang đúng vibe “after party thu nhỏ” và ngay lập tức viral MXH. Và ngay từ đó, hễ cứ đến Met Gala là rất nhiều người nổi tiếng lại thực hiện “thông lệ” ngầm này.
Điểm khiến những tấm ảnh này gây nghiện nằm ở sự đối lập quá rõ. Ngoài kia, ai cũng là “fashion icon”, bước đi với váy áo lồng lộn, concept rõ ràng, thần thái sắc lạnh. Nhưng bước vào nhà vệ sinh, tất cả bỗng… bình thường trở lại. Họ cùng chen chúc trong một khung gương, cười phá lên, tạo dáng lầy lội. Không còn khoảng cách ngôi sao, chỉ còn một nhóm người đang vui hết mình trong một không gian chật hẹp. Chính khung cảnh lộn xộn có phần thiếu hoàn hảo ấy lại tạo ra cảm giác chân thật, thứ mà đôi khi, những bức hình được dàn dựng kỹ lưỡng nhất cũng không chạm tới.
Không dừng lại ở đó, rất nhiều netizen mong chờ được ngắm “bathroom selfie” sau khi thảm đỏ Met Gala kết thúc bởi những tấm hình này sẽ trở thành nơi hiếm hoi mà các “vũ trụ” khác nhau của showbiz va vào nhau. Nếu như trên thảm đỏ, các ngôi sao thường đi một mình hoặc đi theo cặp đôi thì tại khung hình hậu trường ở Met Gala, netizen có thể nhìn thấy những “tổ hợp random” cùng tụ tập, xuất hiện chung (dù là vô tình chụp được hay có chủ đích). .
Một đoạn video hậu trường của Met Gala 2019 gây viral không chỉ vì độ hài hước mà còn bởi khoảnh khắc random khi Katy Perry nghỉ giải lao trong nhà vệ sinh thì va phải Jenifer Lopez.
Chưa hết, độ viral của những bức ảnh này còn đến từ cảm giác “càng cấm càng làm”. Met Gala vốn hạn chế khách mời tham dự dùng điện thoại, nên mỗi tấm selfie lọt ra ngoài đều giống như một kiểu “leak hậu trường”. Và đã là leak, thì đương nhiên càng khiến dân tình tò mò.
Cuối cùng, thứ khiến bathroom selfie trở thành “đặc sản” không phải vì nó đẹp hơn thảm đỏ – mà vì nó thật hơn, “đời” hơn. Khi phần “diễn” kết thúc, đây gần như là nơi duy nhất các celeb được xả vai: cười lớn hơn, đứng sát nhau hơn và thoải mái hơn.
Mỗi mùa Met Gala trôi qua, người ta có thể chợt quên bộ váy nào đẹp nhất nhưng gần như không bao giờ quên những tấm selfie trong nhà vệ sinh. Vì ở đó, các ngôi sao được trở về làm chính họ.