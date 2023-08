Giúp con đam mê và yêu thích học tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ nhờ 3 nguồn tài liệu đơn giản này

Ngày nay giao tiếp tiếng Anh tốt là một trong những kĩ năng cần thiết để gia tăng cơ hội phát triển và hòa nhập với thế giới. Nhiều cha mẹ quan tâm và định hướng dạy tiếng Anh cho trẻ ngay từ lúc nhỏ. Nhiều bà mẹ đã cho con học ngoại ngữ này từ sớm với một số phương pháp khác nhau. Dưới đây là gợi ý về 3 nguồn tài liệu dạy học để con yêu tiếng Anh từ nhỏ, hy vọng có ích cho các phụ huynh khác.

1. Học tiếng Anh qua các ứng dụng có sẵn trên điện thoại

Đối với những đứa trẻ, thay vì sử dụng điện thoại, máy tính bảng cho những trò chơi thì bố mẹ hoàn toàn có thể tải những phần mềm giúp bé học tiếng Anh hiệu quả. Các trò chơi này có đặc điểm là nhiều màu sắc, nội dung rõ ràng, giúp con yêu thích, học mà chơi, chơi mà học với môn tiếng Anh.

Một số phần mềm hữu ích được nhiều bố mẹ lựa chọn có thể kể đến:

- Monkey Junior: Lượng từ vựng và mẫu câu khổng lồ giúp trẻ tích lũy và tư duy trực diện hơn 3.000 từ vựng, 6.000 mẫu câu thuộc nhiều chủ đề tiếng Anh trong giai đoạn đầu tiếp xúc, tạo nền tảng vững vàng để trẻ có thể học lên các trình độ cao hơn.

Với app này, bé sẽ phát âm chuẩn ngay từ khi bắt đầu học với các audio do chính người bản xứ đọc. Đề ra một lộ trình cấu trúc bài học giúp trẻ học hiệu quả hơn cũng như tối ưu được thời gian học. Đặc biệt, việc học có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi không cần kết nối mạng.

- English Kids Songs: là phần mềm tiếng Anh sử dụng những bài hát dễ thương, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trẻ em để giúp trẻ học tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Phần mềm có bài hát thiếu nhi tiếng Anh quen thuộc như: Jingle Bells, Silent Night, Deck the Halls, Happy Birthday,... phù hợp với trẻ ở mọi lứa tuổi vì âm nhạc không hề có sự phân biệt khi nghe những bản nhạc ngộ nghĩnh, đáng yêu.

- Kids Preschool Learning Game: Hơn 25 trò chơi tương tác miễn phí thú vị dành cho trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo để giúp trẻ có một khởi đầu tốt hơn trước khi đến trường. Các hoạt động và trò chơi giáo dục được thiết kế đẹp mắt với các nhân vật hoạt hình đầy màu sắc và thú vị dành cho trẻ em. Giúp trẻ em trong việc học bảng chữ cái, số, màu sắc,... trong khi chơi trò chơi.

2. Website truyện tranh cho bé đọc trực tuyến

Mẹ cũng có thể cho con nghe và luyện đọc theo giọng của người bản xứ, từ những mẩu truyện đơn giản đến phức tạp. Bé hoàn toàn có thể nghe dần và sau đó bắt chước lại. Bố mẹ cũng có thể ngồi học cùng con, cổ vũ để bé học tốt hơn. Một số website hữu ích có thể kể đến:

- Storylineonline.net: Gồm các truyện tranh được kể qua giọng đọc hết sức thú vị.

- Britishcouncil.vn: Nguồn truyện phong phú cho trẻ dưới 13 tuổi. Đây còn là trang cho các bé học tiếng Anh phong phú.

- Kidsworldfun.com: Trang web gồm rất nhiều truyện ngắn hay và nổi tiếng cho trẻ. Ngoài truyện ra còn có các video, câu đố, games...

3. Kênh Youtube nghe tiếng Anh cho bé

- Kid's Tivi: Hàng ngàn video dễ thương được thiết kế gần gũi như những người bạn sẽ giúp trẻ học tiếng Anh từ căn bản: bảng chữ cái, số, con vật,… cho đến các bài hát, câu chuyện… Ngoài ra, nội dung của các video này đều đầy tính nhân văn và lành mạnh nên các mẹ có thể yên tâm cho con xem mà không phải thấp thỏm lo lắng ảnh hưởng không tốt đến nhân cách trẻ.

- Dream English Kids: Đây là kênh lý tưởng cho các em nhỏ thích âm nhạc, yêu ca hát. Bài học về hình học, màu sắc, động vật… đều ở trong những bài hát vui vẻ được hướng dẫn bởi anh chàng yêu trẻ con - Matt. Ca khúc trên kênh đều có vần điệu dễ nhớ, các trò chơi thì dễ bắt chước làm theo phù hợp với trẻ em nói chung, trẻ mẫu giáo, và cả trẻ cần giáo dục đặc biệt, trẻ tự kỷ… Qua hướng dẫn của Matt, các bé sẽ luyện được vốn từ, cách phát âm chuẩn.

- HooplaKidz: Thu hút một lượng người theo dõi khổng lồ (hơn 2 triệu). Kênh này đưa tiếng Anh vào đầu các em nhỏ chưa đi học tiểu học bằng hệ thống video với nhân vật đinh như Annie, Ben và Mango khiến trẻ thấy như chơi cùng bạn bè. Ngoài dạy tiếng Anh qua âm nhạc, bài học theo chủ điểm, kênh này còn dạy trẻ về cách hành xử đúng đắn, tạo lập thói quen, nền đạo đức tốt. Hình ảnh tươi sáng, đẹp của kênh là điểm cộng nữa giúp trẻ thẩm thấu kiến thức tốt hơn.

- Appu Series: Nếu muốn cùng con thưởng thức tiếng Anh với nhiều hình thức khác nhau thì Appu Series là lựa chọn khó bỏ qua. Một loạt video hoạt hình và cả hoạt cảnh do người thật đóng với tình tiết lôi cuốn, dễ đem lại hứng thú cho trẻ em. Xem kênh này, trẻ ít bị chán do có thể thay đổi từ video nghe kể chuyện, đọc thơ cho đến làm toán… loại nào cũng có.

Ngoài các bài hát, kênh cũng phân chia ra các bài học về từ vựng riêng theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp, những tình huống hội thoại ngắn, loạt câu chuyện bình dị đời thường dạy cách cư xử, hình thành nhân cách tốt cho trẻ…

- BookBox Inc: Đây là kênh dành cho các bé thích nghe kể chuyện, hứng thú với truyện cổ tích, ngụ ngôn… Xem Bookbox các em được thưởng thức truyện bằng cả mắt và tai. Ngoài ra, do có phần phụ đề cũng bằng tiếng Anh đi theo tiếng người kể nên BookBox Inc. thích hợp với cả các em đã đọc được chữ. Kênh này giúp tăng cường tối đa kỹ năng nghe, đọc, từ vựng của trẻ.