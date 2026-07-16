Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2

Một trẻ sơ sinh mắc giang mai bẩm sinh vừa được điều trị tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2. Theo các bác sĩ, đây là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người mẹ được xét nghiệm, phát hiện và điều trị đúng thời điểm trong thai kỳ.

Giang mai bẩm sinh xảy ra khi xoắn khuẩn Treponema pallidum lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai. Nếu thai phụ mắc bệnh nhưng không được điều trị, thai nhi có nguy cơ sảy thai, thai chết lưu, sinh non, nhẹ cân hoặc tử vong sau sinh. Trẻ sinh ra cũng có thể bị tổn thương nhiều cơ quan.

Các biểu hiện ở trẻ có thể xuất hiện ngay sau sinh hoặc âm thầm trong thời gian đầu. Một số dấu hiệu thường gặp gồm sinh non, bú kém, chậm tăng cân, phát ban, bong da, chảy dịch mũi, gan lách to, vàng da, thiếu máu, giảm tiểu cầu, viêm xương. Trường hợp nặng có thể bị viêm màng não hoặc tổn thương thần kinh.

Theo các bác sĩ, trẻ nghi ngờ mắc giang mai bẩm sinh cần được thăm khám, làm xét nghiệm và điều trị theo phác đồ. Penicillin G vẫn là thuốc điều trị hiệu quả nhất. Trong quá trình điều trị, trẻ cần được theo dõi sát về hô hấp, dinh dưỡng và các biến chứng để hạn chế di chứng lâu dài.

Để phòng bệnh, phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ, xét nghiệm giang mai ngay từ lần khám đầu tiên hoặc càng sớm càng tốt. Những trường hợp có nguy cơ cao cần được xét nghiệm lại trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc trước sinh theo chỉ định của bác sĩ. Nếu phát hiện mắc bệnh, thai phụ cần điều trị đúng phác đồ, đồng thời điều trị cho bạn tình để tránh tái nhiễm.

Các bác sĩ nhấn mạnh, giang mai bẩm sinh là bệnh có thể phòng ngừa. Việc sàng lọc sớm và điều trị kịp thời cho mẹ là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ.