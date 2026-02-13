Hoa hậu Ý Nhi bóc phốt hãng giày được mệnh danh là "ông hoàng cao gót"

Trong một video clip đăng tải gần đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Ý Nhi đã khiến cộng đồng yêu thời trang bất ngờ khi thẳng thắn "bóc phốt" Jimmy Choo - thương hiệu giày cao cấp được mệnh danh là "ông hoàng cao gót". Nàng hậu chỉ ra rằng bốn đôi giày cao gót hiệu Jimmy Choo của cô đều rơi vào tình trạng hỏng hóc dù khá ít sử dụng, có đôi chưa đến năm lần đi: "Đâu phải cứ giày hiệu là sẽ bền, mua giày đã đắt rồi bảo quản nó còn khó hơn" - Ý Nhi chia sẻ với vẻ bất lực.

Ý Nhi đồng loạt gặp vấn đề với những đôi giày cao gót Jimmy Choo (Nguồn @huynhtranynhi.1806).

Đôi giày đầu tiên là Jimmy Choo Azia 110mm Metallic Sandals với chất liệu da óng ánh như kim loại và đế cao su, gót cao 110mm, có giá khoảng 895-950 USD (khoảng 23-24 triệu đồng). Azia là sự tiến hóa hiện đại của mẫu giày huyền thoại Lance của Jimmy Choo. Đôi giày này của Ý Nhi đã xuất hiện dấu hiệu loang lổ, bong tróc trông như ẩm mốc. Nàng hậu cho biết đôi giày được cất trong vali vì ít có dịp sử dụng, nhưng không ngờ chính việc cất giữ lâu ngày lại khiến lớp da kim loại bị oxy hóa và hư hỏng.

Nguyên nhân có thể do chất liệu da foil finish rất nhạy cảm với độ ẩm và nhiệt độ. Khi được cất trong môi trường kín, thiếu thông thoáng, lớp phủ kim loại dễ bị phản ứng hóa học và bong tróc theo thời gian.

Ảnh NVCC, Poshmark.

Leather Crystal Pumps - đôi giày thứ hai có thiết kế với chất liệu satin bóng, được Ý Nhi nhận xét là dễ bám bẩn, càng vệ sinh càng dễ trầy xước. Đây là vấn đề khá phổ biến với giày cao gót satin, bởi tính chất của satin là loại vải dệt mịn, bóng, tuy sang trọng nhưng lại cực kỳ "nõn nà", dễ bị lem dấu vân tay, vết nước và các vết bẩn khác. Quan trọng hơn, khi cố gắng lau chùi, bề mặt satin dễ bị xước và mất đi độ bóng vốn có. Với mức giá hàng chục triệu đồng, việc sợ phải vệ sinh giày thực sự là một trớ trêu.

Ảnh NVCC, PicClick.

Mẫu giày White Glitter Bing Crystal của Jimmy Choo nổi tiếng với quai đính pha lê được chế tác thủ công, mỗi viên pha lê được gắn riêng lẻ bằng tay. Đôi giày màu trắng glitter với mũi nhọn đặc trưng của Ý Nhi thuộc dòng này, có chất liệu da bóng tương đối dễ bảo quản hơn so với các đôi khác. Tuy nhiên, vấn đề mà nàng hậu gặp phải là rơi đá ở phần quai, đây là lỗi kỹ thuật đáng tiếc khi các viên pha lê được gắn thủ công không đủ chắc chắn để chịu được va đập trong quá trình sử dụng.

Ảnh NVCC, nelkarel.

Đôi giày thứ tư được nàng Hậu nhắc đến là Jimmy Choo Red Velvet Crystal Embellished Ankle Strap - thiết kế màu đỏ nhung với quai đính pha lê quanh cổ chân đôi giày mà Ý Nhi hết sức yêu thích cũng gặp tình trạng tương tự. Viên đá màu đỏ quan trọng ở gót giày đã rơi mất, khiến tổng thể thiết kế mất đi điểm nhấn đặc trưng.

Ảnh NVCC, LTK.

Jimmy Choo là thương hiệu giày xa xỉ được thành lập năm 1996 bởi nhà thiết kế người Malaysia Jimmy Choo và biên tập viên tạp chí Vogue - Tamara Mellon. Thương hiệu nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ những đôi giày cao gót gợi cảm, thanh lịch và được nhiều ngôi sao Hollywood yêu thích. Tuy nhiên, như trường hợp của Ý Nhi cho thấy, giá cao không đồng nghĩa với độ bền tối ưu. Nhiều thiết kế của Jimmy Choo ưu tiên yếu tố thẩm mỹ và sự xa hoa hơn là sự bền bỉ thực tế. Các chi tiết đính kết thủ công, chất liệu đặc biệt như da kim loại, satin, nhung tuy tạo nên vẻ sang trọng nhưng lại đòi hỏi sự chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ và dễ gặp vấn đề theo thời gian.

Với câu chuyện của Ý Nhi, đây là ví dụ trước mắt cho những ai đang cân nhắc đầu tư vào giày cao gót xa xỉ, hãy chuẩn bị tinh thần không chỉ về giá mua mà còn về chi phí và công sức bảo quản về sau.