Giây phút nhìn con ngồi thẫn thờ trên bậc thềm qua camera, người mẹ vì mưu sinh phải đi làm xa chỉ biết bật khóc

Tuổi thơ của bất kì ai cũng đã từng trải qua cảnh phải ở nhà đợi bố mẹ đi làm về. Những em bé có bố mẹ sáng đi tối về vẫn còn may mắn hơn cả so với những gia đình đi làm xa biền biệt, vài năm mới trở về một lần. Với con cái, không ai có thể thay thế vai trò của bố mẹ và việc thiếu vắng họ trong tuổi thơ sẽ khiến con không tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực so với những người bạn đồng trang lứa.

Không ít người đã chia sẻ rằng vì cuộc sống mưu sinh nên họ buộc phải đi làm xa, nhớ con da diết nhưng nếu ở nhà thì kinh tế gia đình không có, con sẽ phải sống khổ sở, bởi vậy dù thương nhưng nhiều bố mẹ vẫn buộc phải lựa chọn xa con.

Mới đây trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ khoảnh khắc bé trai ngồi thẫn thờ một mình trên bậc thềm. Con trông rất buồn bã, ngồi bó gối trong căn nhà vắng tanh, tĩnh lặng khiến nhiều người thổn thức.

Khoảnh khắc khiến trái tim mẹ thắt lại. Ảnh cắt từ clip

Được biết, mẹ của cậu bé đi làm ăn xa cả năm nay nên để con ở nhà cho ông bà. Do công việc nên chị chưa thể sắp xếp về thăm con mà chỉ lặng lẽ theo dõi bé qua camera. Hình ảnh này khiến cho chị cảm thấy vô cùng đau xót, bất lực, thương con vô cùng.

Có lẽ cậu bé đã rất nhớ và mong được gặp mẹ. Chỉ những người đã từng trải qua tình cảnh này mới hiểu, xa con là chuyện khó khăn vô cùng, mỗi lúc nhớ con, muốn ôm con vào lòng ôm ấp nhưng không thể và điều duy nhất bố mẹ có thể làm là lặng lẽ khóc mà thôi.

Dưới phần bình luận, nhiều người cảm thông nhưng cũng mong người mẹ có hành động quan tâm con hơn như gọi điện nói chuyện, sắp xếp về nhà thăm con.

"Tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái thật bao la và vĩ đại. Cũng vì hoàn cảnh gia đình mới phải rời xa con đi kiếm tiền. Biết là con mong nhớ mình vô cùng, bản thân cũng đau lòng xót xa khi không được ở bên cạnh lũ trẻ. Thế nhưng vì hoàn cảnh thật sự chẳng còn cách nào khác…", một cư dân mạng có chung cảnh ngộ đã chia sẻ những lời gan ruột.

Mong được gần con nhưng mọi thứ vẫn còn quá khó khăn. Ảnh cắt từ clip.

Vẫn biết mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, cha mẹ dằn lòng đi xa cũng chỉ vì mong con cái có cuộc sống tốt và tương lai tươi sáng hơn. Song vẫn mong các bậc cha mẹ hãy nhớ một điều rằng tuổi thơ của con một đi sẽ không bao giờ trở lại.

Và đó là khoảng thời gian mà lũ trẻ cần hơn bao giờ hết sự đồng hành của cha mẹ. Chính vì thế các bậc phụ huynh hãy cố gắng sắp xếp công việc và cuộc sống để có thể dành thời gian bên con nhiều nhất có thể.

Tuy vậy, ai cũng thông cảm cho người mẹ, mong chị sẽ kiếm được nhiều tiền, có kinh tế để trở về gặp con sớm hơn.