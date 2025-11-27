Điệu cười thương hiệu của bé Rosa - con gái CEO Lâm Thành Kim khiến Hồ Ngọc Hà cũng phải xiêu lòng

Nhắc đến Lâm Thành Kim, dân tình không chỉ nhớ đến một doanh nhân trẻ thành đạt, đẹp trai phong độ, mà còn đặc biệt ấn tượng với cô con gái nhỏ Rosa - cô bé được ví như "ánh mặt trời mini", lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười tươi như hoa, con gái của anh.

Khi CEO sinh năm 1991 bất ngờ công khai con gái, khán giả không chỉ bất ngờ mà còn vô cùng thích thú trước vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của Rosa. Cô bé được anh đón từ Mỹ về Việt Nam vào dịp đầu năm 2024, và hành trình dài trên chuyến bay từ Los Angeles về nước, CEO trẻ một mình chăm sóc con suốt nhiều giờ liền, đã khiến công chúng dành cho anh sự ngưỡng mộ rất lớn về sự cẩn thận, tỷ mỷ của một ông bố đơn thân.

Nhiều khoảnh khắc đời thường được CEO Lâm Thành Kim chia sẻ đã cho thấy anh dành toàn bộ sự tỉ mỉ và trách nhiệm vào việc nuôi dạy con. Từ việc chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ của con, đến việc đưa Rosa đi trải nghiệm nhiều thành phố lớn trên thế giới... tất cả đều thể hiện một ông bố đơn thân vô cùng khéo léo, tinh tế và chan chứa tình yêu thương. Nhiều người còn hài hước nhận xét rằng anh chăm con "khéo hơn cả mẹ bỉm sữa".

Gương mặt lai Tây, đôi má phúng phính và nụ cười luôn rạng rỡ khiến Rosa được ví như "thiên thần nhỏ" của showbiz. Không chỉ vậy, dân tình còn ấn tượng với nụ cười thành tiếng của cô bé. Chỉ nghe Rosa cười thôi mà tất cả như tan chảy, đến Hồ Ngọc Hà còn mê.

Bé Rosa đáng yêu với nụ cười thương hiệu.

Đây cũng là nụ cười thương hiệu của bé Rosa, đi đến đâu cũng cười tươi rạng rỡ, toát lên năng lượng trong trẻo, đáng yêu vô cùng. Có lẽ chính sự hồn nhiên và vui tươi ấy đã khiến Rosa trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện, bất kể cô bé đang ở sự kiện nào hay chỉ đơn giản là đi dạo cùng ba.

Không chỉ các mẹ thích diện đồ đôi cùng con gái, mà ba Kim cũng rất hay mặc đồ đôi cùng bé Rosa. ba Kim cũng thường xuyên tranh thủ những dịp rảnh rỗi để cùng con mặc trang phục đồng điệu - có lúc là tông màu giống nhau, có lúc là kiểu dáng tương tự. Những hình ảnh hai ba con "lên đồ" đồng bộ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa trước độ dễ thương của 2 ba con.