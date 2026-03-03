Gil Lê thân thiết bên gái xinh hơn Xoài Non đến 13 tuổi

Là hai cái tên vô cùng nổi bật về độ trẻ trung ở Vbiz, mới đây một khung hình chung của Gil Lê và Huyền Baby tại cơ sở kinh doanh của "phú bà" đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Người đẹp hào hứng chia sẻ: "Nay dàn trai xinhh, gái đẹp đổ bộ. Quá đã". Quả thật, những bức ảnh bên Gil Lê nhanh chóng được chú ý với độ trẻ trung đáng kinh ngạc của cặp chị em U40.

Khung hình chung của Huyền Baby và Gil Lê gây chú ý vì vẻ ngoài trẻ trung đến khó tin (Ảnh FBNV).

Trong ảnh, cả hai xuất hiện với trang phục đời thường năng động, tạo cảm giác như một cặp "gà bông" chỉ mới ngoài đôi mươi. Điều này càng gây bất ngờ khi Gil Lê đã bước sang tuổi 35, còn Huyền Baby - mỹ nhân 8X năm nay cũng đã chạm ngưỡng 37. Khi nhẩm tính có thể nhận ra Huyền Baby phải hơn nửa kia của Gil Lê tới 13 tuổi, nhưng vẻ ngoài của Chị Đẹp này lại gần như ngang bằng, thậm chí "nhí nhảnh" hơn cả Xoài Non.

Không phải lần đầu Huyền Baby gây sốt vì nhan sắc lão hóa ngược, điểm cộng lớn nhất của Huyền Baby chính là làn da trắng hồng, căng bóng không tì vết. Nhiều người nhận xét rằng da của cô như da em bé - không một khuyết điểm. Phong cách của người đẹp thường thiên về sự nữ tính, hiện đại, kết hợp giữa vẻ ngọt ngào và khí chất của một "phú bà", giúp cô luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện.

Huyền Baby và con gái 13 tuổi diện đồ đôi như một cặp chị em (Ảnh IGNV).

Cựu hot girl chưa từng từ bỏ nét dịu dàng thời thượng, càng trưởng thành càng sắc sảo (Ảnh IGNV).

Trên sân khấu, khí chất tự tin và thần thái cuốn hút vẫn khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo (Ảnh IGNV).

Làn da căng bóng, mịn màng như “đóng băng thời gian”, bảo sao luôn bị nhầm là chị của con.(Ảnh IGNV).

Đặc biệt, dù đã là mẹ hai con, Huyền Baby nhiều lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đứng cạnh con gái. Với gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng nhỏ nhắn cùng gu thời trang hiện đại, Huyền Baby không ít lần bị nhầm là chị của các con. Những khoảnh khắc đời thường bên gia đình hay tại các sự kiện đều cho thấy sức hút bền bỉ của "rich mom" Hà Thành: thành đạt, xinh đẹp, lại giữ được năng lượng trẻ trung hiếm có.