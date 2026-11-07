Gia tăng trẻ nhập viện vì chấn thương sọ não sau tai nạn

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Trong một tháng gần đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp trẻ em nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não. Nhiều trường hợp phải phẫu thuật cấp cứu, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông.

Điển hình là bệnh nhi N.Đ.T. (13 tuổi, trú tại xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ), nhập viện tối 22/10 trong tình trạng chấn thương sọ não kín, đã được đặt ống nội khí quản. Theo gia đình, trong lúc vui chơi, trẻ bị ngã đập đầu xuống nền đất cứng. Sau tai nạn, trẻ vẫn tỉnh táo, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau, trẻ bắt đầu mệt lả, nôn nhiều, lơ mơ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính tại tuyến dưới phát hiện khối máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương - đỉnh trái kích thước lớn. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đặt ống nội khí quản và chuyển trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Tại đây, bệnh nhi được phẫu thuật lấy khối máu tụ, sau đó duy trì an thần, thở máy và điều trị chống phù não. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe trẻ tiến triển tốt, tỉnh táo, vận động và ăn uống bình thường.

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Một trường hợp khác là bệnh nhi Đ.D.K. (7 tuổi, trú tại xã Cự Đồng), nhập viện sau khi ngã xe đạp, với biểu hiện sưng vùng thái dương trái, đau đầu và nôn nhiều. Kết quả thăm khám xác định trẻ bị dập nhu mô não, xuất huyết dưới nhện vùng thái dương - đỉnh trái kèm vỡ xương. Bệnh nhi được điều trị tích cực, thở máy, sử dụng kháng sinh và kiểm soát áp lực nội sọ. Sau 10 ngày, kết quả chụp kiểm tra cho thấy khối máu tụ giảm rõ rệt, tình trạng bệnh cải thiện.

Đáng chú ý, những cú ngã tưởng chừng đơn giản trong sinh hoạt tại nhà cũng có thể gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Bệnh nhi N.H.Đ. (5 tuổi, trú tại xã Phú Khê) phải nhập viện sau khi ngã đập đầu xuống nền đất cứng, xuất hiện đau đầu và nôn nhiều. Kết quả chụp sọ não phát hiện máu tụ ngoài màng cứng hố tiểu não trái dày 11-14 mm. Trẻ được phẫu thuật cấp cứu và tỉnh táo, hồi phục sau 5 ngày.

Theo BSCKI Đinh Văn Nghĩa, Khoa Ngoại nhi Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, chấn thương sọ não là tình trạng sang chấn vùng đầu gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc bên trong. Ở trẻ em, tai nạn có thể xảy ra trong sinh hoạt như ngã giường, ngã cầu thang, leo trèo, đi xe đạp hoặc bị vật nặng va đập vào đầu.

Mức độ tổn thương rất đa dạng, từ tụ máu dưới da đầu, nứt hoặc lún xương sọ đến các tổn thương bên trong như máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng và dập não. Tùy vị trí, mức độ, chấn thương sọ não có thể để lại di chứng thần kinh, yếu liệt, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ bị va đập vùng đầu, kể cả khi trẻ vẫn tỉnh táo và sinh hoạt bình thường ngay sau tai nạn. Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều lần, mệt lả, ngủ gà, khó đánh thức, sưng tụ máu vùng đầu, chảy máu tai hoặc mũi, co giật, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.