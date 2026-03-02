Cách trở thành "ngôi sao" thời trang công sở chỉ bằng những item quen thuộc

Không cần tủ đồ hàng hiệu hay những thiết kế quá cầu kỳ, bạn vẫn có thể tỏa sáng nơi công sở chỉ với những món đồ quen thuộc đã có sẵn trong tủ quần áo. Thời trang công sở hiện đại đề cao sự tinh tế, tính ứng dụng và khả năng biến hóa linh hoạt. Chỉ cần khéo léo một chút trong cách phối đồ, bạn hoàn toàn có thể trở thành "ngôi sao thời trang công sở" mỗi ngày đi làm. Dưới đây là 4 combo đơn giản nhưng đủ sức nâng tầm phong cách của bạn.

Áo len mỏng và chân váy suông

Áo len mỏng là item đặc trưng của mùa thu đông và cả những ngày se lạnh đầu năm. Với chất liệu nhẹ, ôm vừa phải, áo len mỏng mang đến cảm giác ấm áp nhưng không hề nặng nề. Khi kết hợp cùng chân váy suông, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, nữ tính mà vẫn chuẩn mực chốn văn phòng.

Chân váy suông có phom dáng thẳng, giúp che nhược điểm phần hông và đùi hiệu quả. Đặc biệt, độ dài ngang gối hoặc qua gối một chút sẽ tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉn chu. Bạn có thể chọn các gam màu trung tính như be, xám, nâu, đen để dễ phối đồ và phù hợp với môi trường công sở. Một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc giày slingback sẽ giúp kéo dài đôi chân, khiến tổng thể trông thanh thoát hơn.

Áo nhấn eo và quần ống suông

Nếu bạn đang tìm kiếm một set đồ giúp "hack" dáng hiệu quả, áo nhấn eo kết hợp cùng quần ống suông chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Áo nhấn eo, có thể là áo peplum, áo chiết eo hoặc có thắt lưng đi kèm, giúp tạo đường cong rõ ràng, tôn vòng hai và mang lại cảm giác gọn gàng hơn cho tổng thể vóc dáng.

Trong khi đó, quần ống suông là "bảo bối" kéo dài chân thần kỳ. Phom quần rũ nhẹ, ống thẳng hoặc hơi rộng giúp che khuyết điểm đôi chân, đồng thời tạo cảm giác cao ráo, thanh lịch. Sự kết hợp giữa phần trên ôm gọn và phần dưới suông dài tạo nên tỷ lệ cân đối, đặc biệt phù hợp với môi trường công sở năng động.

Bạn có thể chọn áo nhấn eo tông màu nổi như xanh coban, đỏ rượu hoặc hồng đất để làm điểm nhấn, phối cùng quần ống suông màu trung tính. Ngược lại, nếu muốn an toàn hơn, hãy chọn cả set cùng một bảng màu đơn sắc (monochrome) để tạo hiệu ứng sang trọng, hiện đại.

Áo sơ mi và quần jeans

Áo sơ mi và quần jeans tưởng chừng là combo quá quen thuộc, nhưng chính sự quen thuộc ấy lại tạo nên sức hút bền bỉ theo thời gian. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh chuyên nghiệp.

Một chiếc sơ mi trắng, xanh nhạt hoặc kẻ mảnh luôn là "người bạn đồng hành" đáng tin cậy. Khi phối cùng quần jeans dáng suông hoặc jeans tối màu, tổng thể trở nên trẻ trung mà vẫn lịch sự. Để phù hợp hơn với môi trường công sở, hãy ưu tiên jeans không rách, không wash quá đậm và có phom đứng dáng.

Bạn có thể sơ vin toàn bộ để tạo vẻ ngoài gọn gàng, hoặc khoác thêm blazer mỏng để tăng tính trang trọng. Một đôi giày loafers hoặc cao gót basic sẽ giúp hoàn thiện phong cách thanh lịch mà không quá cứng nhắc.

Set váy gile

Set váy gile đang trở thành xu hướng được nhiều cô nàng công sở yêu thích. Thiết kế này mang nét ngọt ngào nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Với set váy gile, bạn có thể phối cùng áo sơ mi hoặc áo thun trơn bên trong tùy theo mức độ trang trọng của môi trường làm việc. Gile dáng suông hoặc hơi ôm nhẹ giúp tạo phom dáng rõ ràng, trong khi chân váy hoặc váy liền mang đến sự mềm mại cần thiết.

Các gam màu như xám, nâu, đen hoặc navy thường được ưa chuộng vì dễ phối và phù hợp không khí công sở. Để tăng thêm phần cá tính, bạn có thể chọn gile có hàng khuy nổi bật hoặc chi tiết ve áo sắc nét.

