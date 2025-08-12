Giảm 6,5kg trong 2 tuần, Hoa phi 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ

Tưởng Hân là nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như Hậu Cung Chân Hoàn Truyện , Hoan Lạc Tụng , Chân Tướng... Đặc biệt, vai diễn Hoa Phi trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên được công chúng biết tới và yêu thích nhiều hơn. Ở tuổi 42, nữ diễn viên bất ngờ leo thẳng lên #1 hot search Weibo với vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung. Đặc biệt, bức hình diện cùng một chiếc áo sơ mi nhưng ở hai thời điểm khác nhau cho thấy sự khác biệt rõ rệt sau quá trình nỗ lực giảm cân của Tưởng Hân đang khiến MXH xôn xao. Từng nặng khoảng 70kg, nữ diễn viên đã giảm 6,5kg chỉ trong 2 tuần để lấy lại vóc dáng thon gọn, mảnh mai.

Vai diễn Hoa Phi của Tưởng Hân được xem như một trong những phi tần hot nhất làng phim Hoa Ngữ.

Hình ảnh Tưởng Hân khi diện cùng 1 chiếc áo trước và sau khi giảm cân. Hậu giảm cân, vóc dáng của nữ diễn viên trở nên thanh thoát, thon gọn, nhan sắc trông cũng trẻ trung hơn.

Nữ diễn viên từng nhiều lần bị netizen xứ Trung chê bai ngoại hình khi chạm ngưỡng gần 70kg, sau đó, cô đã quyết tâm lấy lại vóc dáng.

Dù giảm cân gấp nhưng thực đơn của Tưởng Hân vẫn rất khoa học, đảm bảo sức khỏe, hoàn toàn hướng đến thực phẩm giàu chất xơ để tăng tốc độ đốt mỡ, giúp cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nữ diễn viên ưa chuộng những nguyên liệu giàu dinh dưỡng nhưng ít calo như bắp cải, cải xanh, nho, việt quất, thanh long… Với bữa sáng, cô chọn trứng, bơ, táo, cherry và rau xà lách để khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng. Riêng bữa trưa và tối, nữ diễn viên sẽ duy trì thói quen ăn nhẹ, chủ yếu là trái cây và rau xanh tươi.

Ngoài ra, nguyên tắc “vàng” trong mọi bữa ăn của Tưởng Hân là tuyệt đối không dùng thịt. Nữ diễn viên cho biết, dù phần lớn các chế độ ăn kiêng của người khác vẫn có sự xuất hiện của thịt, nhưng với cô, việc loại bỏ hoàn toàn thực phẩm này lại giúp quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tưởng Hân cũng kiên trì thực hiện phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8 (ăn trong 8 giờ và nhịn 16 giờ còn lại) trong suốt 3 năm đổ lại, khi bị tăng cân, cô sẽ áp dụng 20/4 (ăn trong 4 giờ và nhịn 20 giờ còn lại). Bên cạnh việc ăn uống, Tưởng Hân còn chăm chỉ chạy bộ hàng ngày để tăng lượng calo tiêu thụ. Một bí quyết đặc biệt từng được nữ diễn viên chia sẻ chính là quấn miếng nilon quanh vùng bụng khi chạy, giúp tăng nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn. Gym cũng là bộ môn ưa thích của nữ diễn viên, góp phần giúp cô lấy lại vóc dáng.