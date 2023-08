Lan Phương hạnh phúc khoe những điều con gái được học ở trường mầm non quốc tế xịn sò nhiều người mơ ước

Lan Phương là nữ diễn viên nổi tiếng quen thuộc trên các kênh truyền hình và nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi lối diễn xuất ấn tượng. Nữ diễn viên và ông xã người Anh tên David Duffy gặp nhau khi đang quay phim, từ đó tới nay anh luôn nằm trong danh sách những ông chồng yêu thương và chiều chuộng vợ nhất Vbiz.

Trái ngọt của 2 người là em bé Lina, chào đời vào tháng 5/2018. Có lẽ nhờ được hưởng gen trội từ người bố cao 2,04m nên bé Lina chỉ mới 5 tuổi đã sở hữu đôi chân dài miên man, thẳng tắp khiến ai cũng ghen tỵ.

Nhiều người tò mò không biết với khả năng tài chính tốt và vốn tiếng Anh sẵn có, không biết Lan Phương sẽ chọn trường mầm non cho con gái thế nào. Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ, bé Lina hiện đang học tại lớp Stars - lớp lớn nhất của Sky International Preschool Vietnam, cơ sở Starlake, một trường quốc tế tại Hà Nội.

Lina rất thích đi học.

"Năm học mới đầy háo hức của Lina cùng Sky International Preschool Vietnam

Sau một kì nghỉ hè dài, Lina vô cùng háo hức quay trở lại Sky - gặp lại các bạn và các thầy cô. Năm nay Lina đã lên lớp Stars - lớp lớn nhất của trường Mầm Non Quốc Tế Sky, và mẹ tin Lina sẽ có những hành trình khám phá mới để tự tin bước vào lớp Một.

Một năm ở Sky, Lina đã "lớn lên" thật là nhiều với những ngày đến trường thú vị.

Lina được tự do khám phá những gì con thích với các hoạt động đa dạng, sáng tạo. Từ những bức thư các thầy cô gửi về mỗi tuần, mẹ biết Lina đã có những "dự án học tập" siêu hay ho. Như tuần này, Lina và các bạn học kỹ năng đếm số tự nhiên qua việc khám phá các vật liệu hạt ở lớp. Những kỹ năng và kiến thức tư duy quan trọng như kỹ năng số đếm, ngôn ngữ,... được Lina học thật dễ dàng qua phương pháp học mà chơi - chơi mà học đặc biệt của trường Sky, khi các bạn nhỏ chính là những "nhà lãnh đạo" trong hành trình vui chơi của mình, và các cô ở Sky cùng Lina khám phá khả năng của bạn mỗi ngày.

Lina cũng ngày càng tự tin khi con kết bạn với rất nhiều bạn từ các đất nước khác nhau; mỗi ngày đến trường của Lina là một ngày với thật nhiều điều mới mẻ từ các câu chuyện, các trò chơi và nền văn hóa.

Chắc chắn Lina sẽ có một năm học với nhiều điều mới cùng Sky!", Lan Phương tâm sự.

Cô bé hào hứng tham gia trải nghiệm cùng các bạn trong lớp

Có thể thấy, Lan Phương hoàn toàn hài lòng khi cho con gái theo học tại trường quốc tế này. Những gì cô bé được trải nghiệm cũng vô cùng thú vị, hạnh phúc mỗi ngày đến trường và làm quen nhiều điều mới, học mà chơi, chơi mà học.

Ai cũng khen Lina là một cô bé rất xinh xắn, đáng yêu, thích và làm được nhiều thứ cùng một lúc. Lan Phương cũng từng chia sẻ cô cảm nhận con khá thông minh, nhanh nhẹn, vui vẻ, tình cảm, hiểu chuyện và nhiều năng lượng giống như mẹ vậy. Dù vậy, người hâm mộ đều khẳng định, cô bé Lina được như vậy chính là nhờ cách dạy dỗ, quan tâm và chăm sóc con gái chu đáo của nữ diễn viên.

Ngoài lựa chọn cho con môi trường học tập tốt, phương pháp giáo dục tại nhà của bố mẹ cũng không kém phần quan trọng. Lan Phương cũng chú trọng điều này khi dành nhiều thời gian cho con, đưa bé đi chơi khắp mọi nơi và đặc biệt là có quan điểm không sử dụng đòn roi với bé.

Trường Sky International Preschool Vietnam (trường mầm non quốc tế Sky) xịn sò thế nào

- Tiền thân của trường là Trường Mầm non Quốc tế Little House (SLH). Hệ thống trường được thành lập năm 1994 và là trường Mầm non 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hà Nội. Đến ngày 1/4/2023, trường chính thức đổi tên thành Sky International Preschool Vietnam.

- Phương pháp học tiên tiến: Ở Sky, Tiếng Anh là ngôn ngữ học và chơi chính của các bạn nhỏ. Với phương pháp dựa trên trò chơi và định hướng trẻ tự chủ (được truyền cảm hứng từ triết lý Reggio Emilia), trẻ được chuẩn bị để chinh phục hành trình toàn cầu ngay từ những ngày đầu tiên.

- Đội ngũ giảng dạy nhiệt huyết tại Sky: Các thầy cô đều có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm giảng dạy mầm non trong nước và quốc tế, sẵn sàng đồng hành cùng trẻ trong hành trình học tập đầu đời.

Không gian quanh trường học Sky International Preschool Vietnam. Nguồn ảnh: Sky International Preschool Vietnam

- Môi trường là người giáo viên thứ ba: Đây không chỉ là một trường học, mà là nơi nuôi dưỡng ước mơ của bạn nhỏ. Các lớp học đạt chuẩn quốc tế, sân chơi trong nhà - ngoài trời rộng lớn và đặc biệt là các phòng chức năng đa dạng (phòng nghệ thuật, phòng tập thể dục và âm nhạc, phòng trải nghiệm nấu ăn...) được thiết kế để trẻ thỏa sức tò mò và sáng tạo.

- Cộng đồng Sky với các bạn nhỏ và gia đình từ hơn 35 quốc tịch. Với định hướng phương pháp học tập do trẻ tự chủ, học mà chơi tạo điều kiện cho các bạn khám phá, sáng tạo, học hỏi và phát triển theo cách riêng. Đội ngũ các giáo viên mầm non bản ngữ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của nhà trường sẽ dẫn dắt các bạn nhỏ, cùng các bạn khai phá tiềm năng của mình.

Học liệu của nhà trường. Nguồn ảnh: Sky International Preschool Vietnam

- Học liệu mở được sử dụng tại Sky là những vật mà các bạn nhỏ có thể sáng tạo theo nhiều cách khác nhau. Một vài vật liệu tự nhiên an toàn và thân thiện được sử dụng phổ biến tại Sky, như cát, nước, khối xây, bột nhồi, que gỗ, bọt, lá, hoa, gạo màu, miếng gỗ rời, hạt thông. Các vật liệu này được các bạn nhỏ tương tác và sắp xếp theo các chủ đề ý nghĩa riêng, nhằm thúc đẩy khả năng sáng tạo, suy nghĩ và các kỹ năng mềm. Thông qua các việc nặn, lắng nghe, lắp ghép, các bạn có thể thể hiện sự sáng tạo theo vô số cách.

Ngoài chương trình học trên lớp, ở đây còn tổ chức các câu lạc bộ sau giờ học kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Hiện có 2 lớp là lớp nghệ thuật: Đắm chìm trong thế giới sáng tạo. Bé sẽ cùng cô giáo nghệ thuật tạo ra một thế giới màu sắc, đa hình dạng qua từng nét sáng tạo.

Các em bé ở trường học. Nguồn ảnh: Sky International Preschool Vietnam

Bên cạnh đó là lớp thể dục và âm nhạc, các con được di chuyển, nhún nhảy cùng giai điệu. Các bạn nhỏ sẽ vô cùng hào hứng với các hoạt động thể chất kết hợp âm nhạc cực kì thú vị.

Vì là trường quốc tế nên mức học phí tại Sky International Preschool Vietnam khá đắt đỏ, dao động từ 250 triệu đồng - 300 triệu/ năm tùy vào độ tuổi của trẻ, đã bao gồm ăn trưa, đồng phục và dã ngoại.