Giáng Sinh bên cây thông tự tay trang trí và lời hẹn áo dài ngày Tết của hai ba con CEO Lâm Thành Kim và bé Rosa

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của mùa lễ hội, khoảnh khắc CEO Lâm Thành Kim cùng con gái nhỏ bé Rosa quây quần bên cây thông Noel do chính hai ba con tự tay trang trí đã khiến cộng đồng mạng không khỏi "lịm tim". Không cầu kỳ phô trương, chỉ là những hành động giản dị nhưng đầy yêu thương, hình ảnh ấy vẫn lan tỏa trọn vẹn không khí Giáng Sinh ấm áp và ý nghĩa.

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, CEO Lâm Thành Kim từng bộc bạch rằng: "Từ khi có con gái, có điều nhất định mong được làm cùng con. Thứ nhất là cùng nhau trang trí cây thông Noel mỗi mùa Giáng Sinh. Thứ hai là cùng nhau diện áo dài ngày Tết".

Và rồi, khi Giáng Sinh lại về, điều mong ước đầu tiên ấy đã thành hiện thực. Trong những bức ảnh được chia sẻ, CEO Lâm Thành Kim và bé Rosa đứng cạnh cây thông Noel rực rỡ, cùng nhau treo từng món đồ trang trí, ánh mắt và nụ cười đều ánh lên niềm hạnh phúc rất đỗi đời thường.

Không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ riêng sự tương tác tự nhiên giữa hai ba con cũng đủ khiến người xem cảm nhận rõ tình cảm gắn bó và sự yêu thương mà anh dành cho con gái.

Bé Rosa sinh ra ở Mỹ và được ba Kim đón về Việt Nam vào cuối năm 2024, chính vì vậy anh luôn mong con có thể cảm nhận được không khí lễ hội, sự ấm cúng của gia đình và ký ức tuổi thơ trọn vẹn, cũng như lưu giữ nét đẹp truyền thống và tạo nên những kỷ niệm đầu xuân đầy ý nghĩa giữa hai ba con.

Không dừng lại ở Giáng Sinh, chỉ còn gần hai tháng nữa là Tết Nguyên đán, và lời chia sẻ trước đó của CEO Lâm Thành Kim lại khiến dân tình thêm phần háo hức. Hình ảnh ba Kim và bé Rosa diện áo dài đón Tết được dự đoán sẽ tiếp tục là khoảnh khắc "gây sốt", vừa mang nét truyền thống, vừa chất chứa tình cảm gia đình ấm áp.

Với nhiều người, đó không chỉ là một bức ảnh đẹp, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa các thế hệ, giữa hiện đại và truyền thống, giữa thành công sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.