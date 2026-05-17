Thời gian gần đây, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đình đám nhất nhì làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My luôn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng, nàng WAG Doãn Hải My cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về phong cách thời trang hậu kết hôn và sinh con. Có nhiều người cho rằng Doãn Hải My đang quá "an toàn", có phần đơn điệu và thiếu đột phá so với thời con gái. Không đáp trả bằng lời nói, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mới đây đã có màn "lên đồ" cực gắt như một lời khẳng định về gu thẩm mỹ đa dạng của mình.

Trong loạt ảnh mới nhất vừa được chia sẻ, Doãn Hải My khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi rũ bỏ những bộ cánh "kín cổng cao tường" để khoác lên mình những thiết kế trễ nải, tôn vinh tối đa lợi thế hình thể. Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn chính là vòng một "ngồn ngộn", cuốn hút được phô diễn khéo léo qua những chiếc áo và váy khoét sâu. Dù đã là "mẹ bỉm", nhưng thần thái rạng rỡ cùng vóc dáng chuẩn chỉnh của người đẹp vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải thầm ngưỡng mộ.

Không thể phủ nhận, dù thay đổi sang phong cách sexy, quyến rũ nhưng Doãn Hải My vẫn giữ được nét tinh tế, sang trọng đặc trưng. Cô không lạm dụng khoảng hở quá đà mà chọn những thiết kế có điểm nhấn vừa đủ, kết hợp cùng layout trang điểm trong trẻo để tạo nên một tổng thể hài hòa. Sự kết hợp giữa nét ngây thơ trên khuôn mặt và sự nóng bỏng của hình thể tạo nên một sức quyến rũ riêng, giúp cô ghi điểm trong mắt fan hâm mộ.

Đa số ý kiến đều cho rằng nhan sắc của Doãn Hải My ngày càng thăng hạng, mặn mà hơn sau khi kết hôn. Việc làm mới hình ảnh không chỉ giúp cô thoát khỏi cái mác "một màu" mà còn khẳng định sức quyến rũ riêng biệt của một hot mom đình đám trong làng WAGs Việt. Có vẻ như sau thời gian dài trung thành với style "nàng thơ", Doãn Hải My đã sẵn sàng cho những thử nghiệm táo bạo hơn, cá tính hơn.